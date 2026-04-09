Gen Z 女團出道一日即收皮！IG帳號消失涉「抄襲」疑雲 成員緊急回應！
Girl Next Door團名疑抄襲 網民狂轟改名失策
這個女團未出道已惹來抄襲疑雲，有網民直指團名Girl Next Door早已被韓國流行音樂界使用，更有人提醒現時韓國有一隊極受歡迎的男團BOYNEXTDOOR，選用如此相似的名稱無疑是自找麻煩。網民在討論區留言批評：「團名係咪抄襲定係咩，kpop一早有girls next door」，亦有人直言：「主要韓國而家有隊好紅嘅boynextdoor，改呢個名等俾人插。」
成員顏值與定位嚴重不符
除了團名爭議外，4位成員的外貌亦成為網民熱烈討論的焦點。有網民毫不留情地批評：「四個獨立都未必得啦，仲要女團，綠色果個視覺年齡30+，咁濃妝點睇都唔似鄰家女孩。」這番毒舌評論迅速在網上瘋傳，不少人認為成員的造型和年齡與「鄰家女孩」的清純定位存在極大落差。特別是其中一位身穿綠色服裝的成員，被網民質疑年齡偏大且妝容過於濃重，完全不符合鄰家女孩的親和形象，令整個組合的定位變得模糊不清。
社交媒體帳號一夜消失 成員緊急澄清真相
最令人震驚的是，Girl Next Door的官方社交媒體帳號在出道翌日突然全數消失，4位成員在個人平台上的團體造型照片亦同時消失，彷彿這個女團從未存在過一樣！對於種種傳聞，成員Irene在IG story回應真相：「GND INSTAGRAM帳號暫時無法使用GNDHK_OFFICIAL 及 GND.DAILY帳號因系統問題暫時無法使用，我們正積極與INSTAGRAM官方聯絡處理中，盼盡快恢復帳號使用權。」網民估計IG帳號疑受攻擊，因此被停權。
4大成員背景起底
20歲短髮Yuna人氣最高 IG追蹤近7萬粉絲
在4位成員中，20歲的短髮成員Yuna明顯最受歡迎，她的Instagram追蹤人數接近7萬，遠超其他成員。Yuna經常在社交平台上分享生活照片，不時「派福利」給粉絲，憑藉清新的短髮造型和活潑的性格贏得不少支持者。
Kathy曾做IG Shop模特兒
Kathy喜歡跳舞，曾經做過IG Shop模特兒，她的願望是：「人生規劃希望保持樂觀積極嘅心態面對未來嘅生活，同身邊愛嘅人一齊永遠互相陪伴就足夠！」
Vicky日系打扮熱愛跳舞
日系打扮，眼睛水汪汪嘅靚女成員Vicky，跳舞如同食飯瞓覺一樣般自然：「每一次跳舞，都好似用肢體同表情詮釋一個全新嘅自己，會不斷發現自身光芒同不足，係一場甜苦交織嘅自我修煉。」
作為喜歡挑戰新事物嘅ENFP，她表示自己想嘗試嘅事有太多：「比起訂下一個個目標，會更想成為勇敢挑戰未知、抱住冒險精神嘅人，然後好耐好耐之後旅居世界各地。」對於真正熱愛的人和事會不顧反對地前進，「討厭被片面定義為某一種特定嘅人/風格，冇人比我更了解我自己。」
Irene身材惹火經常派福利
23歲的Irene身材惹火，經常派性感福利，而她跳舞年資已經有13年！她喜歡嘗試各種舞蹈風格，舞蹈已經成為了她生活的一部分。現時她正在追逐成為女團一員的夢想。