ERROR肥仔正式回復單身 初戀女友宣布「分訊」慘被七仙羽一語成讖
編輯：東方新地｜圖片：肥仔＠IG、陳志雲網上節目截圖、《晚吹-今晚有酒吹》電視截圖、阿芬Facebook
ERROR肥仔正式回復單身
肥仔跟拍拖8年的初戀女友「阿芬」在舞蹈學會認識，二人曾分開過一段時間再復合。早前肥仔上陳志雲的節目，陳志雲笑言會免費做肥仔的婚禮司儀，又指「鋼琴王子」陳雋騫都會幫手搞現場音樂，肥仔當時回應：「好勁嘅助攻，好進擊！但我過唔到自己嗰關，希望事業有成先結婚，現在還可以，但希望可以再好啲」。
肥仔事業起飛失去愛情
近年肥仔為事業拼博，與女友阿芬聚少離多，估唔到上完陳志雲節目一個月，與肥仔拍拖8年的初戀女友「阿芬」竟在facebook中宣布跟肥仔經已分開。
七師傅一早洩露玄機
事後有網民回憶之前七仙羽七師傅上ViuTV的節目醉酒後想幫肥仔搵女朋友，才驚覺分開原來早已有先兆。七師傅早前在《晚吹─今晚有酒吹》被娟姐爆料：「七師傅上次話要介紹位李先生畀我識，到依家都未有，仲未找數﹗」在旁的七師傅被娟姐質問，表現淡定話已經搵到適合對象介紹給娟姐，娟姐反問：「吓﹗你搵咗喇﹗你自己搵到，但唔話我知，哈哈哈﹗」
七師傅話要撮合娟姐同肥仔
七師傅繼續氣定神閒話：「我搵到喇，吖﹗嗰個咩，嗰個ERROR個肥仔，一個武大郎，一個係潘金聯（蓮）（指住娟姐）一個單純嘅潘金蓮、一個專一嘅潘金蓮﹗」全場爆笑指未聽過潘金蓮可以用「單純」來形容。
七師傅揚言：肥仔hold（吼）住娟姐好耐﹗
強尼笑住話：「娟姐肯做潘金蓮，但係肥仔未必肯做武大郎﹗」七師傅立即解答：「問咗肥仔意願喇，喺化妝間﹗肥仔佢一早Hold（吼）住咗好耐，不過呢排佢好忙，日日都唱歌，忙住唱〈呢啲（lady）Killer〉，所以冇時間去識女仔﹗」七師傅定睛望住娟姐胸部話：「肥仔留意咗你好耐，見到你覺得你幾好，肥仔都有意思，因為肥仔嘅搵錢能力高﹗」大家笑到收唔到科。由此可見七師傅極有可能早已知肥仔分手一事。
超錫肥仔的初戀女友
早在《全民造星》被視為「黑馬」的肥仔，雖然最後以拉丁舞驚喜演出獲大讚，可惜最後仍在比賽中落敗。當時女友阿芬亦在到場打氣，在節目結束後在觀眾席忍不住哭了。肥仔亦曾在節目《辣伙頭》中大爆女朋友雖然廚藝差，不過亦曾為肥仔用心下廚足足兩小時慶祝情人節。而在「分訊」中，阿芬仍大方表示希望大家繼續支持ERROR。