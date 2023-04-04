31歲天后鄧紫棋零濾鏡真面目曝光 矮小如哈比人疑身高報大數
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近年北上發展主攻內地市場的鄧紫棋，早前做完周興哲演唱會香港站嘉賓後，再度回到內地工作。早前就有內地網民野生捕獲鄧紫棋，令鄧紫棋的真實身高曝光！
31歲天后鄧紫棋零濾鏡真面目曝光
31歲的鄧紫棋早前在內地錄製節目時被網民野生捕獲，曝光了鄧紫棋零濾鏡的真實面目。雖然鄧紫棋官方顯示身高為157CM，但從網民的照片中可見鄧紫棋身材矮小，目測只有150cm，被網民笑稱矮如哈比人！
鄧紫棋小背心踩單車派福利
G.E.M.鄧紫棋早前在個人社交平台IG上載在杭州駕著共享單車在路邊學踩車的片段，據知拍片時間是去年7月炎夏，位置是杭州附近，年收千萬的的的宇宙G.E.M.竟以共享單車作練習，貼地行為確令人意外。穿上白色緊身小背心和長褲的G.E.M.，露出纖腰大騷身材，近鏡見到皮膚十分白滑。片中可見G.E.M.一開始踩上單車時略為緊張，不過踩了一段路後，表情開始放鬆仲大笑起來，最後遇上紅燈停下時，她的落車動作明顯是初學者，因為她是從右邊落車，最後要行去左邊才能把停單車腳架放下。影片中配上G.E.M.的歌曲《啟示錄》，有網民笑問：「不放原聲是因為害怕損害大家耳膜嗎？」
三年無返港連番爆喊 大曬豪宅露台美景
G.E.M.鄧紫棋去年被爆與富二代造型師男友Mark，在內地領證結婚，又指在上海靜安區豪宅築愛巢，婚後定居上海。不過鄧紫棋工作室即作出回應來否認婚訊：「甚麼？解解（姐姐）領證了？疑似報道害人不淺」。鄧紫棋在新年期間於IG分享相隔三年終於回香港，她寫道：「因為疫情，快三年沒回香港，快三年沒見這個景觀，昨晚一回家看見自己的書架放滿看過的書，突然就流眼淚，晚餐時跟爸媽飯前禱告，又哭，活著真好，感謝上帝」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@justpoyopoyor、小紅書@ppaxxworld41、小紅書@363081295