ERROR自爆96小時｜193爆喊重提「153事件」承認一時衝動只想維護自己電視台
193去年反擊曾志偉一句而紅
193郭家駿@ERROR在去年無綫和ViuTV兩台電視大戰勢成水火時，因為反擊曾志偉評ViuTV收視只能媲美 J2，193不甘示弱反擊說「J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」仲稱呼無綫的觀眾為「老嘢」，結果引來兩極的批評，不過193人氣亦因此而急升。
193曾公開堅持率直個性
理直氣壯的193事後曾接受傳媒訪問，表示不怕見到無綫人會尷尬，甚至最想見到的無綫人是曾志偉，想親口對他說絕對唔係鬧任何人。當時亦有不少長輩批評193為人太囂張、對人沒禮貌、193回應時否認自己是寸嘴，只是性格直率。
節目中重提「153事件」 認輕挑無禮
經過一年的沉殿，193其實成熟了不少，昨晚播出的《ERROR自爆96小時》第2集，導演問193是否自從「153事件」後人生有了突變？193說：「係呀！好大轉變，我嘅人生同事業都唔同晒，其實我想講番點解會有153事件，我係輕佻，係好無禮咁講嗰兩句說話出嚟，因為嗰日睇完口罩小姐綵排，佢哋表演得好差⋯我好嬲，我唔係針對住曾生講，我只不過針對住⋯我係我個台嘅藝人，我覺得我台拍嘅節目好好睇，我想維護我個台⋯⋯你唔可以話我哋係小眾囉！你唔可以用你嘅觀點去話我個台唔好囉！」
193心痛同事為工作不眠不休
193愈講愈激動，仲崩潰爆喊續說：「我唔係針對一個人，我係針對緊嗰一句說話批評我哋個台…我入咗嚟幾年，好多人好努力做嘢…一日返廿幾個鐘工，喺公司瞓，所以嗰刻我聽到佢話冇人睇我哋，我好嬲，想維護我台先衝口而出，我都知我講錯咗…我真係唔係針對，佢係長輩，因為傳媒炒作，覺得我矛頭指向某一個人，我知澄清冇用…」
ERROR兄弟撐到底
193喊住解釋全因想維護自己公司，唔單止感動網民表示更加支持193，ERROR其餘三子亦向193表明心跡，就算他繼續衝動出事都會繼續撐兄弟，保錡仲話冇晒廣告都唔緊要，真係四兄弟一條心。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略