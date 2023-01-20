G.E.M.破盡紀錄獲封小天后 返港發展被唾棄 回顧過去十年神壇滑落經過

31歲鄧紫琪（G.E.M.）近日終於回港，並帶來好消息，宣佈她YouTube頻道《GEM鄧紫棋》累積總觀看量突破20億，是自2019年累積10億後再創高峰。鄧紫棋在Instagram撰文：「我用了將近11年時間，讓我的YouTube在2019年3月底達到10億觀看量，然後我用了不到四年時間，Double了自己，YouTube 20億播放量達成。」