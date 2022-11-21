ERROR自爆96小時｜193爆喊重提「153事件」承認一時衝動只想維護自己電視台

《ERROR自爆96小時》播出兩集，193郭嘉駿就喊足兩集，先為鍾意佢嘅粉絲受屈辱而喊，盡訴心中情希望喜歡自己的人不會被取笑，至於第二集，193就為了153曾志偉而喊，去年因為一句「J2係做咩？冇記錯係咪40幾歲仲話後生仔傾偈嗰個？」，又直呼無綫觀眾為「老嘢」，結果193因為敢言而人氣急升，但原來他一直為此事耿耿於懷，在節目中更情緒大爆發，沉殿過後193解釋當時自己並非針對曾志偉，更承認是一時衝動。