gem 鄧紫棋

31歲G.E.M.鄧紫棋保養極好 化身「四眼學生妹」為考生打氣

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31歲鄧紫棋（G.E.M.）與男友Mark（魏俊傑）早前赴馬爾代夫度假，心情勁靚的她「洗版式」晒靚相，大騷fit爆身材相當吸睛！近日，G.E.M.又為一眾內地高考生打氣，淡妝美貌得到唔少支持！

gem 鄧紫棋 鄧紫棋大曬纖腰和美肩！
鄧紫棋大騷纖腰和美肩！ （圖片來源：[email protected]

G.E.M.學生妹look為考生打氣

影片中，G.E.M.以一身白TEE對住鏡頭，戴住副粗框眼鏡化身四眼學生妹，望上去非常童顏，片尾更有G.E.M.在陽光和海灘下散步，矇矓中亦可以見到G.E.M.的纖腰身材。

gem 鄧紫棋
（圖片來源：小紅書圖片）
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（圖片來源：小紅書圖片）

鄧紫棋低胸照瘋狂吸like

上星期飛往馬爾地夫的鄧紫棋，大方晒出多張旅行照，興奮表示：「Feels like Heaven！天堂的感覺！我有預感我要開始洗版了」，其中一張係鄧紫棋在享受早餐，素顏出鏡被網民大讚保養極好，而且呢張「男友視角」靚相更意外見到穿上低胸Top的鄧紫棋身材好好，非常誘人！短短一日已經喪吸逾30萬like，網民紛紛表示：「不可能美成這樣吧」、「完美視角呀！」、「GEM素顏太美啦」、「犯規了啦！素顏美女」、「解解美暈了我們」、「你的胸口不要這麼露」！

gem 鄧紫棋 穿上低胸Top的鄧紫棋身材好好，非常誘人！
穿上低胸Top的鄧紫棋身材好好，非常誘人！（圖片來源：[email protected]

鄧紫棋零濾鏡真面目曝光

31歲的鄧紫棋早前在內地錄製節目時被網民野生捕獲，曝光了鄧紫棋零濾鏡的真實面目。雖然鄧紫棋官方顯示身高為157CM，但從網民的照片中可見鄧紫棋身材矮小，目測只有150cm，被網民笑稱矮如哈比人！

gem 鄧紫棋 鄧紫棋 鄧紫棋明顯比所有人都至少矮一個頭
鄧紫棋明顯比所有人都至少矮一個頭（圖片來源：小紅書@justpoyopoyor）
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非常嬌小（圖片來源：小紅書@justpoyopoyor）
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 親民咁同內地粉絲say hi
親民咁同內地粉絲say hi（圖片來源：小紅書@justpoyopoyor）
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 北上發展多年嘅鄧紫棋，有大班粉絲送機，非常厲害
北上發展多年嘅鄧紫棋，有大班粉絲送機，非常厲害（圖片來源：小紅書@ppaxxworld41）
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 鄧紫棋經常穿小背心派福利
鄧紫棋經常穿小背心派福利（圖片來源：小紅書@363081295）

鄧紫棋小背心踩單車派福利

G.E.M.鄧紫棋早前在個人社交平台IG上載在杭州駕著共享單車在路邊學踩車的片段，據知拍片時間是去年7月炎夏，位置是杭州附近，年收千萬的的的宇宙G.E.M.竟以共享單車作練習，貼地行為確令人意外。穿上白色緊身小背心和長褲的G.E.M.，露出纖腰大騷身材，近鏡見到皮膚十分白滑。片中可見G.E.M.一開始踩上單車時略為緊張，不過踩了一段路後，表情開始放鬆仲大笑起來，最後遇上紅燈停下時，她的落車動作明顯是初學者，因為她是從右邊落車，最後要行去左邊才能把停單車腳架放下。影片中配上G.E.M.的歌曲《啟示錄》，有網民笑問：「不放原聲是因為害怕損害大家耳膜嗎？」

gem 鄧紫棋 鄧紫棋 平時有做開運動的鄧紫棋，身材fit爆露出小蠻腰，非常吸引，平衡力亦不錯。
平時有做開運動的鄧紫棋，身材fit爆露出小蠻腰，非常吸引，平衡力亦不錯。（圖片來源：[email protected]
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 G.E.M.內地個人社交平台微博已有近3,500萬粉絲
G.E.M.內地個人社交平台微博已有近3,500萬粉絲（圖片來源：[email protected]
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 屬於新手的鄧紫棋，落共享單車落錯邊，搞到最後要扶住座位行去左邊才能放下停車腳架。
屬於新手的鄧紫棋，落共享單車落錯邊，搞到最後要扶住座位行去左邊才能放下停車腳架。（圖片來源：[email protected]

三年無返港連番爆喊 大曬豪宅露台美景

G.E.M.鄧紫棋去年被爆與富二代造型師男友Mark，在內地領證結婚，又指在上海靜安區豪宅築愛巢，婚後定居上海。不過鄧紫棋工作室即作出回應來否認婚訊：「甚麼？解解（姐姐）領證了？疑似報道害人不淺」。鄧紫棋在新年期間於IG分享相隔三年終於回香港，她寫道：「因為疫情，快三年沒回香港，快三年沒見這個景觀，昨晚一回家看見自己的書架放滿看過的書，突然就流眼淚，晚餐時跟爸媽飯前禱告，又哭，活著真好，感謝上帝」。

gem 鄧紫棋 鄧紫棋 鄧紫棋與富二代、造型師男友拍拖超過五年，一度傳分手及婚訊，她一一否認傳聞。
鄧紫棋與富二代、造型師男友拍拖超過五年，一度傳分手及婚訊，她一一否認傳聞。（圖片來源：IG＠gem0816）
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 鄧紫棋貼出在香港豪宅露台拍照，自爆三年終於返港。
鄧紫棋貼出在香港豪宅露台拍照，自爆三年終於返港。（圖片來源：IG＠gem0816）
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 返港 鄧紫棋 三年無返荃灣豪宅！
三年無返荃灣豪宅！（圖片來源：IG＠gem0816）
gem 鄧紫棋 鄧紫棋 返港 鄧紫棋 鄧紫棋三年無見過呢個風景！
鄧紫棋三年無見過呢個風景！（圖片來源：IG＠gem0816）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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