宇宙G.E.M.鄧紫棋小背心踩單車 扮貼地欲收復失地 賀IG破700萬支持者

日前（5日）元宵佳節，G.E.M.鄧紫棋在個人社交平台IG上載在杭州駕著共享單車在路邊學踩車的片段，當中最吸晴莫過於緊身露腰小背心，大騷白滑皮膚好身材，G.E.M.失驚無神派福利，都係想慶祝IG突破700萬支持者。