許廷鏗爆TVB做歌手辛酸史竟然係用劇集剩低嘅錢錄歌　有網友留言問幾時出櫃用五字回應有霸氣

許廷鏗於上月宣佈創立個人唱片公司「自許紀錄」，是他上年宣佈與華納唱片約滿、主力牙醫工作後的一大發展。日前他受邀做Youtube channel 「FHProductionHK」嘉賓，講述自己離開TVB的原因引人熱話。