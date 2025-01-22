謝霆鋒演唱會2025啟德！門票今日Cityline優先+購票連結+座位表/票價
謝霆鋒演唱會2025啟德｜門票優先發售日期：1月22日 Cityline 滙豐信用卡優先！
優先訂票日期：22/1/2025 12NN – 23/1/2025 11:59PM
|謝霆鋒啟德演唱會2025滙豐信用卡優先訂票
|日期
|2025年1月22日至1月23日
|時間
|中午12NN
|購票方法：
|按此Cityline 連結或致電3761 6515
|備註
|需使用滙豐信用卡
謝霆鋒啟德演唱會2025 Cityline優先購票連結
謝霆鋒演唱會2025啟德｜門票詳情+票價
|謝霆鋒啟德演唱會2025詳情
|日期
|2025年4月25至26日
|時間
|晚上7時半
|地點
|啟德體育園主場館
|門票票價
|HK$1380* /HK$1180 / HK$980 / HK$680
*HK$1380的門票包括站位和坐位，而其他票價僅提供坐位。
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謝霆鋒演唱會2025啟德｜座位表
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謝霆鋒演唱會2025啟德｜搶飛攻略
Cityline搶飛攻略
在搶飛Cityline門票之前，請務必記得提前註冊會員。購票平台曾經實行過實名制優先訂票和公開發售，因此請注意在輸入名字和選擇票價後，必須點擊「加入購物籃」。如果未進行這一步，將難以進入下一步的付款流程。在MIRROR演唱會期間，許多歌迷由於忽略了「加入購物籃」的步驟，而錯失了購票的機會。
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謝霆鋒演唱會2025啟德｜1月24日Trip.com Group率先發售
優先訂票日期：22/1/2025 12NN – 23/1/2025 11:59PM
|謝霆鋒啟德演唱會2025滙豐信用卡優先訂票
|日期
|2025年1月22日至1月23日
|率先發售網址：
|按此連結：bit.ly/4fRVPjT
|Ctrip訂票網址：
|按此連結：sdp.ctrip.com/?Cr3l8Yt7716
|備註
|實名登記
謝霆鋒演唱會2025啟德｜謝霆鋒演唱會歌單2000 – 2025
謝霆鋒出道多年金曲無數，2000年的Vivia Live之後25年間還出過多個專輯及歌曲，以是是演唱會歌單參考：
|謝霆鋒Viva live演唱會歌單（2000年11月）
|謝霆鋒進化演唱會2025預習歌單
|01. (Opening Announcement)
02. 改造人
03. 不要說謊
04. 活著VIVA
05. 不是定理
06. 個別意見
07. 末世紀的呼聲
08. Medley: 一了百了 / 無聲仿有聲 / 一擊即中
09. 罪人
10. 估計錯誤
11. 因為愛所以愛
12. 未簽收
13. Better Man (陳奕迅合唱)
14. 假天真
15. 獨自去偷歡
16. 對你愛不完
17. 魔鬼的主意
18. 只要為你活一天
19. 愛後餘生
20. 遊樂場
21. 曝光
22. 不可一世
23. 開放日
24. 壞習慣
25. 別來無恙
26. 非走不可
27. 謝謝你的愛 1999
|01. 玉蝴蝶
02. 潛龍勿用
03. 啟示錄
04. 今天你生日
05. 第二世
06. 你看我看你
07. 對付我
08. 邊走邊愛
09. 苦海孤雛
10. 塞車
11. 吸
12. 繼續發育
13. 郵寄睡眠
14. 紙飛機
15. 愛最大
16. 鋒味
17. 愛的味道
18. 可以可以嗎
19. 終點站
20. Tonight
– 玉蝴蝶（2001年）｜ Me（2002年）｜Reborn （2003年）｜One Inch Closer（2005年）
謝霆鋒演唱會2025啟德｜亞洲第1人！謝霆鋒相隔25年再開演唱會
2000年謝霆鋒20歲，第一次在紅館舉行個人演唱會《Viva Live》，創下「最年輕香港男歌手」第一次進軍紅館就開6場的紀錄。相隔25年，霆鋒再次決定舉行個人演唱會《Evolution Nic Live / 謝霆鋒進化演唱會》，再為自己創下新紀錄，成為第一位亞洲歌手，踏進香港最新最大的場館 -「啟德主場館」開騷！歌迷引頸翹望25年，無人不想佔上一席位，入座觀賞。想進入香港最新最寬廣的啟德主場館，跟著霆鋒音樂每分每秒動心，每分每秒驚心，就要留意，滙豐信用卡獨家優先訂票: 日期為1月22日中午12時至1月23日晚上11時59分；Trip.com Group率先發售，日期為1月24日上午10時至1月26日晚上11時59分。
謝霆鋒演唱會2025啟德｜謝霆鋒出道經過及音樂獎項
謝霆鋒於1996年以專輯《My Attitude》正式出道，隨後迅速贏得了中港台年輕人的支持。他在1997年憑《壞習慣》成為最年輕的香港四大電子傳媒冠軍歌得主。2001年，他以《玉蝴蝶》和《世紀預言》在世界音樂大獎中獲得「全球最高銷量之亞洲最暢銷男歌手」獎，成為華人歌手中獲此獎項的最年輕保持者。
2001年Viva Live世界巡迴到過哪些地點海外巡迴演出
2001年的Viva Live世界巡迴演出涵蓋多個國家和地區，包括：
- 日本（大阪、東京）
- 新加坡
- 馬來西亞
- 澳洲（雪梨、墨爾本）
- 中國長春、杭州、廣州、上海
初出道最受歡迎音樂作品
謝霆鋒的初出道作品《謝謝你的愛1999》成為了他最受歡迎的音樂作品之一。此外，他的專輯《了解》和《玉蝴蝶》也在當時獲得了廣泛的好評和商業成功。
2001年後的音樂代表作以及經典公開演出
2001年後，謝霆鋒推出了多張受歡迎的專輯，包括《Reborn》、《Listen Up》和《锋味》。其中，《玉蝴蝶》專輯中的同名主打歌更是成為經典。此外，他於2002年和2003年的多場大型演唱會如「可口可樂謝霆鋒活出真精彩巡迴演唱會」和「招蜂引蝶」萬人音樂會等，都展示了他的音樂實力和舞台魅力。
謝霆鋒演唱會2025啟德｜歌迷：有生之年終於等到你！
這次霆鋒的演唱會海報選址直接於啟德主場館拍攝，據知連他的新歌MV也於啟德主場館場內拍攝，預早帶大家感受一下這個新場地。歌迷等足25年，拍海報的Teaser一出，不少歌迷隨即瘋狂留言，「等足25年終於等到！」「有生之年終於等到你！」「一定要撲到飛」。
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