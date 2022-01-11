「33BUS」VS「月巴」 ERROR 193 肥仔 同慶1.14生日 齊獲生日巴士應援

一世人兩兄弟，有今生無來世，男子組合ERROR兩位成員193（郭嘉駿）、肥仔（梁業）除了是隊友外，原來仲有同年同月同日生的緣份，兩人粉絲都各自集資為他們安排了生日應援，包括有主題巴士、巴士站大型燈箱及在銅鑼灣LED大電視播出生日片等，祝賀他們在今年1月14日的32歲生日！