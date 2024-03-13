Giann羅允芝｜身高IG男朋友介紹！翻版李佳芯出演男韓即地獄女主持
Giann羅允芝介紹＋IG
羅允芝 Giann (藝名：字N，本名：羅佩芝）是一位ViuTV女藝人，身高暫未被公開。她擁有出眾的模特兒身材、主持才能和演技，正逐漸在娛樂界嶄露頭角。羅允芝早年以在網上拍片而聞名，其中包括2017年的「女朋友翻譯機」系列，讓她在網絡上迅速走紅。她的活潑幽默和自然風趣的表演風格贏得了廣大觀眾的喜愛和關注。
除了在網絡上的成功，羅允芝在2018年也開始在ViuTV擔任主持人，主持了當年世界盃的電視節目。她以親和力強、活潑開朗的風格贏得了觀眾的喜愛，展現了她出色的主持才華。
2021年，羅允芝參加了ViuTV舉辦的真人騷選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，成功進入了前二十強，並以「三小辣」的代號獲得了觀眾的關注。儘管遇到了一些挑戰，她的獨特魅力和出色表現仍然贏得了觀眾的讚賞和支持。最終，她在比賽中獲得了由觀眾在Facebook上投票選出的「除罩最靚獎」，再次證明了她的實力和魅力。
2022年，羅允芝在她的29歲生日那天宣佈改名為「羅允芝」，避免與八十年代藝人羅佩芝撞名，加上她表示「允」字有正面、有可能的意思，為事業改名同時，都希望去鼓勵自己凡事都有可能發生﹗
2023年，出任《男韓即地獄!?》女主持。
Instagram :giannlaw
羅允芝Giann由KOL跳去做演員
Giann羅允芝曾擔任香港開電視節目《旅遊達人II出走》的主持人，與其他主持人一起帶領觀眾遊覽香港。在節目中，Giann羅允芝接受了演技考驗，坦率地表達了她希望以演員的身份展現給觀眾看的渴望。當談到她在演藝界的經歷時，她表示自己感覺還沒有做好任何一件事情，並在鏡頭前流淚，揭示了她平時樂觀的背後情感。
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Giann羅允芝口罩小姐「三小辣」奪除罩最靚小姐
Giann羅允芝以「三小辣」的代號參加了口罩小姐選舉，因其外貌和氣質與李佳芯相似而被稱為「翻版李佳芯」。最近，羅允芝為一個旅遊節目進行了電視拍攝，她透露她的工作量有所增加。她還分享了她找七師傅種生基後所獲得的好運連連的經歷，不僅工作量增加，人緣也變得更好，收入和財運都有了顯著改善。
Giann羅允芝貼婚照 強調「沒有人要」
羅允芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論其實不算是新聞，網民指Giann似李佳芯之餘，似乎更多一分性感，Giann更曾貼婚照，表示沒有男朋友。
Giann羅允芝奪去Frankie的螢幕初吻
羅允芝首次參與演戲的經驗是與MIRROR成員Frankie陳瑞輝「皮皮」合作演出情感戲。她坦承在拍攝過程中感到非常緊張。當劇集首播後，有人發現二人在劇中連續三次親吻場景，這意味著羅允芝奪走了Frankie的螢幕初吻。這樣的情節很可能引起Frankie的粉絲們的嫉妒和不滿。然而，她的角色在劇中刻意迎合外地觀眾的喜好。網民留言中除了稱讚羅允芝的自然演技外，還大力稱讚二人在劇中的默契：“他們的甜蜜程度爆表，皮寶寶們會保證你的安全，期待後續劇情發展。”還有人表示：“這是電視劇中的正常運作，只是家中的牆壁有些微小的裂痕。”
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