Gen Z 女團出道一日即收皮！IG帳號消失涉「抄襲」疑雲 成員緊急回應！

香港娛樂圈近日出現一宗罕見鬧劇，全新4人女團Girl Next Door竟然在正式出道僅僅一日後就神秘消失，社交媒體帳號全數刪除，成員造型照亦慘被清空。這個以「鄰家女孩活力」為概念、融合日系偶像魅力及香港本土元素的組合，原本獲邀在「@JAM×TALE in Hong Kong 2026」日本偶像音樂活動中首度公開演出主題曲《掟出去！》，豈料出道首日已爭議不斷！