Giann羅允芝｜身高IG男朋友介紹！翻版李佳芯出演男韓即地獄女主持

Giann羅允芝將出演ViuTV節目《男韓即地獄!?》女主持，羅允芝2021年參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，為事業發展不但由羅佩芝改名為羅允芝，更於香港開電視節目《旅遊達人II出走》中一時感觸指自己做人做演員都做得唔夠好，覺得自己好失敗，淚灑鏡頭前﹗《男韓即地獄!?》將於11月13日起，逢星期一至五晚上10:30一連15集播出，睇節目的同時即睇Giann羅允芝介紹早年以在網上拍片而聞名、IG、各幕前畫面整合：