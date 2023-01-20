G.E.M.破盡紀錄獲封小天后 返港發展被唾棄 回顧過去十年神壇滑落經過
返港爆喊惹網民熱論：你可以唔返嚟
疫情持續三年，G.E.M.一直居住在上海，未能返港，近日她於IG出po貼出荃灣豪宅外風景，透露已經回港，並兩度爆喊。G.E.M.返港亦成為熱搜，引起網民熱烈討論，有人表示：「其實你可以唔返嚟」。到底這位當年最年輕的四台冠軍歌女歌手，曾被冠「香港樂壇小天后」的G.E.M.何以落得這收場？
憑《泡沫》爆紅後長居內地發展
G.E.M.自2014年參加內地綜藝《我是歌手》憑一曲《泡沫》爆紅，嬴盡內地粉絲的喜愛，其後長居內地發展，已鮮有回港及推出廣東歌。
G.E.M.曾威水香港樂壇 破盡紀錄
2006年，G.E.M.只年僅15歲即以一首《睡公主》，在音樂比賽《Spice It Up 學園祭》中奪冠，獲得經理人張丹賞識予她出道機會。G.E.M.17歲時妙齡推出個人EP《G.E.M》、歌曲《Where Did You Go》。而《Where Did You Go》G.E.M.打破1978年張德蘭紀錄，成為最年輕四台冠軍歌女歌手得主，翌年她勇奪《叱吒樂壇生力軍女歌手獎》，同為最年輕及首位未成年得主，非常威水，G.E.M.即被冠「香港樂壇小天后」的美譽。G.E.M.19歲就在紅館連辦3場《G.E.M. Get Everybody Moving》演唱會，當時她僅出道兩年，曾是香港最年輕女紅館辦個人演唱會的女歌手。
G.E.M曾豪言香港樂壇需推倒重來 被批好自大
G.E.M.說話語出驚人，她曾於2014年接受訪問向傳媒豪言：「香港的樂壇已去到一個不如徹底毀滅它，重新來過的階段。不是說否認廣東話音樂的成就，而是不能再想10年前流行什麼，然後再複製一次。」據知當時G.E.M.認為香港樂壇被大公司壟斷，發展重覆和只盲跟流行趨勢，歌手難以創新和發展，事後雖G.E.M.仍有支持者，同樣有人認為她的言論「自大」、「忘本」。
G.E.M自傳電影內地票房慘敗 被鬧放棄香港市埸
G.E.M.參加節目《我是歌手》第二季內地爆紅後，陸續參加更多內地綜藝節目，近年長居中國發展，即使疫情前偶有亮相香港節目演唱，只是翻唱經典歌曲，鮮有推出廣東歌照顧樂迷，被批放棄了香港市場、香港樂迷和「食老本」忘記創新；內地事業達到巔峰的G.E.M，25歲時推出個人傳記電影《一路逆風》，紀錄自己歌手生涯點滴，惟中港兩地票房慘淡，中國票房只有人民幣294萬（約港幣339萬），沒法讓G.E.M於電影界佔一席位。
G.E.M推出新唱片被批「昆水」似淘寶貨
G.E.M去年8月推出14首歌並製作成MV音樂連續劇，當時中港台三地也反應麻麻，成績大不如前，內地成績都強差人意，14首新歌大多未能成功打入音樂排行榜。為挽回劣勢，鄧紫棋推出《 #啟示錄 》慶功精裝版包括雙CD、錄音帶、明信片及歌詞圖冊，整套索價約268元人民幣，但很多歌迷買到專輯後，狠批質素似淘寶貨，誤以為是「翻版CD」， 大斥有「昆水」之嫌。
事後大量歌迷湧入「鄧紫棋工作室」微博留言投訴，直指隨碟附送的照片是舊相重用欠誠意，不少留言都帶有火藥味：「真把歌迷當『韮菜』啊？」、「封面真的她像假貨」、「圖也是舊的，其實也就多了明信片和卡帶，精裝好歹也有點新圖吧」、「你們專輯醜爆了」、「敷衍至極，想圈錢早說」，有粉絲指鄧紫棋新碟賣268人民幣過於離地，更自嘲被當「韮菜」任割，有人笑指G.E.M.其實是代表「Girl Eats Money」。
G.E.M唔留情面爆Seed反駁粉絲 勇字頭上一把刀
面對歌迷連串負評，「鄧紫棋工作室」沒有作出任何回應，但G.E.M竟親自衝出來爆Seed在微博留言反駁：「說了無數遍呼籲大家注意自己口中的一言一語，嘔心瀝血製作了一整張專輯，只為了一個愛的主題。你們當中有些人還是有辦法為各種事情到處罵人，我真的很迷惘，不知道我的音樂到底能為你們的生活帶來甚麼價值。」鄧紫棋只一面倒反擊歌迷，完全避開新碟質素問題，對於她的言論，當然有歌迷唔收貨，力勸她和團隊必須正視問題，有歌迷表示：「工作室的問題工作室自己承擔，每一次出事你都出來收尾，歌迷也不好說事了。」
G.E.M被指唔顧歌迷只盲撐公司退粉潮一觸即發
「鄧紫棋工作室」除衰新碟質素似「淘寶貨」，惹來歌迷狂插，還被歌迷投訴工作室發放的舞台相片馬虎，還要隔很長一段時間才有新相上載到官方網。而這些投訴曾觸動到G.E.M神經，令她在IG Story回應歌迷：「除了拍雜誌或廣告時，拍照並不在我的工作範圍……我什麼時候想拍就拍，沒想拍的時候就不拍……」鄧紫棋被指平時已「耍大牌」，當時更一連兩次出面鬧歌迷，令退粉潮一觸即發。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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