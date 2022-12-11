G.E.M.鄧紫棋新碟被粉絲鬧爆似淘寶貨「昆水」爆seed反擊惹退粉潮
鄧紫棋實體碟被指淘寶味重
鄧紫棋在今年8月推出14首歌並製作成MV音樂連續劇，但據知在中港台三地也反應麻麻，成績大不如前，連內地成績都強差人意，14首新歌大多未能成功打入音樂排行榜，為了挽回劣勢，鄧紫棋推出《 #啟示錄 》慶功精裝版包括雙CD、錄音帶、明信片及歌詞圖冊，整套索價約268元人民幣，包含咁多樣嘢聽落都算抵買，但很多歌迷買到專輯後，狠批質素似淘寶貨，誤以為是「翻版CD」， 大斥有「昆水」之嫌。
大量歌迷圍插投訴
近月有大量鄧紫棋歌迷湧入「鄧紫棋工作室」微博留言投訴，直指隨碟附送的照片是舊相重用欠誠意，不少留言都帶有火藥味：「真把歌迷當『韮菜』啊？」、「封面真的她像假貨」、「圖也是舊的，其實也就多了明信片和卡帶，精裝好歹也有點新圖吧」、「你們專輯醜爆了」、「敷衍至極，想圈錢早說」、「又是鄧紫棋出來替你收尾」。有粉絲指鄧紫棋新碟賣268人民幣過於離地，更自嘲被當「韮菜」任割，有人笑指G.E.M.其實是代表「Girl Eats Money」。
鄧紫棋爆Seed反駁
面對歌迷連串負評，「鄧紫棋工作室」沒有作出任何回應，但鄧紫棋竟親自衝出來爆Seed在微博留言反駁：「說了無數遍呼籲大家注意自己口中的一言一語，嘔心瀝血製作了一整張專輯，只為了一個愛的主題。你們當中有些人還是有辦法為各種事情到處罵人，我真的很迷惘，不知道我的音樂到底能為你們的生活帶來甚麼價值。」鄧紫棋只一面倒反擊歌迷，完全避開新碟質素問題，對於她的言論，當然有歌迷唔收貨，力勸她和團隊必須正視問題，有歌迷表示：「工作室的問題工作室自己承擔，每一次出事你都出來收尾，歌迷也不好說事了。」
國際G.E.M.盲撐公司
「鄧紫棋工作室」除新碟質素似「淘寶貨」惹來歌迷狂插，最近又有歌迷投訴工作室發放的舞台相片馬虎，還要隔很長一段時間才有新相上載到官方網。估不到這些投訴竟然會觸動到鄧紫棋神經，隨即在她的IG Story回應歌迷：「除了拍雜誌或廣告時，拍照並不在我的工作範圍……我什麼時候想拍就拍，沒想拍的時候就不拍……」鄧紫棋被指平時已「耍大牌」，今次更一連兩次出面鬧歌迷，令退粉潮一觸即發。
鄧紫棋「割韭菜」早有前科
原來G.E.M.鄧紫棋被投訴食水深已非首次，上年為賀30歲生日而推出周邊商品慶祝，有唔少粉絲指商品定價過高，買1套4張海報就要人民幣520元（約港幣625元)，紛紛在微博砲轟鄧紫棋的工作室食水深！
鄧紫棋4張海報定價520人民幣
鄧紫棋轉攻內地發展後，人氣一直高企，微博勁吸逾3千萬粉絲追蹤。鄧紫棋工作室在16日鄧生日當天出售周邊商品祝賀，並在七夕（14日）亦即是鄧紫棋農曆生日當天公布推出周邊商品，包括風褸、T恤和海報，不過內地網民指商品定價方面比較進取，1件風褸定價人民幣594元（約港幣714元）、T恤定價人民幣199元（約港幣240元），最引人注目的是共有4款的「孤獨MV海報」，可以隨機單買1張售價是人民幣119元（約港幣143元），或者一次過買下1套4款海報定價是人民幣520元（約港幣625元)。
粉絲怒插：海報是用金子做的嗎！
粉絲們對商品定價很有意見，紛紛留言表示難以接受，當中不乏自稱追隨G.E.M.多年的忠粉，都紛紛湧入鄧紫棋工作室的微博怒插：「一張海報+一個海報桶119，想問問哪個是用金子做的呀」、「一張海報一個筒海報筒112？割韭菜呢？」、「海報這個價格真的有毛病」、「你還這麼貴，你哪來的自信歌迷會買單」、「119×4不才476嗎，倒也不必硬湊520」等等，甚至有粉絲要求鄧紫棋工作室把所有周邊商品下架，一輪熱議更令「鄧紫棋工作室生日周邊價格」登上了微博熱搜榜。
相關文章：鄧紫棋被內地化妝師爆三宗罪
鄧紫棋向來新聞多多特別惹火，生日流流推出周邊商品，遭粉絲洗版怒插﹗早前又被內地化妝師揞名爆三宗罪，負面新聞未停過﹗
1.玩電話唔應人
內地化妝師Mira雖然無開名，不過提示相當明顯，指該明星是90後香港歌手，歌曲大受年輕一輩歡迎，Mira指有一次為這歌手化妝，跟足行規先問對方慣常用哪個品牌化妝品，以及她所喜愛的妝容，點知禮貌的查詢，卻換來該90後歌手充耳不聞，只顧低頭玩手機。
