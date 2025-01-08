Gin Lee驚喜孖熊仔頭肥豪出歌 長文力撐對方兼呼籲fans1件事

37歲Gin Lee李幸倪2009年出道至今發行過唔少膾炙人口嘅歌曲，更於今年在叱咤頒獎禮上勇奪女歌手金獎，人氣持續上升！而新鮮出爐嘅女歌手金獎Gin Lee就完全冇停過，近日更孖YouTube channel熊仔頭嘅成員肥豪推出新歌，不過歌曲就被質疑係「玩票性質」，搞到Gin Lee都火速發文力撐肥豪……

