ERROR海報涉抄襲 遭本地Rapper組合The Low Mays怒轟：真係冇橋到要抄咩

ERROR日前（21日）公佈下月16-18日在九展舉行「明星生活ERROR Live Show 2022」，被網民指控Live Show名與本地Rapper組合「米奇老味神奇屋」（The Low Mays）去年推出的歌曲《明星生活》撞名，米奇老味更連出多個IG Story轟ERROR涉抄襲！