「33BUS」VS「月巴」 ERROR 193 肥仔 同慶1.14生日 齊獲生日巴士應援
文：東方新地｜圖：193Club發相、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]
ERROR 193「33BUS」 行1A路線
193老婆粉絲近日集資為他準備了多項生日應援，其中的生日主題巴士「33BUS」，由1月4日起連續8星期行走1A路線，途經中秀茂坪至尖沙咀碼頭。這架巴士全架車身連內部司機位、電視位、樓梯位、天花及椅背都有193的身影，巴士車牌「VM9311」更有齊「193」三個數字，特別有意義。
燈箱設於尖沙咀等旺區
而為193賀生日的7個大型燈箱設置日期由1月7日至20日，地點全部位於旺區，包括尖沙咀半島酒店對外、美麗華商場對外、科學館對外、九龍公園入口對外，以及旺角銀行中心對外、油麻地近逸東酒店及荃灣千色匯對外，方便粉絲瘋狂打卡。
銅鑼灣大電視播生日短片
到了1月14日193生日正日的大日子，粉絲則會於銅鑼灣羅素街位於時代廣場對面的LED大電視上，播放出祝賀193生日短片，播放時間為1月14日至1月20日上午10時至下午11時，每小時約播放7次。
肥仔「月巴」行116號缐
祝賀肥仔生日的「月巴」由1月8日開始連續8星期行走116號缐，由港島鰂魚涌駛至九龍慈雲山，粉絲仲好有心思地在車身寫上對肥仔的介紹：「宇宙天團ERROR舞蹈擔當大肚髧隊長肥仔」，車尾更有個招財虎造型的肥仔祝大家恭喜發財和身體健康！
正日送DIY紙模型巴士
肥仔的粉絲中仲有設計師特別以「月巴」為藍本，製作出DIY紙模型「月巴」，仲加製埋巴士站和路牌，除了可以用來收藏外，仲可以作為禮物紙盒使用，相當有心思，在肥仔生日正日1月14日下午及晚上，這個紙模型巴士就會和生日手幅一起於銅鑼灣派發。
同月生日 保錡獲粉絲低調拍片應援
即將在1月25日生日的保錡雖然依然是非多多，但仍有獲Fans Club舉行了一個《愛•保錡》生日短片計劃為他慶生，讓粉絲拍一段祝福或鼓勵說話給保錡，凡提交了影片的粉絲，都可免費獲得58mm聖誕保錡襟章一個，不過這個活動的提交日期，已在去年聖誕節截止。