2.無品反白眼
化妝師Mira唯有以專業化妝師角度，為90後歌手化一個適合她氣質的化妝，化完後，該名歌手才對鏡望了一望，登時反白眼兼一副被激死的表情。
3. 用廣東話鬧人
化妝師Mira正想問歌手是否有需要修改時，未開口，但該歌手望都冇望化妝師，轉頭跟助手用廣告話：「呢個化妝師好唔掂喎﹗」由於化妝師Mira略懂廣東話，當場好尷尬，但只能沉住氣，局住死忍﹗化妝師Mira大爆90後歌手惡行，引起網上「猜猜我是誰」討論，經化妝師的形容及線索，大部分都猜在內地爆紅的鄧紫棋﹗
再被內地傳媒大數9宗罪
鄧紫棋（G.E.M.)早前被內地傳媒以「金曲小天后」揞名選為最討厭藝人，指她唱功及創作一流，待人處事卻九流，人前人後兩個樣。所謂「好事」傳千里，早前有一聲稱前員工友人向傳媒爆料，大數與前經理人反目後自組工作室的鄧紫棋9宗罪，大數呢位衰老細，爆她待薄員工不特止，更出陰招迫走員工，衰事一大籮﹗
鄧紫棋（G.E.M.)跟一手帶入行兼捧上位的經理人張丹反目後，在男友Mark力撐下自立門戶開工作室，自此不但把造型全交給男友Mark負責，連工作上接洽都全權交畀男友，升呢老闆的鄧紫棋，被指對待員工都屬世界級，該員工友人不值其所作所為，向傳聞披露呢位老細的真面目，力數9宗罪：
1. 紅日返工不獲補假
當藝人為人氣為賺錢當然無分紅日平日，只要有工作，全年無休都好正常，之不過鄧紫棋卻對公司員工都一樣睇齊，仲話做得呢行預咗，做娛樂圈呢行紅日開工當然好正常，但爆料者指她事後卻不肯補假給員工，同一份糧，工作超時不特止，更返凸無假放，呢啲老細…..﹗
2. 疫情賺千萬倒扣人工
鄧紫棋在疫情期間在內地工作不斷，收入不受影響，加上不用被前經理人抽佣，有指去年賺過千萬，爆料者指鄧紫棋本來答應向員工發花紅，但最後卻反口，而且還以同一原因扣員工們人工約30%，又迫令員工在疫情期間放無薪假，但由於鄧紫棋工作室員工不多，每位員工本身已身兼多職，兼任助手、宣傳、銷售、會計等，故對鄧紫棋搵到卻刻薄員工相當不滿。
3. 要求員工過橋抽板私下搵客
爆料者又指曾有客戶透過公關公司搵鄧紫棋表演，但鄧紫棋和Mark卻要求員工直接跟客戶聯絡，連公關公司的佣金都食埋，務求賺到盡。
4. 喜「問候」員工
爆料者又指鄧紫棋人前人後兩個樣，對紅藝人謙恭有禮，對員工卻態度奇差，稍有不滿意便大發雷霆，更會「問候」員工。
5. 當眾鬧阿媽
鄧紫棋不時晒母女合照以表孝順，爆料者卻爆她私底下對母態度好差，指鄧母有次買了隻名錶，令鄧紫棋相當不滿，當眾爆鬧阿媽﹗大家都見慣不怪﹗
6. 難為員工做衰人
爆料者又指鄧紫棋獲品牌邀請到外地參與時裝騷，每次男友如經理人師身分陪出trip，品牌會訂好酒店，以及有膳食費提供，但二人往往到米芝蓮級餐廳用膳，豪花過萬一餐，令公司員工要跟品牌公關多番周旋，品牌公關又要向公司交代，苦了大家﹗爆料者又話鄧紫棋會要求員工向有關單位施壓，要求在頒獎禮中壓軸出場，連綵排時間都要打尖等，員工代出面去做衰人﹗
7. 擅自削減髮型化妝費
鄧紫棋被爆近來削減化妝髮型的費用，因有感髮型化妝師有工開，全靠自己名氣帶挈，所以出此賤招減少支出。
8. 貪小便宜
爆料者指鄧紫棋在內地名氣高，品牌不但會把禮物送給她，更會向其助手員工等在大時大節送上禮物，以示合作愉快，但爆料者指鄧紫棋會連呢啲送員工的禮物都擸埋。平時若客戶提供保姆車，鄧紫棋會用到盡，放工照用車做私人事務，至凌晨十二時才放人，但若自己租車，卻只肯租數小時，算到盡﹗
9. 要求粉絲賠新包包
有指鄧紫棋對傳媒、公司員工都愛耍大牌、態度差，爆料者指原來對粉絲都唔好得幾多，指她在為內地粉絲簽名時，不小心弄污其名牌包包，不但當場黑面，更要求粉絲賠償買過一個新包包，真大咬。
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅《超能使者》，按此看劇集&角色介紹；而ViuTV熱播中嘅原創劇《繩角》即將進入結局周⋯⋯按此看大結局劇情劇透
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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