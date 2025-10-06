Gen Z 觀察學｜「😅」竟被00後嫌棄「老人味」 網民嬲爆反駁：已經好俾面你
ViuTV全新綜藝節目《Gen Z 觀察學》逢星期日晚播出，由Gen X代表強尼、Gen Y代表練美娟，以及Gen Z代表Boris組成跨世代主持陣容，帶領觀眾深入00後腦洞大開的世界，了解新世代的價值觀與思維方式！最新一集中，一班00後齊聚討論日常溝通中常用的「Emoji文化」，其中一位00後更直言有個表情符號充滿「老人味」，言論一出即掀起熱議，惹來網民爭相討論！
1個Emoji被後生仔狠批「老人味」
昨晚（5日）播出的一集中，節目邀請多位00後嘉賓暢談「Emoji文化」。期間有嘉賓狠批「😅」這個表情符號充滿「老人味」，直言：「呢個Emoji係啲上咗年紀嘅人先會用，尤其係我屋企人！」她更笑言每次見到這個符號就會火滾，甚至在社交平台特地寫明「請勿使用這個表情符號」。在她眼中，「😅」並非單純的微笑，而是帶有尷尬或負面意味。
原來背後另有深層解讀
不過她後來才發現，不同年齡層對「😅」的理解竟然大相逕庭：「原來啲長輩真係出於好意去用，好似天氣先生報告入面嗰種感覺——烏雲散去、陽光再現，有種雨過天晴嘅開心意味！」
網民兩極意見：我見到「🙏 」都好火滾
該片段一出街即刻引爆熱議！不少網民都表示，自己見到「Gen Z」使用某些Emoji時同樣「火滾」，更紛紛留言分享因Emoji文化差異而引發的趣事與誤會。
有網民笑言：「我見到Gen Z連環出😂都好火滾㗎。Gen Z心聲：錯我實會認㗎，加🙏已好俾面；老嘢心聲：我都冇話你吖，加😅已好忍讓。#同樣係尷尬而不失禮貌的😅＆🙏#做人真係好虛偽😂😂😂😂」，亦有人分享：「我有個上年紀嘅顧客，係明令禁止人send 🙏 呢個符號，話好似拜佢咁🤣🤣。」
亦有網民持平看待：「對我嚟講，😅係無奈同尷尬，但我都會笑住面對，好正面。」可見一個小小Emoji，竟能牽動不同世代的情緒與解讀，成為跨世代溝通的大難題！
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期