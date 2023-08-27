ERROR暑期自作業︱4子拍節目遲到要杜琪峯苦等 杜Sir一句回應獲讚夠大方
廣告
由ERROR 4子肥仔、保錡、193和阿Dee主持的ViuTV綜藝節目《ERROR暑期自作業》播出最後一集，節目組特意安排了一個「遲到測試」，出名經常遲到的4位成員，今次都繼續遲到，更要「大人物嘉賓」杜琪峯苦等20分鐘！
ERROR拍節目遲到要杜琪峰苦等
昨晚（25日）《ERROR暑期自作業》最後一集，有杜琪峯做嘉賓，節目組安排一個「遲到測試」，事先無通知ERROR 4子「大人物嘉賓」身份，要求4人下午2點半準時去到西貢拍攝，而杜Sir就一早坐喺度。即使距離約定時間不剩5分鐘的時間，4位成員依然賴賴閒，最後只得保錡準時，比原定時間早大半分鐘到。
193遲最多 轉數快氹到杜Sir露出尷尬笑容
緊接肥仔同阿Dee知道自己遲到之後，雖然出盡全力跑到拍攝現場，不過都係遲到5分鐘。肥仔一趕到現場發現杜Sir後，即刻一秒發呆變企鵝，而企肥仔身後的阿Dee亦嚇到跳起身。站在遠方目睹一切的193，即刻發動小聰明，一見到杜Sir就以「教父式」親吻杜Sir手背，氹到原本黑面的杜Sir當場失笑，罕有露出尷尬笑容。
杜Sir一句回應獲讚夠大方
雖然4子遲到5分鐘左右，但杜Sir都大方回應覺得無所謂：「5分鐘內當無嘢嘅，超過15分鐘就錯到不得了。人情就當15分鐘喇，但如果超過呢啲時間，就一定有啲事。」阿Dee聽到杜Sir話冇問題之後，即刻沾沾自喜咁話：「我同佢概念差唔多，會唔會係我註定做佢演員呢？我唔知啊，我覺得我哋2個Sync得埋囉。」
193訴苦稱怕被傳媒炒作 被杜Sir一句KO
當ERROR全員終於到齊之後，5人開始閒聊，保錡提及自己從小就跟山度士學踢波，但杜Sir就笑保錡肥，搞到保錡都尷尬話：「唔好咁講。」出名有嗰句講嗰句嘅杜Sir都唔忍，即刻話：「咁你肥就係肥，咩唔好咁講，你個人真係要老實啲先得㗎。唔講老實說話，你哋都係咁㗎。」193亦有出聲幫保錡兜：「講得太多呢，就成日畀傳媒炒作，我哋就驚囉！」卻畀杜Sir一句KO：「炒你，咁你應該多謝佢啦，根本冇人識你。」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：ViuTV《ERROR暑期自作業》截圖