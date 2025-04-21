音樂人GooChan出軌偷食18歲妹豬斷正 公開道歉宣布1決定仍被網友狂寸
音樂人GooChan被爆捉姦現場
GooChan與KOL芷希拍拖7年，於今年2月宣布分手，當時芷希曾發文表示：「感恩以往嘅時光同回憶，可惜結局並唔係我所期盼咁，要接受嘅呢個過程唔容易，甚至好痛苦。」昨日（20日）突然有網民以「香港著名獨立歌手/作曲人渣GooChan陳澤鴻背七年女友出軌 偷食十八歲妹豬被捉姦流出」為題，貼出兩段捉姦影片及錄音，指控GooChan曾背女友出軌 偷食，並且被「捉姦在床」。
在第一段錄音中，疑似芷希的聲音激動大鬧：「我平時瞓主人房，平時瞓入面㗎！佢做乜瞓咗我個位呀？！！！」疑似GooChan的聲音則說：「喊無用㗎，真係報警㗎咋遲啲咁搞落去。」之後又續說：「你叫佢離開先啦，我地執埋啲嘢就走㗎喇，我唔想你地嚇親佢呀。」
此時聽到幾下大力敲門聲，女聲續激動說：「你叫佢出嚟啦！嚇親佢？受保護動物呀？而家我都好嚇親喎！」並一邊拍房門一邊爆粗：「你會嚇親㗎？喂！我都嚇親呀！嚇親佢？我X你老X！我X你老X！」疑似GooChan的男聲哽咽阻止：「唔好呀，唔好呀！」
18歲妹豬被指撞樣Tyson Yoshi
第二段影片中，則見到Goo Chan敲房門，對妹豬語氣溫柔地表示：「出嚟喇，唔使（匿埋）喇，出嚟喇。」芷希此時就入房質問妹豬：「有無覺得對我唔住呀？」而妹豬就面無表情，有網友就指該名妹豬同歌手Tyson Yoshi撞樣。
GooChan宣布退出幕前網友唔buy
事件曝光後，有不少網友表示不知道GooChan是誰，也有網友表示對GooChan的行為感到失望，紛紛選擇取消關注並從播放列表中移除他的歌曲。而GooChan就在今日（21日）凌晨發表聲明，向前女友芷希道歉並宣布將無限期退出幕前工作，直言：「我辜負了你對我七年真誠的感情和陪伴。」
不過網友就寸爆GooChan的道歉只是「玩語言藝術」，質疑他退不退出幕前都無影響：「你不嬲都做開幕後，點退出幕前呀？」、「佢幕前時都冇人識」、「幕前點都紅唔起架啦」，有網友就寸他照抄陳冠希當年退出幕前的道歉聲明。