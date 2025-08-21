G.E.M.鄧紫棋啟德騷尾場勁感人 爆喊哽咽剖白辛酸史：跟焦慮講係你走呀！

昨晚（20日）G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA》香港尾場演唱會上，驚爆演出前突然氣喘，更在近20萬觀眾面前數度哽咽落淚！她感觸剖白巡唱一年九個月來的辛酸，並以自身經歷鼓勵受情緒困擾的歌迷，場面極為感人！