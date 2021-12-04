日本視覺天王GACKT被曝與人妻女粉絲發生關係 曾被指為增強能力改造器官

48歲日本視覺系天王歌手GACKT早前被《週刊文春》爆料指與35歲的人妻女粉絲第一次見面就發生關係，該女粉絲的丈夫更揚言不滿大明星破壞婚姻而揚言提告。但原來GACKT的「風流歷史」相當驚人，不單止在家中設有地下「行宮」兼喜好「多人運動」，而且為增強性能力，GACKT將自己的性器官進行大改造。

文：東方新地 圖：Gackt Facebook、釋由美子官方網站