《墮落天使》30周年4K重映！王家衛親揭金城武無可取代之謎

經典香港電影《墮落天使》迎來上映30周年，為紀念這個重要時刻，電影將以4K修復版形式，9月18日起在港澳英皇戲院獨家重映，消息一出即震撼全城！這部由王家衛執導的經典之作，集結了黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮及莫文蔚等神級陣容，演員們正值顏值巔峰，配上光怪陸離的香港夜景，完美勾勒出90年代的繁華與孤寂，讓一眾影迷引頸以待，準備再次投入電影的迷離世界。