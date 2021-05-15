成就解鎖！ERROR 193 晒與古天樂合照 竟然矮過古仔？

近日人氣熱爆的ERROR成員193（郭嘉駿）昨晚忽然晒出同影帝古天樂（古仔）的合照，引發網民熱議，短短約半日就狂吸超過9萬個Like！網友都紛紛留言指193「成就解鎖」、「古天樂追星」、「最萌膚色差」等，更有網友搞笑話：「根據呢幅圖古天樂有兩米高」！

編輯：東方新地｜部分原文：New Monday｜圖：ViuTV、ERROR、193、古天樂IG圖片