ERROR肥仔正式回復單身 初戀女友宣布「分訊」慘被七仙羽一語成讖

近期因《ERROR自肥企画》再次人氣超爆發嘅「ERROR」，四子無論工作或感情事都備受大眾矚目，早前在節目中爆喊落淚的肥仔（梁業），原來日前跟初戀女友分手回復單身，到底係咩一回事？同七仙羽之前話撮合肥仔同娟仔(練美娟)又有冇關係？

編輯：東方新地｜圖片：肥仔＠IG、陳志雲網上節目截圖、《晚吹-今晚有酒吹》電視截圖、阿芬Facebook