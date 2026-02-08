Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣 五行主題閃爆全場
Gin Lee霸氣回歸紅館 四十磅戰衣震撼登場
事隔八年再踏紅館的Gin Lee絕對沒有讓歌迷失望！演唱會以「五行」為主題概念，一開場就以閃爆的deep V盔甲戰衣化身「金」剛戰士，霸氣盡現地連唱《ICONIC》、《喘息空間》及《Diff.》三首快歌，瞬間將全場觀眾的腎上腺素推到最高點。整場演出Gin共換了七套戰衣，其中代表「火」元素的紅色戰衣重量近四十磅，「重」量級的演出展現了她對演唱會的滿分誠意和驚人體力，現場觀眾無不為之震撼。
八年心路歷程大剖白 愛貓離世曾脆弱到唔想做人
唱到中段時，Gin罕有地向全場觀眾分享這八年來的心路歷程，「好多謝你哋同我一樣等咗咁耐，等咗八年係咪？我都係！呢八年我儲咗好多故事同能量，希望今晚同大家分享。」她特別解釋「五行」中的「水」代表她當年一個人飄洋過海來香港打拼的故事，「慢慢咁扎根，由一個好陌生嘅地方，變成我嘅家。」講到情深處，大熒幕播出訪談短片，Gin眼濕濕地剖白內心最脆弱的一面，提到曾因愛貓離世而「脆弱到唔想做人」，「估唔到咁多年，一講起佢都會咁……經歷咗嗰段失去，去到谷底，我先至慢慢打開個心同人connect。」
全民造星6學員齊撐場 師生情深溫馨滿瀉
演唱會最溫馨的環節，絕對是Gin邀請了她在《全民造星6》擔任導師時一手栽培的B3組學員Teller、畢佬、Yip Sir、Larry、Tuzero及紹冠任嘉賓。除了台上六位學員外，原來另外三十八位學員都有入場支持，認真有愛！Gin問學員：「點啊？企喺紅館四面台有咩感覺？」六位學員在台上多謝Gin，「Gin係一個好夢幻嘅存在，我講過一定會爭取同Miss Gin同台，今日做到啦！」又重提Gin的金句：「我好記得Gin Lee講過『努力嘅人唔會輸！』」而Gin則向全場觀眾「呼籲」：「香港需要有才華嘅年青人，大家俾多啲支持佢哋！」之後合唱《Goodnight》，溫馨滿瀉。
中學印度班主任飛港睇show 《企好》引發萬人大合唱
驚喜不斷的Gin繼續大派福利，自爆她中學時的印度人班主任專程飛來香港睇show！雖然「佢唔會知我講乜嘢，哈哈」，但這份心意已經夠感動。隨後全場氣氛繼續升溫，《企好》引發現場萬人大合唱，場面震撼；唱到《月球下的人》時，Gin坐上韆鞦升到半空，全場亮起一片電話燈海，浪漫感十足。最後encore兩次，以《雙雙》完美結束首場演出，為這場等待八年的音樂盛宴劃下完美句號。
星光熠熠撐場陣容 英皇老闆楊受成親臨支持
昨晚紅館星光熠熠，英皇集團主席楊受成博士及太太陸小曼、霍汶希（Mani）、陳慧嫻、蔡一智、鄧小巧、沈震軒及女友陳欣妍、許靖韻（Angela）、何佩瑜（Jeana）、女團VIVA成員Carina、Macy及VALC、曾傲棐（Arvin）、黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）、劉若寶（Polly）、黎峻（Kenneth）、余浩斌等一眾圈中好友紛紛前來撐場。樂隊Daze in White成員Eugene及Dennis、The Lemon Ones成員Jero、Bobo及Smile及Christine等音樂界朋友亦有現身支持，足見Gin Lee在樂壇的人緣和地位。