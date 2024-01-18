G.E.M.鄧紫棋遭前公司出聲明禁唱過百曲 網民提議仿效Taylor Swift咁樣做

G.E.M.鄧紫棋（原名：鄧詩穎Gloria）正舉行世界巡迴演唱會《I AM GLORIA》，先後完成了廣州、南寧等站，唱出多首經典作令粉絲回憶湧現，不過其前經理人公司「蜂鳥音樂」突然於16日在微博發布「版權聲明」，列出禁止被翻唱的名單，竟然多達過百首……