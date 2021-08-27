ERROR為日本動畫配音 被指有懶音反擊「有懶音是個人風格」惹熱議 後阿Dee道歉︰有責任戒懶音
ERROR日前為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音，對於懶音問題成員193認為「有懶音是個人風格」，而阿Dee（何啟華）就指懶音代表有年代感，是一個地方口音。但言論一出立即引起網上熱議，有指ERROR有欠專業！
文：東方新地 ｜圖：ERROR IG、何啟華 IG、ViuTV截圖
「有懶音是個人風格」惹熱議
「宇宙天團」ERROR最近為動畫電影《鱷魚君最後的100天》配音，日前四子出席電影首影禮，被問到配音最難是否懶音問題時？阿Dee（何啟華）笑稱懶音方面是要改善，但指語言會有變化和成長，懶音代表一個年代感，亦代表一個地方口音，指最緊要是發揮ERROR本色。而193(郭嘉駿）亦認為「有懶音也是個人風格」的一種，字正腔圓便不是他們。而肥仔（梁業）則指懶音是每個人的特色，更自稱做性格配音員。言論一出即惹起網上熱議，ERROR被指有失演員專業！
阿Dee隔日發文道歉
事件經過一日發酵後，阿Dee終於以ERROR代表身分，在IG限時動態發文道歉，留言道：「更正返：口音係口音、懶音係懶音、文化係文化、PR係PR。做個專業表演者，係有責任戒懶音，我們一直在努力中（完）。Sorry！」明顯想為事件降溫。