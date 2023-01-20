gem 神壇滑落

G.E.M.破盡紀錄獲封小天后 返港發展被唾棄 回顧過去十年神壇滑落經過

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31歲鄧紫琪（G.E.M.）近日終於回港，並帶來好消息，宣佈她YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量突破20億，是自2019年累積10億後再創高峰。鄧紫棋在Instagram撰文：「我用了將近11年時間，讓我的YouTube在2019年3月底達到10億觀看量，然後我用了不到四年時間，Double了自己，YouTube 20億播放量達成。」

gem 神壇滑落 YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量突破20億
YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量突破20億（圖片來源：IG＠gem0816）

返港爆喊惹網民熱論：你可以唔返嚟

疫情持續三年，G.E.M.一直居住在上海，未能返港，近日她於IG出po貼出荃灣豪宅外風景，透露已經回港，並兩度爆喊。G.E.M.返港亦成為熱搜，引起網民熱烈討論，有人表示：「其實你可以唔返嚟」。到底這位當年最年輕的四台冠軍歌女歌手，曾被冠「香港樂壇小天后」的G.E.M.何以落得這收場？

gem 神壇滑落 鄧紫棋 返港 鄧紫棋 鄧紫棋三年無見過呢個風景！
G.E.M.非常掛住香港屋企（圖片來源：IG＠gem0816）
gem 神壇滑落 鄧紫棋 返港 鄧紫棋 三年無返荃灣豪宅！
三年無返荃灣豪宅！（圖片來源：IG＠gem0816）

憑《泡沫》爆紅後長居內地發展

G.E.M.自2014年參加內地綜藝《我是歌手》憑一曲《泡沫》爆紅，嬴盡內地粉絲的喜愛，其後長居內地發展，已鮮有回港及推出廣東歌。

gem 神壇滑落 網民表示：「其實你可以唔返嚟」
G.E.M.近年長居內地搵人仔（圖片來源：[email protected]

G.E.M.曾威水香港樂壇 破盡紀錄

2006年，G.E.M.只年僅15歲即以一首《睡公主》，在音樂比賽《Spice It Up 學園祭》中奪冠，獲得經理人張丹賞識予她出道機會。G.E.M.17歲時妙齡推出個人EP《G.E.M》、歌曲《Where Did You Go》。而《Where Did You Go》G.E.M.打破1978年張德蘭紀錄，成為最年輕四台冠軍歌女歌手得主，翌年她勇奪《叱吒樂壇生力軍女歌手獎》，同為最年輕及首位未成年得主，非常威水，G.E.M.即被冠「香港樂壇小天后」的美譽。G.E.M.19歲就在紅館連辦3場《G.E.M. Get Everybody Moving》演唱會，當時她僅出道兩年，曾是香港最年輕女紅館辦個人演唱會的女歌手。

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G.E.M.當年威盡香港，唔係惹少（圖片來源：[email protected]
gem 神壇滑落 僅用2年時間就踏上紅館舞台，唔易做到
僅用2年時間就踏上紅館舞台，唔易做到（圖片來源：[email protected]

G.E.M曾豪言香港樂壇需推倒重來 被批好自大

G.E.M.說話語出驚人，她曾於2014年接受訪問向傳媒豪言：「香港的樂壇已去到一個不如徹底毀滅它，重新來過的階段。不是說否認廣東話音樂的成就，而是不能再想10年前流行什麼，然後再複製一次。」據知當時G.E.M.認為香港樂壇被大公司壟斷，發展重覆和只盲跟流行趨勢，歌手難以創新和發展，事後雖G.E.M.仍有支持者，同樣有人認為她的言論「自大」、「忘本」。

gem 神壇滑落 鄧紫棋 返港 鄧紫棋 現年31歲的鄧紫棋15歲在香港出道，紅到上宇宙。
G.E.M.唔只唱得，仲語出驚人（圖片來源：[email protected]

G.E.M自傳電影內地票房慘敗 被鬧放棄香港市埸

G.E.M.參加節目《我是歌手》第二季內地爆紅後，陸續參加更多內地綜藝節目，近年長居中國發展，即使疫情前偶有亮相香港節目演唱，只是翻唱經典歌曲，鮮有推出廣東歌照顧樂迷，被批放棄了香港市場、香港樂迷和「食老本」忘記創新；內地事業達到巔峰的G.E.M，25歲時推出個人傳記電影《一路逆風》，紀錄自己歌手生涯點滴，惟中港兩地票房慘淡，中國票房只有人民幣294萬（約港幣339萬），沒法讓G.E.M於電影界佔一席位。

gem 神壇滑落 G.E.M.近年攻內地市場搵人仔
G.E.M.近年攻內地市場搵人仔（圖片來源：[email protected]
gem 神壇滑落 鄧紫棋 G.E.M.重提3年前的合約糾紛，忍不住在直播時灑淚。
G.E.M.內地粉絲無數，雖然自傳電影唔收得（圖片來源：微博圖片）

