ERROR演唱會｜四子齊心叫MIRROR「收皮」193騷前確診淚曬當場
宇宙天團ERROR白馬王子Look登場
今晚（16日）ERROR在九龍灣展貿中心舉行一連4場的《明星生活ERROR Live Show 2022》演唱會，$980最貴位置最快被掃清，原定3場最後要加開多一場先夠應付，可想而知ERROR吸粉能力絕對不容忽視，頭場更吸引不少圈中人前來捧場，當中包括宣萱、姜皓文和太太、廖碧兒、小儀等。ERROR四子以白馬王子造型登場，先以串燒歌《404》、《我們很帥》、《我們不Chok》和《我們不碎》拉開序幕。
阿Dee棟篤笑 自嘲脫貧搞氣氛
ERROR唱完串燒歌即交個台畀阿Dee何啟華，由佢打頭陣表演棟篤笑，他笑言觀眾入場睇棟篤全笑為睇人除褲，個唱就為睇人除衫，而他就一次過滿足大家這兩個願望，即場除衫除褲，不過內有搞笑背心和另一條長褲打底。阿Dee自嘲發現食飯唔使睇價錢，搭的士唔使找錢時，先發現自己真係明星，「以前食三餐都要睇價錢牌做人，檸底加冰底8蚊，乜檸嘢冰咁巴閉？」不過成名的代價就是令生理時鐘錯亂、腸胃不適，而且變得迷信，他大晒手上的綠色名錶笑指綠色旺自己：「我稱佢為安心撈，望到佢就好安心，我用原價買，如果依家放出去就由5位數變6位，我冇得撈時，佢都仲開緊工，所以望住佢好安心！」
193講Hater嬲到爆粗
保錡演唱3首個人單曲，當中更請來他視為女神的Hedi李靜儀合唱《獨琑》，以及《羅曼蒂克衰亡史》，保錡表示非常感激Hedi肯做嘉賓，更憶述大約10年前追星守候Hedi的片段。ERROR四子全晚在台上的言論都好踩界，貫徹他們的作風，講到Hater的問題，193說：「因為我實行動態清零，邊個鬧我，我就Block邊個，喺街嚟鬧我我當聽唔到，喺網上唔block X你就唔叫193。」
四子叫MIRROR「收皮」
平時說明比較有分寸的肥仔，終於忍唔住，他表示自己在《季前賽》的演技遭母親批評，其母更大讚Edan演技不浮誇好自然，為此肥仔回應：「Edan收皮啦！」之後再大叫：「Edan、Anson Lo、姜濤收皮啦！」四子好齊心逐個叫出MIRROR成員叫他們「收皮」，人人有份，不過ERROR最後都有叫自己「收皮」！
193一時感觸唱到喊
193自爆開騷前中招，康復後狀況依然差，今日要打類固醇針才能開聲，193 又重提去年做生意的小額錢債糾紛，一句「燒畀你」令他衰咗一年，他表示已知錯唔敢再衰多口，感性的193對於被粉絲指接近完美，感覺好唔真實，最後獻唱新歌《越州193》送給所有老婆們，193仲唱到喊同粉絲表白：「冇你哋行唔到今日」。
欣宜叫ERROR拆禮物
肥仔亦有Solo環節，估唔到佢會揀選多首郭富城的歌曲，包括《鐵幕誘惑》、《唱這歌》、《新的喝采》、《對你愛不完》、《Para Para Sakura》，今日還有鄭欣宜驚喜現身，與ERROR合唱《報復式浪漫》，唱完仲話放大禮畀ERROR，她把一隻粉紅色蝴蝶頭飾放在頭上，向四子大叫：「拆我啦！」為現場增添歡樂氣氛。
場外打卡位好吸引 「193老婆」應援最瘋狂
今晚開騷前正當ERROR四子在場館內準備演出之際，場外已有大批粉絲一早到場為偶像應援，分別為四子設計了多個打卡位，當中以193的粉絲聲勢最為浩大，有近百位「193老婆SSS」在場拎晒燈牌公開愛的宣言，還有應援物品即場派發，此外，大量食物及飲品被送入後台供ERROR及幕後人員享用，感覺如同國際巨星的排場。
ERROR吸金力大爆發周邊產品被指價錢公道
ERROR今次的演唱會推出好幾款周邊產品，有近期大熱Board Game($390)，還註明是「會場限定」，ERROR四子的Card Set($280)， 但要數最具人氣兼高CP值絕對是Q版卡通圖案Tee，售價$280還有黑白色揀，粉絲們未見到真身已激讚ERROR周邊產品價錢實惠又好玩，還留言表示：「件Tee唔錯！$280好為fans著想！」「買爆！！！有Board Game咁正有得玩！！！」「幾有心機嘅紀念品」睇嚟ERROR今次會賺到笑。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022及聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會、鄭秀文演唱會、Clockenflap
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