Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣 五行主題閃爆全場

東方新地

八年等待，五行綻放！Gin Lee李幸倪昨晚（7日）終於重返紅館舞台，以《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會震撼全場，這次更是她人生首個四面台演出！全場爆滿的紅館見證了這位實力派歌手的華麗回歸，從開場的霸氣盔甲戰衣到近四十磅重的「火」元素戰衣，Gin用「五行」概念帶領觀眾穿越一場視聽盛宴，現場尖叫聲震天，氣氛熱爆到極點！

Gin Lee霸氣回歸紅館 四十磅戰衣震撼登場

事隔八年再踏紅館的Gin Lee絕對沒有讓歌迷失望！演唱會以「五行」為主題概念，一開場就以閃爆的deep V盔甲戰衣化身「金」剛戰士，霸氣盡現地連唱《ICONIC》、《喘息空間》及《Diff.》三首快歌，瞬間將全場觀眾的腎上腺素推到最高點。整場演出Gin共換了七套戰衣，其中代表「火」元素的紅色戰衣重量近四十磅，「重」量級的演出展現了她對演唱會的滿分誠意和驚人體力，現場觀眾無不為之震撼。

八年心路歷程大剖白 愛貓離世曾脆弱到唔想做人

唱到中段時，Gin罕有地向全場觀眾分享這八年來的心路歷程，「好多謝你哋同我一樣等咗咁耐，等咗八年係咪？我都係！呢八年我儲咗好多故事同能量，希望今晚同大家分享。」她特別解釋「五行」中的「水」代表她當年一個人飄洋過海來香港打拼的故事，「慢慢咁扎根，由一個好陌生嘅地方，變成我嘅家。」講到情深處，大熒幕播出訪談短片，Gin眼濕濕地剖白內心最脆弱的一面，提到曾因愛貓離世而「脆弱到唔想做人」，「估唔到咁多年，一講起佢都會咁……經歷咗嗰段失去，去到谷底，我先至慢慢打開個心同人connect。」

全民造星6學員齊撐場 師生情深溫馨滿瀉

演唱會最溫馨的環節，絕對是Gin邀請了她在《全民造星6》擔任導師時一手栽培的B3組學員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、Tuzero及紹冠任嘉賓。除了台上六位學員外，原來另外三十八位學員都有入場支持，認真有愛！Gin問學員：「點啊？企喺紅館四面台有咩感覺？」六位學員在台上多謝Gin，「Gin係一個好夢幻嘅存在，我講過一定會爭取同Miss Gin同台，今日做到啦！」又重提Gin的金句：「我好記得Gin Lee講過『努力嘅人唔會輸！』」而Gin則向全場觀眾「呼籲」：「香港需要有才華嘅年青人，大家俾多啲支持佢哋！」之後合唱《Goodnight》，溫馨滿瀉。

中學印度班主任飛港睇show 《企好》引發萬人大合唱

驚喜不斷的Gin繼續大派福利，自爆她中學時的印度人班主任專程飛來香港睇show！雖然「佢唔會知我講乜嘢，哈哈」，但這份心意已經夠感動。隨後全場氣氛繼續升溫，《企好》引發現場萬人大合唱，場面震撼；唱到《月球下的人》時，Gin坐上韆鞦升到半空，全場亮起一片電話燈海，浪漫感十足。最後encore兩次，以《雙雙》完美結束首場演出，為這場等待八年的音樂盛宴劃下完美句號。

星光熠熠撐場陣容 英皇老闆楊受成親臨支持

昨晚紅館星光熠熠，英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼、霍汶希（Mani）、陳慧嫻、蔡一智、鄧小巧、沈震軒及女友陳欣妍、許靖韻（Angela）、何佩瑜（Jeana）、女團VIVA成員Carina、Macy及VALC、曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）、余浩斌等一眾圈中好友紛紛前來撐場。樂隊Daze in White成員Eugene及Dennis、The Lemon Ones成員Jero、Bobo及Smile及Christine等音樂界朋友亦有現身支持，足見Gin Lee在樂壇的人緣和地位。

ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：官方提供）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：東方新地）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：官方提供）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：官方提供）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：官方提供）
ginlee 李幸倪 （圖片來源：官方提供）
圖片來源：東方新地、官方提供資料或影片來源：原文刊於新假期

