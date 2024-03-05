Facebook, Instagram, Threads 2024年再度全球大死機！網友惡搞世界末日
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全球最大社交媒體Meta旗下的Facebook、 Instagram ，相關的即時通訊Messenger 以及新推廣的Threads在2024年3月5日香港時間晚上11點15分左右全球範疇集體大死機！
今次2024年 Facebook 和 IG首度故障，不少用戶被強制登出，修改密碼被拒，而IG和Threads也只出現空白畫面！
2021年曾經全球死機 WhatsApp也受波及
對上一次出事係新冠疫情其間2021年10月4日香港時間晚上，當時連WhatsApp都受波及，今次似乎仍可以使用，參考上次死機，用戶要等了半天在翌日早上才陸續恢復服務。 2021年出事時，facebook CEO 朱克伯格的身家一下子蒸發超過美金 $60億(港幣$468億)，還需要為此向廣大用家道歉，但為甚麼會發生如此罕有的長時間全球大死機？有內部人員爆料，原因竟然也跟新冠疫情扯上關係。
2021死機Facebook 未叫做Meta
2021年死機期間，Facebook的公司仍未改名叫meta，不少有朋友因工作需要，無法發送文件；由於今次屬全球死機，受影響包括家人親友及工作聯絡，平日慣用 WhatsApp 聯絡的市民，如沒有安裝Telegram、Signal 等聯絡軟件，霎時間有如跌入資訊黑洞！
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更新：Facebook 發言人Twitter回應
事發後約一小時，Facebook的發言人Andy Stone在Twitter上發文回應，表示已注意到用戶無法連接其產品。簡短聲明中並無提及出事原因，亦無提及服務大約何時能恢復。
《紐約時報》於香港時間早上6時指出，Facebook服務陸續恢復正常；但香港地區用戶要在接近早上7點，才能登入，多項服務在連線情況仍未穩定，有專家建議用戶在系統恢復後更改密碼及啟用雙重驗證，以保障戶口資料。
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圖片來源：Facebook登入畫面、facebook.com、Netflix@twitter、網絡截圖、家有囍事截圖、twitter@andymstone、twitter截圖