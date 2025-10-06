Gen Z 觀察學｜「😅」竟被00後嫌棄「老人味」 網民嬲爆反駁：已經好俾面你

ViuTV全新綜藝節目《Gen Z 觀察學》逢星期日晚播出，由Gen X代表強尼、Gen Y代表練美娟，以及Gen Z代表Boris組成跨世代主持陣容，帶領觀眾深入00後腦洞大開的世界，了解新世代的價值觀與思維方式！最新一集中，一班00後齊聚討論日常溝通中常用的「Emoji文化」，其中一位00後更直言有個表情符號充滿「老人味」，言論一出即掀起熱議，惹來網民爭相討論！