ERROR海報涉抄襲 遭本地Rapper組合The Low Mays怒轟：真係冇橋到要抄咩
ERROR日前（21日）公佈下月16-18日在九展舉行「明星生活ERROR Live Show 2022」，被網民指控Live Show名與本地Rapper組合「米奇老味神奇屋」（The Low Mays）去年推出的歌曲《明星生活》撞名，米奇老味更連出多個IG Story轟ERROR涉抄襲！
The Low Mays：唔好抄成咁啦
ERROR在社交網公佈消息：「出歌、拍劇、自肥，試過。死亡行星、地陷、成身曱甴，都試過。經歷過高低起跌，ERROR終於再次開show，話你知ERROR式明星生活！」四子在海報中擺出chok爆甫士，其他人舉機拍攝。而本地Rapper組合The Low Mays即時連出多個IG Story狂轟ERROR抄襲：「點解冇人同我講ERROR想幫我哋搞返場演唱會」、「大佬你抄我哋功課，都唔好抄成咁啦」、「真係無橋到要抄咩」。米奇老味去年推出歌曲《明星生活》，並以《人生贏家2：明星生活》為名出專輯，封面主題為各成員在後台的眾生相。
網民：有冇尊重過老味
TheLowMays繼續投訴：「ERROR完全冇問過我哋就直接用咗我哋《明星生活》呢條橋。下次抄咗功課，記得要改咗先交。」甚至連以往與ERROR合作無間的Mike導都有畀like。有fans戥米奇老味不值，到ERROR IG聲討：「原來人哋唔知情嘅。係咪真係要做到咁肉酸？」、「咁樣抄人，有冇尊重過老味… 本身想支持都支持唔落。」、「第一眼仲以為老味開演唱會。」、「以為你哋一齊搞」、「直頭以為佢哋問準咗你哋用」、「仲以為佢哋係特登向你哋致敬」。
網民撐ERROR：「明星生活」四字相當普通
但亦有網民指「明星生活」四字相當普通：「即真係明星的不可以講自己的明星生活嗎？」、「除咗撞名有邊忽抄？人哋張poster靚好多wor，係咪以後唔用得『明星生活』四個字，同『見字飲水』一樣」、「除咗明星生活四個字之外有咩係一樣？可唔可以具體講下？唔好咁癲啦」。而1960年就曾有一本影集名為「明星生活」，又有一款手機遊戲採用了「明星生活」四字，難怪不少網民認為今次純粹撞名，並沒有牽涉任何抄襲成份。
MIRROR團歌《We All Are》海報啡色主調及佈局極相似
其實MIRROR 10月推出新團歌《We All Are》，已有網民發現MIRROR的宣傳海報與韓團BTS（防彈少年團）在2020年拍攝的一個電動車廣告照十分相似。在BTS的電動車廣告照中，背景同樣是天空，但色調與MIRROR的海報照有所不同，而在BTS七位成員中，有3位同樣或站或坐在台階上，而成員們的衣著亦大都是以啡色為主調的西裝打扮，所以整體感覺十分相似，令網民質疑MIRROR今次的宣傳海報是否向BTS「致敬」。
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