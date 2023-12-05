ERROR《四五成群》唱出最赤裸兄弟情 《全民造星》參賽號碼神預言各成員命運

不經不覺，宇宙天團ERROR已經成軍五周年！為咗慶祝這個大喜日子，肥仔梁業、何啟華DEE、郭嘉駿193及吳保錡Poki與團隊花盡心思大搞慶祝活動外，亦灌錄了新歌《四五成群》，並邀請了300 Fans一同拍攝MV，場面墟冚！