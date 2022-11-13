許廷鏗爆TVB做歌手辛酸史竟然係用劇集剩低嘅錢錄歌 有網友留言問幾時出櫃用五字回應有霸氣
許廷鏗談TVB：啲觀眾唔知我做緊乜
現年34歲的許廷鏗在2017年與TVB約滿，後來加盟的香港華納唱片於2021年約滿，沉寂一段時間後，在上月初他宣布創立個人唱片公司「自許紀錄」。日前擔任「FHProductionHK」的單元「熊館」嘉賓時講述自己離開TVB的感受，許廷鏗透露和TVB滿約後加盟唱片公司是因為「喺電視台做歌手好奇怪」，同時表達了自己在電視台擔任歌手，令到他的歌風很混亂，他說：「TVB後期有時就係我自己想做，有時就係啲劇集嘅片尾曲，啲觀眾唔知我做緊乜。」表示了在電視台做歌手沒有一個方向、定位，導致自己甚至是觀眾不知自己的發展，從而坦白了自己離開TVB的主要原因。
TVB對歌手好刻薄？
後來談到出唱片的資金時，許廷鏗指：「我做緊大碟嗰啲錢，係因為劇集用剩啲錢先可以做碟。原來要喺一啲肥水流田之後濕腳嘅位，我先可以用嚟做自己想做嘅音樂，跟住我就覺得唔得啦，我真係想做音樂。」
自己開公司更敢言？
許廷鏗自己成立公司後，離開了以前的種種約束後似乎變得更加敢言。在FHProductionHK ig發佈的一段短片中，有一個網民的留言引起了許廷鏗親自回覆，該名網民問許廷鏗：「後庭鏗幾時出櫃。」充滿挑釁意味，一般歌手都會選擇不回覆，但許廷鏗卻高EQ回應該網民「關唔關你事」再加上一個笑到落淚的表情，可見他對於任何話題都不再被規矩限制了自己的感受了吧。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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