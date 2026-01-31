193再缺席ViuTV親子跑傳被雪藏 ERROR「三缺一」阿Dee開腔護航

ERROR成員郭嘉駿（193）早前公開炮轟經理人鄧永鑄（阿濟）後疑遭公司雪藏，今日（31日）原定參與《ViuTV生啤Family Run親子跑嘉年華》活動，豈料臨時被踢出名單，令ERROR變成「三缺一」狀態。隊友保錡、肥仔和阿Dee今日現身活動現場，開腔回應為193護航。