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Giann羅允芝｜身高IG男朋友介紹！翻版李佳芯出演男韓即地獄女主持

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Giann羅允芝將出演ViuTV節目《男韓即地獄!?》女主持，羅允芝2021年參加《最後一屆口罩小姐選舉》而為人所熟悉，為事業發展不但由羅佩芝改名為羅允芝，更於香港開電視節目《旅遊達人II出走》中一時感觸指自己做人做演員都做得唔夠好，覺得自己好失敗，淚灑鏡頭前﹗《男韓即地獄!?》將於11月13日起，逢星期一至五晚上10:30一連15集播出，睇節目的同時即睇Giann羅允芝介紹早年以在網上拍片而聞名、IG、各幕前畫面整合：

Giann羅允芝介紹＋IG

羅允芝 Giann (藝名：字N，本名：羅佩芝）是一位ViuTV女藝人，身高暫未被公開。她擁有出眾的模特兒身材、主持才能和演技，正逐漸在娛樂界嶄露頭角。羅允芝早年以在網上拍片而聞名，其中包括2017年的「女朋友翻譯機」系列，讓她在網絡上迅速走紅。她的活潑幽默和自然風趣的表演風格贏得了廣大觀眾的喜愛和關注。

除了在網絡上的成功，羅允芝在2018年也開始在ViuTV擔任主持人，主持了當年世界盃的電視節目。她以親和力強、活潑開朗的風格贏得了觀眾的喜愛，展現了她出色的主持才華。

2021年，羅允芝參加了ViuTV舉辦的真人騷選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》，成功進入了前二十強，並以「三小辣」的代號獲得了觀眾的關注。儘管遇到了一些挑戰，她的獨特魅力和出色表現仍然贏得了觀眾的讚賞和支持。最終，她在比賽中獲得了由觀眾在Facebook上投票選出的「除罩最靚獎」，再次證明了她的實力和魅力。

2022年，羅允芝在她的29歲生日那天宣佈改名為「羅允芝」，避免與八十年代藝人羅佩芝撞名，加上她表示「允」字有正面、有可能的意思，為事業改名同時，都希望去鼓勵自己凡事都有可能發生﹗

2023年，出任《男韓即地獄!?》女主持。

Instagram :giannlaw

羅允芝Giann由KOL跳去做演員

Giann羅允芝曾擔任香港開電視節目《旅遊達人II出走》的主持人，與其他主持人一起帶領觀眾遊覽香港。在節目中，Giann羅允芝接受了演技考驗，坦率地表達了她希望以演員的身份展現給觀眾看的渴望。當談到她在演藝界的經歷時，她表示自己感覺還沒有做好任何一件事情，並在鏡頭前流淚，揭示了她平時樂觀的背後情感。

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假鈔 港幣 陳燕娜 微辣 疑阿晶語音 試當真 ivyso giann 羅允芝 羅佩芝 羅允芝Giann自覺入行以來無一樣做得好，壓力爆煲在鏡頭前爆喊﹗
（圖片來源：開電視）

Giann羅允芝口罩小姐「三小辣」奪除罩最靚小姐

Giann羅允芝以「三小辣」的代號參加了口罩小姐選舉，因其外貌和氣質與李佳芯相似而被稱為「翻版李佳芯」。最近，羅允芝為一個旅遊節目進行了電視拍攝，她透露她的工作量有所增加。她還分享了她找七師傅種生基後所獲得的好運連連的經歷，不僅工作量增加，人緣也變得更好，收入和財運都有了顯著改善。

假鈔 港幣 陳燕娜 微辣 疑阿晶語音 試當真 ivyso giann 羅允芝 羅允芝 羅佩芝參加《口罩小姐》入了193組，代號「三小辣」。
（圖片來源：羅允芝IG）

Giann羅允芝貼婚照 強調「沒有人要」

羅允芝Giann在《口罩小姐》結束後被網民「再發現」，並盛讚她美貌比得上李佳芯Ali，二人「撞面」的評論其實不算是新聞，網民指Giann似李佳芯之餘，似乎更多一分性感，Giann更曾貼婚照，表示沒有男朋友。

假鈔 港幣 陳燕娜 微辣 疑阿晶語音 試當真 ivyso giann 羅允芝 羅允芝 羅佩芝 被讚有氣質﹗
（圖片來源：羅允芝IG）

Giann羅允芝奪去Frankie的螢幕初吻

羅允芝首次參與演戲的經驗是與MIRROR成員Frankie陳瑞輝「皮皮」合作演出情感戲。她坦承在拍攝過程中感到非常緊張。當劇集首播後，有人發現二人在劇中連續三次親吻場景，這意味著羅允芝奪走了Frankie的螢幕初吻。這樣的情節很可能引起Frankie的粉絲們的嫉妒和不滿。然而，她的角色在劇中刻意迎合外地觀眾的喜好。網民留言中除了稱讚羅允芝的自然演技外，還大力稱讚二人在劇中的默契：“他們的甜蜜程度爆表，皮寶寶們會保證你的安全，期待後續劇情發展。”還有人表示：“這是電視劇中的正常運作，只是家中的牆壁有些微小的裂痕。”

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假鈔 港幣 陳燕娜 微辣 疑阿晶語音 試當真 ivyso 羅允芝 第一場咀戲劇情講Frankie教羅允芝柔道招式時，最後由女方主動奪去Frankie的螢幕初吻。
（圖片來源：ViuTV片截圖）

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圖片來源：羅允芝IG、開電視重

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