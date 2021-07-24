ERROR不知道炎明熹是誰 保錡寸爆問：邊個嚟㗎？
「宇宙天團」ERROR日前孖人氣男團MIRROR雙劍合璧，出席ViuTV東奧宣傳活動。活動後有傳媒問到ERROR四子有否留意無綫《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）的演出？保錡竟寸爆話：「邊個嚟㗎？」
文：東方新地 ｜圖：ViuTV Facebook 截圖、TVB截圖、炎明熹 IG
不知道炎明熹是誰
「宇宙天團」ERROR因為大膽敢言而成為ViuTV新貴，紅遍全城一舉一動都備受矚目。日前ERROR孖人氣男團MIRROR雙劍合璧，出席ViuTV東奧宣傳活動，成功「攻陷」屯門市廣場，獲近五千粉絲到場支持，場面震撼！活動後，有傳媒問到ERROR四子有否留意近日無綫《聲夢傳奇》三料冠軍炎明熹（Gigi）的演出時，保錡竟寸爆問：「邊個嚟㗎？」更表示只認識Gigi姐（黃淑儀），他補充說：「Gigi姐去旅行我哋有拍，同Gigi姐係熟嘅，同埋開心嘅！」引到在旁的肥仔笑到翻艇！
網友力撐：咁多時間睇隔離台咩
訪問出街後，網民反應兩極，ERROR四子一方面被指無禮貌，唔尊重人。但另一方面獲得唔少粉絲力撐，紛紛留言道：「炎妹妹同姚妹妹之前又話唔識MIRROR同ERROR，禮尚往來有咩問題」、「今次佢哋好尊重老人家，識Gigi姐」、「真係有咁多時間睇隔離台咩」等等。