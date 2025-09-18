《墮落天使》30周年4K重映！王家衛親揭金城武無可取代之謎

最新娛聞
東方新地

廣告

經典香港電影《墮落天使》迎來上映30周年，為紀念這個重要時刻，電影將以4K修復版形式，9月18日起在港澳英皇戲院獨家重映，消息一出即震撼全城！這部由王家衛執導的經典之作，集結了黎明、李嘉欣、金城武、楊采妮及莫文蔚等神級陣容，演員們正值顏值巔峰，配上光怪陸離的香港夜景，完美勾勒出90年代的繁華與孤寂，讓一眾影迷引頸以待，準備再次投入電影的迷離世界。

王家衛親解金城武魅力之謎

導演王家衛曾盛讚金城武擁有出色的喜劇感，因此在1994年《重慶森林》起用金城武飾演警員223「何志武」之後，特意在1995年開拍《墮落天使》時安排他飾演無法言語的「啞巴」角色，戲中與父親的一段感情戲份令人難忘。當被問及現今是否有演員能勝任此角時，王家衛直言「金城武的魅力是天時地利的配合」，其獨特氣質源於多種文化符號的融合，因此無需尋找第二個金城武，因為當下自有其精彩，一番話語道出了金城武在影壇無可取代的地位。

4K技術還原導演最初視野

這次重映的《墮落天使》以頂尖4K技術修復，將畫質提升至極致清晰細膩的水平，讓當年由攝影大師杜可風捕捉的霓虹光影，以嶄新科技再度震撼觀眾眼球。更重要的是，是次修復將畫面比例從1.66:1調整至2.35:1的寬銀幕，重現了王家衛導演當年因技術限制而未能實現的理想視野，為觀眾帶來前所未有的沉浸式電影體驗。

經典電單車場景神還原

英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）為慶祝電影上映30周年，英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）更特設沉浸式打卡位，當中最矚目的莫過於神還原了李嘉欣坐上金城武電單車，在隧道中飛馳的經典一幕。現場不僅擺設了真實的電單車道具，更配上長長的隧道背景及電單車聲效，讓影迷能親身坐上電單車，彷彿置身電影之中，重溫那份浪漫與不羈。

影迷朝聖必到打卡熱點

除了電單車場景，打卡位的兩邊牆身亦展示了電影中眾多觸動人心的金句，以及5位主角處於顏值巔峰的絕美劇照，讓影迷可以駐足細味。為紀念電影於1995年9月21日首映，戲院更將於2025年9月21日舉辦特典場，入場觀眾可獲贈豐富紀念品，目前座位所剩無幾，影迷務必把握機會朝聖。

限量電影精品掀搶購潮

一眾忠實影迷注意！由9月17日起，英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）將獨家發售一系列《墮落天使》限量電影精品，當中包括明信片套裝、鎖匙扣、咖啡杯及絲巾等，設計極具收藏價值。由於商品數量有限，售完即止，預計將會掀起一輪搶購熱潮，粉絲們絕對不能錯過這個珍藏電影情懷的機會。

神級陣容橫掃電影大獎

《墮落天使》的藝術成就備受肯定，當年榮獲多項電影殊榮，包括第15屆香港電影金像獎的最佳攝影及最佳原創電影音樂。其中，莫文蔚更憑藉片中充滿活力的演出，首次勇奪金像獎最佳女配角，而整個神級演員陣容的完美演繹，共同成就了這部難以複製的香港電影經典。

fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）
fallen angels （圖片來源：《墮落天使》）
（圖片來源：《墮落天使》）

圖片來源：《墮落天使》、英皇電影資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 