ERROR為日本動畫配音 被指有懶音反擊「有懶音是個人風格」惹熱議 後阿Dee道歉︰有責任戒懶音

ERROR日前為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音，對於懶音問題成員193認為「有懶音是個人風格」，而阿Dee（何啟華）就指懶音代表有年代感，是一個地方口音。但言論一出立即引起網上熱議，有指ERROR有欠專業！

文：東方新地 ｜圖：ERROR IG、何啟華 IG、ViuTV截圖