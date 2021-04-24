【網民創意】ERROR真人版《老夫子》！網友：ViuTV識玩一定同王澤合作、拍《老夫子》30分鐘處境劇！同場加映193難得認真唱歌
ViuTV搞笑組合ERROR最近人氣急升，成員193（郭嘉駿） 因寸大台言論更被網友熱捧，IG粉絲竟然多過姜濤，十分巴閉。近日有網友強烈要求推ERROR版《老夫子》，即睇發生咩事！
撰文：Lmc│ 圖片：連登、[email protected]、ERROR＠IG│ 編輯：海月
網友：ViuTV識玩一定同王澤合作拍《老夫子》
ERROR人氣高企，近日有網友開post提到：「見隔離post 講老夫子都20年前，新世代嘅老夫子已經出現左！ 193就扮秦先生、肥仔就扮大番薯 、阿Dee就扮老夫子，而老趙就暫缺，要看保錡造化咁話。 網友又指：「ViuTV識玩一定同王澤合作拍《老夫子》30分鐘處境劇，硬撼愛回家，包你全港睇你台。」但有人回覆：「點搵王澤? 落去搵?」相當爆笑。又有人指應該是花姐做陳小姐，光是想像已夠好笑。
有網友：揾佢地拍《西遊記》
除了《老夫子》，有人又表示可以：「揾佢地拍《西遊記》，193做師傅、 肥仔做豬八戒、Dee做沙僧、Poki做悟空。」看來一眾網友非常想睇到ERROR扮鬼扮馬。
193唱《我的快樂時代》 網友：你的確進步左好多
另外，人氣急升的193日前在Youtube貼出與Travis唱《我的快樂時代》的片段。片中193收起搞笑派膠的一面，深情演唱歌曲，與平時搞鬼的他相差甚遠。193提到：「《Error自救TV》最後一集，本身自彈自唱呢首歌，但係臨場喊到唱唔到。所以一年後嘅今日決定補返俾大家，但我已經完全忘記咗點樣彈呢首歌了。」有網友留言：「我唔會因為你紅左而話你唱得好聽，我只會好老實咁講，你的確進步左好多。」、「可能唱歌唔係33最擅長的，但係可以睇到33既唱功真係進步咗好多。可以感受到佢嗰份真心同埋用心，呢份感動俾起咩海豚音天籟之音更加觸動人心。」
https://www.youtube.com/watch?v=z7LEsG-eZuM&ab_channel=DenisKwok193