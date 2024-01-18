G.E.M.鄧紫棋遭前公司出聲明禁唱過百曲 網民提議仿效Taylor Swift咁樣做
G.E.M.前經理人公司發布版權聲明 列過百首歌曲
G.E.M.鄧紫棋與前經理人公司「蜂鳥音樂」一早傳出決裂的消息，甚至需要搞到上法庭。近日鄧紫棋忙於世界巡迴演唱會時，蜂鳥音樂突然於微博發布「版權聲明」，列出過百首歌曲的錄音、詞曲版權獨家所有人，未經許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網絡傳播以及其他商業性用途，會保留追究其法律責任的權利！
包括多首鄧紫棋的成名曲！演唱會怎辦？
蜂鳥列出的歌單中，而當中歌曲包括多首鄧紫棋的成名曲，而有89首都是她有份參與創作的作品，例如《睡公主》、《A.I.N.Y.（愛你）》、《泡沫》、《光年之外》、《來自天堂的魔鬼》等等。這些歌曲都與鄧紫棋演唱會造成衝突，但她暫時仍未對外作出任何回應。根據商標註冊方面的資料顯示，蜂鳥音樂持有「鄧紫棋」商標及相關影音版權使用權，年期直到2025年10月。
網民：蜂鳥「瘋了」！
蜂鳥音樂的聲明被內地網民轉發大鬧，指蜂鳥簡直是「瘋了」，食相超難看，形容像吸血鬼般！也有香港網民建議鄧紫棋可以學Taylor Swift自己再重唱過所有歌：「蜂鳥音樂真係瘋了」、「可以學 Taylor Swift 自己開公司，再翻唱所有歌。攞返自己嘅版權」、「祝蜂鳥公司早日倒閉」、「要學Taylor swift」、「最好聽嘅歌就係簽呢間傻x公司」。
Taylor Swift重錄50首歌曲後再次奪得Billboard冠軍歌曲
Taylor Swift早前同樣因為前公司（Big Machine）」以300萬美金將唱片公司以及Taylor Swift過去嘔心瀝血的創作版權，賣俾一直以來喺網路上恰佢的知名經紀人Scooter Braun。因此Taylor Swift加入新公司Republic Records，仲將過去所有的創作進行反擊，重新錄製《Fearless》、《Red》、《1989》等6張專輯中的50首歌曲。Taylor Swift重錄的《1989》面世後，更再次奪得Billboard冠軍歌曲！
鄧紫棋與蜂鳥公司曾極友好 19年決裂透露遭受不公平待遇
鄧紫棋2006年參加歌唱比賽後認識經理人張丹，2008年正式成為蜂鳥音樂旗下歌手，曾以「爸爸以外最信任的男人」形容張丹以及Lupo Groinig。鄧紫棋於2019年宣布與蜂鳥音樂公司解約，並委託律師發表聲明，透露自己遭受不公平待遇，蜂鳥音樂公司亦發表聲明表示未有對鄧紫棋「不公」或「壓迫」。鄧紫棋以歌曲《句號》形容跟蜂鳥的合作關係，其中一句歌詞是「你說我是個商品沒有你我就不可以這些扭曲的真理差點毁掉我的自信如今的我已覺醒」。
鄧紫棋演唱會︳袒胸效果震撼視覺
G.E.M.於去年12月在廣州舉行世界巡迴演唱會《I AM GLORIA》時，一位婚紗的設計大受外界矚目！除了因禮服裙襬而成個人跌落升降台，更因為佢個「火燒破洞」款式搞到G.E.M.好似走光！呢條婚紗禮服的胸口位置有啲裸色印花，再加上G.E.M.的好身材，令唔少粉絲產生錯覺：「明明知道不可能還是嚇了一跳 ，以為鄧紫棋走光了」、「看了正面才知道，這只是一件好看的婚紗呀」、「『乳就』最強」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！