ERROR演唱會｜四子齊心叫MIRROR「收皮」193騷前確診淚曬當場

今晚一連4場《明星生活 ERROR LIVE SHOW 2022》在九展開鑼，由肥仔（梁業）、阿Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）和保錡（吳保錡）組成的ERROR四位一體，號召力與MIRROR不遑多讓，全場座無虛席，粉絲合力炮製的應援打卡位及應援食物真係好誇張，ERROR家陣紅到發紫，獲不少圈中名人贈送花籃，包括保錡偶像張家輝、張敬軒，以及早前曾在個唱中點名多謝ERROR的鄭伊健等。