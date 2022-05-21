[email protected]與女友13年情玩完 堅稱不涉及第三者
33歲Frankie＠MIRROR（陳瑞輝）與Dnacer女朋友Hei拍拖13年，今日（5月21日），突然在IG story出post宣布分手，13年情就咁玩完。在IG story中Frankie中堅持分手不涉及第三者。
Frankie＠MIRROR與Dancer女友13年情玩完
Frankie＠MIRROR與Dancer女友Hei拍拖13年，二人一向愛得低調，甚少在社交平台放閃。今日（5月21）突然在IG story發文宣布13年情玩完，寫道：「我們的愛情裡，曾經的十餘年，慶幸沿途有你，愛有很多方式，換個角色相處，繼續延續下去。新的開始，新的旅程，感恩遇見，感恩有你。感謝大家一路以來關愛，此事只涉及雙方私人關係，不涉及他人元素，我們雙方對此事，不會作出更多回應」。而女方正擔任張敬軒演唱會dnacer，疑似發文講「分訊」，寫道：「台上，每晚都喊住上，笑住走。人生也如此，無野過唔到既，共勉之。」
傳過隨時閃婚 戀情無疾而終
Frankie是MIRROR隊長「情長劍」之一，形象正面又高大靚仔，以往有傳媒曾傳過他可能隨時閃婚，豈料如今變成「閃分」。愛得低調的他曾於2020年上載二人合照並寫上：「12 th」，紀念相愛12年，見到偶像分手，不少粉絲對於他們分手表示非常可惜。