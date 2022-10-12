傳G.E.M.鄧紫棋與富二代男友已領證 婚後將移居上海

鄧紫棋（G.E.M.）早前推出新專輯，MV找來富二代兼造型師男友Mark客串演出，期間掀起不少討論，私底下二人交往至今約5年，去年底曾鬧情變，關係備受關注。日前有內地傳媒爆料，指鄧紫棋和Mark其實已經領證結婚，婚後將移居上海定居。