G.E.M推出新唱片被批「昆水」似淘寶貨

G.E.M去年8月推出14首歌並製作成MV音樂連續劇，當時中港台三地也反應麻麻，成績大不如前，內地成績都強差人意，14首新歌大多未能成功打入音樂排行榜。為挽回劣勢，鄧紫棋推出《 #啟示錄 》慶功精裝版包括雙CD、錄音帶、明信片及歌詞圖冊，整套索價約268元人民幣，但很多歌迷買到專輯後，狠批質素似淘寶貨，誤以為是「翻版CD」， 大斥有「昆水」之嫌。

事後大量歌迷湧入「鄧紫棋工作室」微博留言投訴，直指隨碟附送的照片是舊相重用欠誠意，不少留言都帶有火藥味：「真把歌迷當『韮菜』啊？」、「封面真的她像假貨」、「圖也是舊的，其實也就多了明信片和卡帶，精裝好歹也有點新圖吧」、「你們專輯醜爆了」、「敷衍至極，想圈錢早說」，有粉絲指鄧紫棋新碟賣268人民幣過於離地，更自嘲被當「韮菜」任割，有人笑指G.E.M.其實是代表「Girl Eats Money」。

gem 神壇滑落 鄧紫棋 鄧紫棋聲稱自己嘔心瀝血製作了一張新專輯，卻因為專輯包裝質素太差，惹起大批歌迷投訴。
G.E.M聲稱自己嘔心瀝血製作了一張新專輯，卻因為專輯包裝質素太差，惹起大批歌迷投訴。（圖片來源：微博@GEM鄧紫棋）
gem 神壇滑落 鄧紫棋 鄧紫棋的《 #啟示錄 》慶功精裝版包括雙CD、錄音帶、明信片及歌詞圖冊。
鄧紫棋被嘲新專輯像淘寶貨（圖片來源：微博@鄧紫棋工作室）
gem 神壇滑落 鄧紫棋 邪紫棋的新碟售價約268元人民幣，但鄧紫棋歌迷覺得唔值呢個價，並狂插質素似淘寶貨，感到被割「韮菜」而不滿。
當時新碟售價約268元人民幣，但歌迷覺得唔值呢個價，並狂插質素似淘寶貨，感到被割「韮菜」而不滿。（圖片來源：微博@鄧紫棋工作室）
gem 神壇滑落 鄧紫棋 基本上鄧紫棋的歌迷都是以消費者角度說出問題所在，向鄧紫棋工作室投訴狂插都是感到貨不對辦所至，可是事發至今工作室仍未對外作出回應，隨著時間不斷發酵鄧紫棋有機會要面對歌迷退粉局面。
歌迷明顯唔收貨留言狂插（圖片來源：微博@鄧紫棋工作室）
gem 神壇滑落 鄧紫棋
（圖片來源：微博@鄧紫棋工作室）
gem 神壇滑落 鄧紫棋
（圖片來源：微博@鄧紫棋工作室）

G.E.M唔留情面爆Seed反駁粉絲 勇字頭上一把刀

面對歌迷連串負評，「鄧紫棋工作室」沒有作出任何回應，但G.E.M竟親自衝出來爆Seed在微博留言反駁：「說了無數遍呼籲大家注意自己口中的一言一語，嘔心瀝血製作了一整張專輯，只為了一個愛的主題。你們當中有些人還是有辦法為各種事情到處罵人，我真的很迷惘，不知道我的音樂到底能為你們的生活帶來甚麼價值。」鄧紫棋只一面倒反擊歌迷，完全避開新碟質素問題，對於她的言論，當然有歌迷唔收貨，力勸她和團隊必須正視問題，有歌迷表示：「工作室的問題工作室自己承擔，每一次出事你都出來收尾，歌迷也不好說事了。」

gem 神壇滑落 鄧紫棋 當發現公司微博被攻擊鄧紫棋便即時爆seed反駁。
當發現公司微博被攻擊G.E.M便即時爆seed反駁。（圖片來源：微博@GEM鄧紫棋）
gem 神壇滑落 鄧紫棋 鄧紫棋繼續反駁歌迷的投訴。
（圖片來源：微博@GEM鄧紫棋）

G.E.M被指唔顧歌迷只盲撐公司退粉潮一觸即發

「鄧紫棋工作室」除衰新碟質素似「淘寶貨」，惹來歌迷狂插，還被歌迷投訴工作室發放的舞台相片馬虎，還要隔很長一段時間才有新相上載到官方網。而這些投訴曾觸動到G.E.M神經，令她在IG Story回應歌迷：「除了拍雜誌或廣告時，拍照並不在我的工作範圍……我什麼時候想拍就拍，沒想拍的時候就不拍……」鄧紫棋被指平時已「耍大牌」，當時更一連兩次出面鬧歌迷，令退粉潮一觸即發。

gem 神壇滑落 鄧紫棋 第一次聽到有藝人指拍照並不是她的工作，國際G.E.M.真是名不虛傳。
第一次聽到有藝人指拍照並不是她的工作，國際G.E.M.真是名不虛傳（圖片來源：[email protected]
gem 神壇滑落 鄧紫棋周邊商品定價太進取，有很多粉絲都表示難以接受。
G.E.M.是走性格風！（圖片來源：[email protected]

常見問題

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、微博資料或影片來源：微博

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