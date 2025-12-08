F3聯手周杰倫阿信推新曲 朱孝天畫面全消失 MV意外遭網民狠批
台灣男團F4原定重組計劃生變，言承旭、周渝民、吳建豪以「F3」形式繼續發展，並與周杰倫、五月天主唱阿信合作推出新歌《恆星不忘Forever Forever》。然而新歌MV一經發布，不僅朱孝天完全消失在所有畫面中，連網民也對五人的表現議論紛紛，部分更直言MV過於油膩尷尬。
F3聯手周杰倫阿信推新曲驚喜登場
相信音樂昨天無預警發布由周杰倫作曲、阿信填詞的全新單曲《恆星不忘Forever Forever》，由阿信、言承旭、吳建豪、周渝民、周杰倫五人合唱。這首歌曲是為了配合《F✦ FOREVER 恆星之城》25周年大型巡演而製作，首站將於本月在上海啟動。MV中可見五人分別在不同城市取景，透過剪接技術呈現合作效果。值得注意的是，MV中所有涉及F4的經典畫面，包括女粉絲筆盒上的照片及《流星花園》片頭曲片段，均只出現言承旭、吳建豪及周渝民三人身影。
朱孝天徹底從MV中消失引關注
朱孝天不僅無份參與新歌合唱，更是完全從MV的所有F4相關畫面中消失，彷彿從未存在過一般。這個安排證實了早前朱孝天因多次在直播中爆料而被團隊除名的傳聞，並由五月天主唱阿信取代其位置。網民對此現象感到驚訝，有人留言表示「被除名了……真淒涼，好像完全不曾存在過一樣」，亦有網民幽默地說「朱孝天跟我都在家裡看MV」，甚至開玩笑稱「朱孝天：缺一個我，要找兩個天王來頂」。
網民熱議MV表現過於油膩尷尬
新歌MV發布後在網上引起熱烈討論，但評價兩極化。有網民開玩笑建議組成「F5」組合。然而更多網民批評MV過於油膩，特別是最後合唱部分五人「各忙各的」表現「加起來超過200歲，一齊在這抓空氣」。網民留言「這段真的尷尬到腳趾能摳出萬里長城」、「除了吳建豪每個都很油 連歌都自帶油味」、「阿信的服裝很像要出演萌學園」、「杰倫沒必要這樣出來拋頭露面打工」等負面評價。亦有網民認為五人keep得好好，「言承旭周渝民還是好帥！」。
