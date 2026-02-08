Gin Lee李幸倪八年後再攻紅館 四十磅戰衣壓陣 五行主題閃爆全場

八年等待，五行綻放！Gin Lee李幸倪昨晚（7日）終於重返紅館舞台，以《READY FOR GIN LEE LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》演唱會震撼全場，這次更是她人生首個四面台演出！全場爆滿的紅館見證了這位實力派歌手的華麗回歸，從開場的霸氣盔甲戰衣到近四十磅重的「火」元素戰衣，Gin用「五行」概念帶領觀眾穿越一場視聽盛宴，現場尖叫聲震天，氣氛熱爆到極點！