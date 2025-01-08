Gin Lee驚喜孖熊仔頭肥豪出歌 長文力撐對方兼呼籲fans1件事
Gin Lee李幸倪孖熊仔頭肥豪驚喜出歌
Gin Lee近日在社交平台宣布與YouTube channel熊仔頭嘅成員肥豪推出新歌《疫後遺物》，Gin Lee更透露今次合作係被熊仔頭2位成員打動：「今次真係畀肥豪同德朗嘅誠意（其實係吉士多啲😜）打動」、「呢個世界真係有無限嘅可能！」。
Gin Lee與肥豪推合唱歌嘅消息一出引來唔少網民熱議，更紛紛表示超級驚喜：「冇諗過你哋玩到咁咁癲，Gin好創新」、「嘩 咩組合 勁顛」、「肥豪今次賺到盡，有機會同女金合作」不過就仍遭質疑：「其實一直有睇FH ，但對咁樣出歌 好難呃自己去話係好」
Gin Lee李幸倪發文力撐肥豪絕對認真
適逢歌曲已於日前（7日）正式上架，Gin Lee就在社交平台發文分享今次合作嘅感想，以及力撐肥豪絕對唔係玩玩吓：「可能有人覺得呢次合作係『玩票性質』，但事實上肥豪超！認！真！我覺得佢完全體現咗將壓力變成推動力嘅精神！係感動嘅～」、「無論係歌手、Youtuber，定係咩行業都好，大家多啲鼓勵、推動，先可以實現更多意想不到嘅目標」為每位愛音樂之人打氣。
Gin Lee李幸倪叫fans為1事集氣
除咗發文力撐肥豪之外，Gin Lee更在文末大方公開自己對此歌嘅短期目標：「至於我嘅短期目標，當然係想肥豪同我唱Live啦！」並呼籲歌迷齊齊幫忙loop歌，為破百萬views解鎖孖肥豪現場合唱：「大家幫吓忙，狂loop我哋嘅MV，過百萬views肥豪就會現場開金口㗎啦！」
同場加映MV仙氣女主角起底：
Gin Lee新歌MV仙氣女主角引關注 IG起底原來仲拍過ViuTV劇！
Gin Lee新歌《疫後遺物》MV中嘅仙氣女主角因靚樣出鏡引來唔少網民關注，其實該名仙氣女主角嘅來頭不少，甚至仲曾經出演過ViuTV的熱門劇集！MV女主角係現年24歲的KOL Mia（馮心蕙），Mia一開始其實係以Cilla的名字為人所知，不過後來改名重新出發，不過人氣就keep住高企！
KOL Mia神還原韓國爆紅「抓馬尾低頭」
Mia曾在社交平台上載一段咬住橡筋低頭扎馬尾的影片，短短20小時就的播放量就已經高達34萬！唔少網民都留言激讚：「這殺傷力太大了」、「又露腰又紮頭髮，引死仔咩」、「我有預感呢個串會中流量密碼」、「這影片看了20個小時」
KOL Mia能歌善舞超全能
其實Mia仲係能歌善舞嘅全能KOL，佢中學時孖同學齊齊拍片cover唱歌，之後亦有現身其他YouTube channel表演，成功用歌喉收穫唔少fans！而Mia現時就分享較多跳舞片，喺佢嘅社交平台亦可以睇到唔少佢跳舞嘅影片，無論係韓團舞定係其他風格，都難唔到Mia，果然厲害！
KOL Mia原來拍過ViuTV劇
Mia除咗係社交平台擁有唔少fans外，其實佢早於2019年就已經參與ViuTV劇集《教束》嘅拍攝，更係劇中飾演莫瑞心一角。以學生妹造型示人嘅Mia被唔少網民大讚夠曬清純，簡直就係中學時期女神級別嘅學生！