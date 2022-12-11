G.E.M.鄧紫棋新碟被粉絲鬧爆似淘寶貨「昆水」爆seed反擊惹退粉潮

自三年前鄧紫棋（G.E.M.）自組工作室後，負面新聞繼續高築。最新「風波」是近月鄧紫棋工作室被微博粉絲圍插，指實體新碟包裝設計差，質素似淘寶貨，覺得有「昆水」之嫌！鄧紫棋發現公司微博被攻擊竟即時爆seed反駁，完全無懼得失一大班米飯班主。