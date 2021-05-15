成就解鎖！ERROR 193 晒與古天樂合照 竟然矮過古仔？
編輯：東方新地｜部分原文：New Monday｜圖：ViuTV、ERROR、193、古天樂IG圖片
193：知我咩料啦
193昨晚忽然晒出同古仔的合照，並得戚說：「知我咩料啦」，引發網民熱議，從相中古仔的打扮所見，相信是他日前去睇MIRROR演唱會尾場時，在後台被193成功捕獲，從而影到今次合照。
在193貼出與古仔的合照後，短短約半日就狂吸了超過9萬個Like，Super Girls成員Yanny（陳穎欣）第一個留言，發了一個「笑Cry」emoji，Dixon（黃奕晨）都有追問193：「點解你影到架？！」
網友亦紛紛留言指193「成就解鎖」，又話「古天樂追星」，兩人有「最萌膚色差」等，又問193有冇問古仔「開唔開《ERROR流忍者》大電影」？
網友：踎得攰唔攰？
相中古仔搭住193膊頭，身高竟然高過193，惹來網友搞笑話：「根據呢幅圖古天樂有兩米高」仲有網友問193：「隻腳踎得攰唔攰？」
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知我乜料啦！ERROR獲封「香港另類宇宙天團」！ 盤點4大人氣爆發原因
ViuTV搞笑組合ERROR拍攝的《ERROR自肥企画》近日熱播，每集出街都笑爆咀，令人晚晚期待下一集節目，而ViuTV網站內「最多人睇」的頭5位節目，亦分別是《ERROR自肥企画》、《全民造星》、《花姐ERROR遊》、《花姐ERROR遊2》和《ERROR自救TV》，相當巴閉，究竟點解ERROR咁成功？不如一齊睇睇ERROR人氣爆燈4大原因！
原因1：冇偶像包袱
ERROR四子是《全民造星》第一輯參加者，肥仔更入到最後十強。雖然《全民造星》是選偶像，但四子組合成ERROR後，完全沒有偶像包袱，193更曾表示自己騎呢方面相當不錯。另外，《ERROR遊》系列中，四人都拋開偶像包袱，有時更會爆粗，流露真性情，十分難得。
原因2：ERROR無底線拍節目挑戰極限
有睇開《ERROR遊》的朋友都一定知道，Mike導總會設計癡線Item，食蟲、食屎、裸露、挑戰極限樣樣有。幕後又會明知ERROR的恐懼而刻意設計項目，成員也硬著頭皮參加，常常玩到喊玩到嘔。
原因3：夠真夠放
ERROR最吸引人的地方，一定是Sell Real，沒有一點假惺惺，嬲就嬲，驚就驚。而成員193更常常扮女人，非常夠放。肥仔也不介意露出肥肉。ERROR更在一廣告中，當眾撕腳死皮，非常好笑。
原因4：香港好耐冇搞笑組合
2018年社會環境氣氛令大家增添壓力，加上2019年爆疫情，ERROR每次出場都令大家笑得開懷，忘記日常生活壓力。加上香港很久沒有搞笑組合，非常入屋的ERROR當然受大家歡迎。