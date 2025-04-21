音樂人GooChan出軌偷食18歲妹豬斷正 公開道歉宣布1決定仍被網友狂寸

曾為MC張天賦得獎歌曲《老派約會之必要》聯合作曲兼編曲的獨立音樂人GooChan（陳澤鴻），於昨日（20日）因被爆背拍拖7年的女友出軌偷食18歲妹豬斷正，而被網民狠批「人渣」，對此GooChan在今日（21日）凌晨發出聲明，除了向前女友道歉外，更宣布1個決定。