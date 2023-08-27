ERROR暑期自作業︱4子拍節目遲到要杜琪峯苦等 杜Sir一句回應獲讚夠大方

由ERROR 4子肥仔、保錡、193和阿Dee主持的ViuTV綜藝節目《ERROR暑期自作業》播出最後一集，節目組特意安排了一個「遲到測試」，出名經常遲到的4位成員，今次都繼續遲到，更要「大人物嘉賓」杜琪峯苦等20分鐘！