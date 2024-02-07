32歲G.E.M鄧紫棋終宣布回港開騷 拒開紅館毅然選擇新場地：我在等！

32歲G.E.M.鄧紫棋北上發展多時，早前特意回港擔任國際邁亞密（Inter Miami CF）與香港隊表演賽的壓軸表演嘉賓，帶來英文和西班牙歌大獲網民激讚超水準，亦令外界表示期待G.E.M.回歸香港樂壇！G.E.M.順勢在IG玩Q&A與網民互動，更透露之會返港開演唱會，甚至還講埋細節……