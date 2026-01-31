193再缺席ViuTV親子跑傳被雪藏 ERROR「三缺一」阿Dee開腔護航
ERROR三缺一出席活動 阿Dee為193護航稱「放假」
今日ERROR三子保錡、肥仔和阿Dee現身親子跑活動，面對傳媒追問193缺席一事，阿Dee淡然回應「公司現在幫三哥請了一個大假，就看他自己想何時飛回來，他都在放假」。當被問及「三缺一」狀態要維持多久時，阿Dee續稱「這個就看公司現在幫三哥請了一個大假，就看他自己想何時飛回來」，並強調「假期的工作或生活是他自己決定」。阿Dee更透露最近曾與193見面，「我們面對面傾，坐在車上傾，不是傾電話」，並確認傾談時間長達7小時。
阿Dee透露與193傾談7小時 主要討論放假去向
他透露兩人傾談長達7小時，「其實主要都是傾放假去哪裏，可能傾到東南亞暖一些，可以避一避這段冬天」。阿Dee更笑言曾勸193不要將機票價錢「放到這麼大」，建議他「節省一些錢，訂酒店或者去吃東西，都比較划算」，又因為193「腳太長」而建議他「買兩張都划算，坐那些貴客位」。
保錡承認球會風波態度差 Edan澄清AI宣傳爭議
活動期間，保錡亦被問及早前足球會風波，他坦承「我的態度是有點差，道歉要快，不好意思，我都要好好想。做運動太認真太投入，屎波嘅人態度會認真啲」。另一邊廂，同樣在場的MIRROR成員Edan就早前用AI宣傳演唱會引起爭議一事作出澄清，「其實都沒有什麼意念之外，當初那一刻我不太明白，所以就問我做錯什麼」。他強調自己是「認真的人」，表達上可能因為「文字的溫度」令人誤會，但經溝通後「大家都明白，主要都是聊聊天，溝通下交流下」。
網民熱議193復出無期 隊友下次合體成疑
對於ERROR何時重新合體，阿Dee表示「下次合體是計劃中」，但就未有透露具體時間。當被問及會否一齊「鬥利是」時，他笑言「當然有利是就會衝出來鬥，如果你們有的話就給個日子時間，我們集合」，但強調「你確保利是夠多，你才會出現，一兩個就虧了車錢」。網民對193的復出前景議論紛紛，有人認為公司對他的「懲罰太重」，亦有人質疑他何時才會正式道歉復出。193本人暫未有回應是否被雪藏，昨日（30日）依然有與一班拍檔拍Live宣傳《骰界》。