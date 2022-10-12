傳G.E.M.鄧紫棋與富二代男友已領證 婚後將移居上海
鄧紫棋去年的確曾分手
有內地傳媒近日於節目中爆料，稱鄧紫棋去年底確實曾和男友Mark分手，不過今年再度復合，8月推出新歌時MV亦找來男友演出，從而打破情變傳言。其實當初傳出分手的消息時，男方曾表示「無可奉告」，女方則幽默回應「別吃瓜了，沒營養」。
鄧紫棋風趣回應婚訊
如今修成正果，更被內地媒體拍到二人一同參加朋友的聚會，男友Mark還主動晒恩愛，復合後感情比之前更穩定親密，有指他們在女方8月生日前後已在內地領證拉埋天窗，婚後將移居上海生活。對此，鄧紫棋工作室於昨晚（11日）作出回應：「什麼？解解（姐姐）領證了？我們怎麼都不知道？『疑似』報導害人不淺喔。」鄧紫棋以幽默的字眼否認結婚傳言。
被拖過千萬酬勞6年
最近才推出新專輯《啟示錄》的將鄧紫棋， 於2016年錄製內地節目，酬勞約有1,630萬元人民幣（約1,798萬元港幣），不過至今都未收到酬勞。當時鄧紫棋前經理人公司蜂鳥音樂認為，本身已履行合約主要義務，上海燦星公司也有接受，等於合約已成立，但對方一直未肯簽訂書面合同及支付人民幣1,630萬酬金。
訴訟金額超過1千萬元
到2018年，蜂鳥娛樂與鄧紫棋曾到法院提案，卻被北京潮陽法院駁回，但認定原告和被告之間糾紛，是演出合約的違約糾紛，加上蜂鳥音樂為香港公司，而訴訟金額超過1千萬元，所以最終裁定案件移送上海市第一中級人民法院處理，看來鄧紫棋還要等一段時間才能有判決結果。 不過，嫁了富二代Mark後，鄧紫棋應該不用再為金錢而煩惱。
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曾有香港新人王之稱G.E.M.鄧紫棋，早在2014年已開始北上發展，亦成為當時首批北上的香港藝人，在內地大受歡迎，更一度紅到上太空，因此被封為「宇宙漿」，早前鄧紫棋四出宣傳新歌《讓世界暫停一分鐘》，更不時開直播同粉絲互動，日前她在直播中忽然激動爆喊，原來係講到3年前同舊公司的合約糾紛！
鄧紫棋在直播中憶述《讓世界暫停一分鐘》的創作契機，原來是3年前的時候，她為了和前公司的合約糾紛而鬧上法庭，每天都要承受著巨大壓力，忙碌的狀態令她幾乎陷入崩潰，她哽咽表示：「那段時間我真的是要爆炸了，真的覺我快要死了！」之後更愈講愈激動，在鏡頭前流下眼淚，要攞出紙巾抹淚。
熬過3年前合約糾紛
G.E.M.又講到近年天災人禍不斷，她有感而發，表示「世界上每個人都受傷了」，才想透過作品來告訴大家，這個世界還是有希望存在的，她又補充說：「我很幸運的一件事情就是，3年前我經歷自己的東西的時候，我熬過來了，現在我覺得，我處理自己的東西堅強了很多，我好了很多！」
網友看過直播後都紛紛對G.E.M.表示心疼，並留言鼓勵她：「是會過去的，是有盼望的，是會多點愛的」、「好想抱抱她」、「她的同理心真的很難得」等等。
鄧紫棋內地發展8年 被封「宇宙漿」
現年31歲的G.E.M.鄧紫棋本名鄧詩穎，06年在校園歌唱比賽演唱一首自創的〈睡美人〉，獲得經紀人張丹賞識簽約做歌手，在08年以16歲之齡於香港出道，一連取得香港三大樂壇頒獎禮新人金獎，因為唱歌十分了得被稱為「小巨肺」，人仔細細就已經開過百場演唱會。不過當時亦因她風頭一時無兩，囂張到上太空，所以後來被稱為「宇宙漿」。2014年她開始北上，參加湖南衛視節目《我是歌手》，極速憑一首〈泡沫〉在內地走紅，令她決心放棄香港市場，專注於內地市場的發展。
