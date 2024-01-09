Gin Lee自爆抑鬱冇錢睇醫生 發展曾停滯不前日日喊天光
Gin Lee媽媽心噏女兒居住環境
Gin帶拍攝團隊由觀塘坐輪到北角，原來北角是Gin初來港發展時第一個住的地方，走到大廈樓下，Gin表示以前住頂樓，二百多呎的兩房單位，一間睡房、一間用作衣帽間，冬涼夏暖，由大門走睡房，不過三步距離。她記得第一次父母來訪，媽媽看到她的居住環境，忍不住哭了出來，「佢哋攞咗兩個大篋，但望一望個地方，兩個人兩個篋係入唔到嚟，我阿媽就好心噏，喊咗。阿媽覺得唔慣，因為喺我哋家鄉每個人閒閒地都幾千呎，佢就會覺得原來咁大對比。」
Gin Lee有地方住已經好開心
當中亦發生不少被Gin視為的小趣事，「話說我阿媽有次發脾氣，因為每一次煮飯佢都會撞到周身瘀晒，你知煮飯嘅人又熱又盛，一轉身又撞跌嘢、一轉身又撞親，成件事好唔聚財，佢就覺得，唉，好煩。」她續說：「有一次我阿媽坐咗喺梳化睇電視，我見到阿爸冇位企又冇位坐，佢就入咗我擺衫嗰間好亂嘅房，佢擺咗張摺櫈喺入面飲咖啡，哈哈，個情景係好得意。我問佢：『你做乜喺裏面呀？』佢話：『我終於搵到個位坐啦。』哈哈。」Gin謂當時覺得有地方住已經很開心，但對香港潮濕的氣候不明所以，「我第一次見到啲牆係會滲水，啲衫晾咗三日都唔乾，我唔知點解，後尾fans話俾我知，『太濕啦你屋企！』佢哋好好，買咗部抽濕機俾我，我先知道原來香港係咁濕。」
Gin Lee抑鬱冇錢睇醫生
去年Gin簽約新公司後，將父母及家姐都搬來香港住，又於今年的頒獎祥上獲得不錯的成績，隻身來港發展、一句廣東話也不會的她亦經歷過一段黑暗時期，抑鬱症狀一一浮現，「完咗第一間公司，未簽第二間公司時，冇晒方向，又冇人脈，齋等，個過程好漫長。一天黑就喊，喊到天光，天黑開始驚，唔知點算好，我乜嘢都捉唔到，所有嘢都唔屬於我，我喺呢個地方做乜嘢？以為自己好有實力，但原來冇呀！好多呢種負面聲音。又冇鐖、又唔敢同人講。迫到自己個情緒去到臨界點。我係feel到自己如果再唔掹番自己返嚟，我可能返唔到轉頭。」問到她有否求醫？她無奈說：「嗰陣時我冇去睇醫生，我都冇錢睇醫生，睇醫生好貴，山窮水盡啦，我剩番嘅錢一係要嚟買機票、一係要嚟食飯、一係交租，幾時排到睇醫生呢？」
Gin Lee坦言覺得愧對父母
從大學開始便已登台表演賺取學費、給家用的Gin回望這段日子，坦言覺得愧對父母，她強忍淚水，「心諗：『你咁大個女……自己嘅嘢都搞唔掂，又養唔到爸爸媽媽……』我屋企唔係窮，但我覺我大個女啦，我唔想爸爸媽媽咁辛苦……我嗰陣時好嬲自己，係因為我過到嚟香港，以為所有嘢會更好，但係所有嘢係變得好差，搞唔掂自己嘅嘢、又養唔到爸爸媽媽，我係咁怪自己。」慶幸的是最後Gin一一捱過，「我揀咗自己去撐，經歷過一個咁黑暗嘅時間，之後再遇到相似嘅問題，我唔係唔驚，但我有信心可以克服。」
Gin Lee做足一年「孤兒仔」
2010年隻身由大馬赴港發展嘅Gin Lee，《超級巨聲2》上的表現而為人所熟悉。及後簽約 BMA 正式出道， 2013年推出《玫瑰的故事》已經成功奪得四台冠軍，不過因為BMA逐漸淡出音樂業務發展停滯不前，2014年6月約滿時未再續約。之後Gin Lee做了足足一年「孤兒仔」，無公司簽、無工開，無錢交租！係最迷惘之際，「迫於無奈」參加《中國好聲音》，加入了周杰倫指導的隊伍，結果人氣急升！
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