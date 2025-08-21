G.E.M.鄧紫棋啟德騷尾場勁感人 爆喊哽咽剖白辛酸史：跟焦慮講係你走呀！
G.E.M.尾場突發氣喘 淚灑舞台剖白心聲
在演唱會尾場，G.E.M.鄧紫棋唱畢《孤獨》後突然有感而發，分享了一位12歲有情緒問題的小妹妹看完首場後獲得力量，更主動要求再看尾場的故事。她坦言，現在的人生階段，最大的意義不再是追求歌藝或舞技，而是音樂能與觀眾互相影響、互相鼓勵。話鋒一轉，她自爆出場前曾突然氣喘，但堅持「氣喘也可以唱」，並將巡演比喻為人生縮影，坦言：「這一年零九個月，單是巡唱便經歷很多，試過遇到行雷閃電、大雨、耳機沒聲、有蟲爬上來等等狀況。」她憶述面對恐懼時只能強顏歡笑，但來到第114場，她終於能勇敢面對，更一度哽咽落淚向全場宣告：「當我面對懼怕時，我不會再驚不會再逃走，可以面對恐懼說：係你走呀！我好希望你們如果遇到害怕、艱難時，心入面有焦慮，跟焦慮講：係你走呀！快樂是我們的選擇。」
G.E.M.相隔8年返港創歷史 20萬觀眾見證女王回歸
這次G.E.M.鄧紫棋強勢回歸香港，意義非凡。她不僅成為首位在啟德主場館舉行個人演唱會的女歌手，更一連開足五場，創下首位在此場館連開五場的歌手紀錄，合共吸引近200,000名觀眾入場，場面墟冚。回想8年前，G.E.M.在紅館同樣舉行了五場演唱會，當時總觀眾人數約為4萬多人；8年後，她在更大的舞台上，觀眾人數翻了近五倍，見證了她音樂事業的巨大飛躍。G.E.M.坦言從沒想過自己能開到五場啟德騷，這份成績單對她而言，是意料之外的驚喜，也是對她多年來堅持音樂夢想的最好回報。這份成功的背後，是無數個面對突發狀況仍堅持演出的日與夜，讓這次回歸更顯珍貴。
全場4萬歌迷大合唱 G.E.M.驚喜點歌環節掀高潮
面對尾場觀眾的熱烈反應，G.E.M.鄧紫棋大讚氣氛好到希望「日日都係尾場」，4萬名樂迷的歡呼聲此起彼落，整晚大合唱的歌聲震撼整個場館。為了回饋歌迷的熱情支持，G.E.M.在Encore環節特別加設點唱環節，驚喜清唱了《回憶的沙漏》、《我的秘密》以及出道初期的廣東歌《18》，瞬間勾起歌迷的集體回憶。其後，她更唱出經典金曲《海闊天空》，全場觀眾跟著和唱，燈海與歌聲交織，場面極為感人壯觀。最後，演唱會以粵語版的《天空沒有極限》作結，為這次歷史性的香港巡迴演唱會劃上完美句號，也為所有入場觀眾帶來一個充滿力量和感動的晚上。