曾與經理人張丹情同父女
2019年3月，G.E.M.突然於個人社群網站上發布與經紀公司蜂鳥音樂解約，同年4月，她就成立了個人工作室。當時G.E.M.曾指控舊公司有許多違法行為，再加上完全沒有經過她的同意，就擅自幫她接下代言和出席活動等工作，令她徹底心灰意冷。不過蜂鳥音樂就表示G.E.M.所說的一切都是不實指控，並指雙方合約要到2022年才屆滿，是因為G.E.M.提出了多項無理要求，才令事件無法和平低調地解決。
有米男友撐腰另起爐竈
有指G.E.M.真正同舊公司經理人張丹「割𥱊」的原因，是因為在2016年認識了男友Mark Ngai，據知情者指G.E.M.同Mark拍拖後， 即換走了造型師Emma（張丹老婆），堅決要搵男友做造型師，之後幾年G.E.M.和張丹拗撬愈來愈多，令G.E.M.覺得再合作唔到，而合約更寫明張丹有優先續約權，所以G.E.M.惟有諗其他辦法解約，加上有富貴男友Mark 做其背後做軍師，利用其圈中人脈助G.E.M.另起爐竈開工作室，才令G.E.M.下定決心和舊公司翻面。
改名疑雲
有指經理人張丹早知G.E.M.有離心，多年前已開始註冊「鄧紫棋」商標，且音樂版權全在蜂鳥，因此直到合約屆滿前，G.E.M.都無法使用其藝名及相關影音版權。早前就曾傳出G.E.M.因為與舊公司的合約糾紛，所以不能再沿用藝名「鄧紫棋」以及「G.E.M.」，而新專輯中她以「Gloria歌莉雅」自居，引發外界無限猜想。不過最後則被指「Gloria歌莉雅」只是她用來宣傳新專輯的手法，並非真實改名。
新專輯挫折重重
不過G.E.M.在新碟《啟示錄》兼任創意總監、編劇及監製，透過14首原創作品，當中分為上下半部，分別以「七封致天堂的信」和「七封天堂的回信」為主軸，為觀眾帶來一次自身尋找「初心」之旅。她亦表示當時製作新專輯時困難重重，原定MV男主角拍一半，因各方面原因，不能再回到上海拍攝，要換角兼重新拍過，令她大感崩潰。而且拍攝進度及推出時間都一直受影響，令她感到十分氣餒。
半年零收入時期
另一方面，因為是次身兼多職的關係，令到G.E.M.要將全天候的心機放於製作新專輯上，半年時間均是入不敷支，面對著零收入的壓力。連其男朋友Mark都「捱義氣」頂硬上成為MV男主角，全因為是原定男主角李治廷無法到上海拍攝。
有計劃回港發展？！
已經闊別香港樂壇多年的G.E.M.，在這次新專輯的訪問透露有計劃來港開演唱會。不過早就在內地有名氣的她，內地粉絲當然比起香港粉絲都來得多，有網民則認為G.E.M.「已經畀香港人鬧到唔敢返嚟」，亦有網民認為：「為gem好就唔應該返香港發展，世界先係佢個舞台」。不過「香港人唔配有G.E.M.」這個議題都一直存在，不少人認為香港人「盲反」G.E.M.，認為她北上發展也是逼於無奈。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔安排晚上9:30率先播出葉念琛執導嘅《美麗戰場》，而晚上8:30《夢華錄》播畢後將會播出林敏驄主演嘅《下流上車族》，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中嘅《野人老師》，接檔將有姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》。
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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