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「33BUS」VS「月巴」 ERROR 193 肥仔 同慶1.14生日 齊獲生日巴士應援

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撰文：東方新地

一世人兩兄弟，有今生無來世，男子組合ERROR兩位成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）除了是隊友外，原來仲有同年同月同日生的緣份，兩人粉絲都各自集資為他們安排了生日應援，包括有主題巴士、巴士站大型燈箱及在銅鑼灣LED大電視播出生日片等，祝賀他們在今年1月14日的32歲生日！

文：東方新地｜圖：193Club發相、[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]

「宇宙天團」ERROR出道3年，日前攞到首個音樂獎項，為新城勁爆組合獎。（圖片來源：IG@deniskwok193）
「宇宙天團」ERROR出道3年，日前攞到首個音樂獎項，為新城勁爆組合獎。（圖片來源：[email protected]
肥仔同193都係1990年1月14日出世，而保錡比兩人細一歲，在1991年1月25日出世，Dee哥（何啟華）則在1990年8月10日出世。（圖片來源：IG@fatboyip）
肥仔同193都係1990年1月14日出世，而保錡比兩人細一歲，在1991年1月25日出世，Dee哥（何啟華）則在1990年8月10日出世。（圖片來源：[email protected]

ERROR 193「33BUS」 行1A路線

193老婆粉絲近日集資為他準備了多項生日應援，其中的生日主題巴士「33BUS」，由1月4日起連續8星期行走1A路線，途經中秀茂坪至尖沙咀碼頭。這架巴士全架車身連內部司機位、電視位、樓梯位、天花及椅背都有193的身影，巴士車牌「VM9311」更有齊「193」三個數字，特別有意義。

「33BUS」車身為黑底白字加上3爺型相。（圖片來源：193Club發相）
「33BUS」車身為黑底白字加上3爺型相。（圖片來源：193Club發相）
車背（圖片來源：193Club發相）
車背（圖片來源：193Club發相）
巴士內部（圖片來源：193Club發相）
巴士內部（圖片來源：193Club發相）
天花（圖片來源：193Club發相）
天花（圖片來源：193Club發相）
樓梯位（圖片來源：193Club發相）
樓梯位（圖片來源：193Club發相）
電視位（圖片來源：193Club發相）
電視位及椅背（圖片來源：193Club發相）

燈箱設於尖沙咀等旺區

而為193賀生日的7個大型燈箱設置日期由1月7日至20日，地點全部位於旺區，包括尖沙咀半島酒店對外、美麗華商場對外、科學館對外、九龍公園入口對外，以及旺角銀行中心對外、油麻地近逸東酒店及荃灣千色匯對外，方便粉絲瘋狂打卡。

193一班「老婆」都可以去各個巴士站的廣告燈箱打卡。（圖片來源：IG@deniskwok193club）
193一班「老婆」都可以去各個巴士站的廣告燈箱打卡。（圖片來源：[email protected]

銅鑼灣大電視播生日短片

到了1月14日193生日正日的大日子，粉絲則會於銅鑼灣羅素街位於時代廣場對面的LED大電視上，播放出祝賀193生日短片，播放時間為1月14日至1月20日上午10時至下午11時，每小時約播放7次。

銅鑼灣大電視位於時代廣場對面。（圖片來源：193Club發相）
銅鑼灣大電視位於時代廣場對面。（圖片來源：193Club發相）

肥仔「月巴」行116號缐

祝賀肥仔生日的「月巴」由1月8日開始連續8星期行走116號缐，由港島鰂魚涌駛至九龍慈雲山，粉絲仲好有心思地在車身寫上對肥仔的介紹：「宇宙天團ERROR舞蹈擔當大肚髧隊長肥仔」，車尾更有個招財虎造型的肥仔祝大家恭喜發財和身體健康！

「月巴」車身為非常「sharp醒」的綠底白字。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
「月巴」車身為非常「sharp醒」的綠底白字。（圖片來源：[email protected]
上面寫有「肥仔世一」及「生日快樂」等字眼。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
上面寫有「肥仔世一」及「生日快樂」等字眼。（圖片來源：[email protected]
又介紹肥仔為「宇宙天團ERROR舞蹈擔當大肚髧隊長」。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
又介紹肥仔為「宇宙天團ERROR舞蹈擔當大肚髧隊長」。（圖片來源：[email protected]
車尾有肥仔的招財虎造型。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
車尾有肥仔的招財虎造型。（圖片來源：[email protected]

正日送DIY紙模型巴士

肥仔的粉絲中仲有設計師特別以「月巴」為藍本，製作出DIY紙模型「月巴」，仲加製埋巴士站和路牌，除了可以用來收藏外，仲可以作為禮物紙盒使用，相當有心思，在肥仔生日正日1月14日下午及晚上，這個紙模型巴士就會和生日手幅一起於銅鑼灣派發。

肥仔的「小草」們在肥仔生日當天可以有禮物收。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
肥仔的「小草」們在肥仔生日當天可以有禮物收。（圖片來源：[email protected]
DIY紙模型「月巴」擺得又用得，可以作為禮物盒使用。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
DIY紙模型「月巴」擺得又用得，可以作為禮物盒使用。（圖片來源：[email protected]
仲有生日手幅送。（圖片來源：IG@fatboy.hkfc）
仲有生日手幅送。（圖片來源：[email protected]

同月生日 保錡獲粉絲低調拍片應援

即將在1月25日生日的保錡雖然依然是非多多，但仍有獲Fans Club舉行了一個《愛•保錡》生日短片計劃為他慶生，讓粉絲拍一段祝福或鼓勵說話給保錡，凡提交了影片的粉絲，都可免費獲得58mm聖誕保錡襟章一個，不過這個活動的提交日期，已在去年聖誕節截止。

保錡粉絲亦有為他低調準備慶生禮物。（圖片來源：IG@pk9uppar）
保錡粉絲亦有為他低調準備慶生禮物。（圖片來源：[email protected]

有片睇！193 肥仔 生日應援巴士開動：

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