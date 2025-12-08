F3聯手周杰倫阿信推新曲 朱孝天畫面全消失 MV意外遭網民狠批

台灣男團F4原定重組計劃生變，言承旭、周渝民、吳建豪以「F3」形式繼續發展，並與周杰倫、五月天主唱阿信合作推出新歌《恆星不忘Forever Forever》。然而新歌MV一經發布，不僅朱孝天完全消失在所有畫面中，連網民也對五人的表現議論紛紛，部分更直言MV過於油膩尷尬。