《墮落天使》30周年4K重映！王家衛親揭金城武無可取代之謎
王家衛親解金城武魅力之謎
導演王家衛曾盛讚金城武擁有出色的喜劇感，因此在1994年《重慶森林》起用金城武飾演警員223「何志武」之後，特意在1995年開拍《墮落天使》時安排他飾演無法言語的「啞巴」角色，戲中與父親的一段感情戲份令人難忘。當被問及現今是否有演員能勝任此角時，王家衛直言「金城武的魅力是天時地利的配合」，其獨特氣質源於多種文化符號的融合，因此無需尋找第二個金城武，因為當下自有其精彩，一番話語道出了金城武在影壇無可取代的地位。
4K技術還原導演最初視野
這次重映的《墮落天使》以頂尖4K技術修復，將畫質提升至極致清晰細膩的水平，讓當年由攝影大師杜可風捕捉的霓虹光影，以嶄新科技再度震撼觀眾眼球。更重要的是，是次修復將畫面比例從1.66:1調整至2.35:1的寬銀幕，重現了王家衛導演當年因技術限制而未能實現的理想視野，為觀眾帶來前所未有的沉浸式電影體驗。
經典電單車場景神還原
英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）為慶祝電影上映30周年，英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）更特設沉浸式打卡位，當中最矚目的莫過於神還原了李嘉欣坐上金城武電單車，在隧道中飛馳的經典一幕。現場不僅擺設了真實的電單車道具，更配上長長的隧道背景及電單車聲效，讓影迷能親身坐上電單車，彷彿置身電影之中，重溫那份浪漫與不羈。
影迷朝聖必到打卡熱點
除了電單車場景，打卡位的兩邊牆身亦展示了電影中眾多觸動人心的金句，以及5位主角處於顏值巔峰的絕美劇照，讓影迷可以駐足細味。為紀念電影於1995年9月21日首映，戲院更將於2025年9月21日舉辦特典場，入場觀眾可獲贈豐富紀念品，目前座位所剩無幾，影迷務必把握機會朝聖。
限量電影精品掀搶購潮
一眾忠實影迷注意！由9月17日起，英皇戲院（尖沙咀iSQUARE）將獨家發售一系列《墮落天使》限量電影精品，當中包括明信片套裝、鎖匙扣、咖啡杯及絲巾等，設計極具收藏價值。由於商品數量有限，售完即止，預計將會掀起一輪搶購熱潮，粉絲們絕對不能錯過這個珍藏電影情懷的機會。
神級陣容橫掃電影大獎
《墮落天使》的藝術成就備受肯定，當年榮獲多項電影殊榮，包括第15屆香港電影金像獎的最佳攝影及最佳原創電影音樂。其中，莫文蔚更憑藉片中充滿活力的演出，首次勇奪金像獎最佳女配角，而整個神級演員陣容的完美演繹，共同成就了這部難以複製的香港電影經典。