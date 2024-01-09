Gin Lee自爆抑鬱冇錢睇醫生 發展曾停滯不前日日喊天光

一連十集的網上紀錄式遊歷專訪節目《枉談》（Hidden Talk with WrongAJer）來到第二集，上集Gin Lee李幸倪分享自己的感情世界，昨晚（8日）上架的下集，Gin帶拍攝團隊重回初來港住的北角舊居、大談當時的居住環境，提起愧對父母，向來予人感覺硬淨的Gin更忍不住落淚。