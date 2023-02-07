宇宙G.E.M.鄧紫棋小背心踩單車 扮貼地欲收復失地 賀IG破700萬支持者
31歲鄧紫棋單車初哥
31歲的G.E.M.鄧紫棋，原來唔識踩兩個轆，日前(5日)元宵節，她在IG個人平台上載一段學踩單車片段，據知拍片時間是去年7月炎夏，位置是杭州附近，年收千萬的的的宇宙G.E.M.竟以共享單車作練習，貼地行為確令人意外。穿上白色緊身小背心和長褲的G.E.M.，露出纖腰大騷身材，近鏡見到皮膚十分白滑。片中可見G.E.M.一開始踩上單車時略為緊張，不過踩了一段路後，表情開始放鬆仲大笑起來，最後遇上紅燈停下時，她的落車動作明顯是初學者，因為她是從右邊落車，最後要行去左邊才能把停單車腳架放下。
IG粉絲小巫見大巫
曾被封為宇宙G.E.M.的鄧紫棋，近年早已把重心轉移到中國內地發展，其內地個人社交平台微博已有近3,500萬粉絲，對比之下去年7月新開的IG個人帳號，剛巧在元宵節期間才突破700萬，雖然只有內地平台五份一人數，但已經接近全個香港的總人口，若要面向全球吸盡世界粉絲，G.E.M.必須同步好好經營IG平台。
G.E.M.明顯大細超
G.E.M.的個人YouTube頻道，在1月中已超過20億觀看次數，個人微博近3,500萬粉絲，不過最深得G.E.M.歡心卻是剛破700萬粉絲的IG，而踩單車片是她以個人身份發放，內地粉絲只能在微博@鄧紫棋工作室看到，她還親自回覆IG的粉絲留言，此互動絕對是難得一見，故有指G.E.M.想力挽內地以外的粉絲，有網民留言「最近是不是在寫小說&準備演唱會？」G.E.M.回覆：「不是」粉絲追問：「咁係準備緊啲咩嘢」G.E.M.再回覆：「我不覺得有人能猜到！」G.E.M.還吸引到身處海外的粉絲，留言要求她在其他國家舉行個唱「幾時來北歐丹麥開演唱會呢？」、「期待來美國開演唱會」，看來G.E.M.真係好想修復失地，可惜冇乜香港歌迷有反應！
常見問題
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