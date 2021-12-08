Anson Lo和MIRROR稱霸Google「娛樂名人」榜 TVB自製劇不及《大叔的愛》
每逢年尾都係頒發成績表嘅時候，Google今日（8/12）亦公布了「香港 2021 年度搜尋榜」，以數據話畀大家知什麼事、什麼人是香港人最關心的。至於娛樂方面，去年TVB聲勢浩大，在「熱爆本地娛樂」名人中佔6席，今年僅剩炎明熹、吳偉豪和麥秋成三名，被ViuTV相關人物的風頭蓋過，Anson [email protected]更成為Google年度搜尋最熱娛樂人物。
文：東方新地｜圖：藝人IG、Google提供圖片
「2021熱搜本地娛樂名人」MIRROR霸晒頭三甲
在「本地娛樂名人」方面，今年歌、影、視、廣告都做齊晒嘅Anson Lo（盧瀚霆）成為今年度的榜首，而人氣男子組合「MIRROR」及有人氣王之稱的「姜濤」緊隨其後奪亞、季，三個單位都是與ViuTV相關。至於隨電影《梅艷芳》極速上位的王丹妮則排名第四。去到第五名，終於都見到TVB的身影，吳偉豪在2021年5月因為一段疑似吳偉豪的12秒沐浴影片而成為話題人物，及後更一度被消失於公開場合，不過TVB後快就放人，吳偉豪現時已經如常他的演藝工作。另外，《聲夢傳奇》冠軍炎明熹亦登上第八名。
即睇「2021熱搜本地娛樂名人」十大排行榜
「2021熱搜節目」TVB三劇上榜，與ViuTV平分秋色
至於劇集及節目方面，全球熱爆的《魷魚遊戲》穩佔第一名，而改編自日本爆紅同名劇集的ViuTV 自家製作《大叔的愛》則排名第二。而TVB外購的內地劇《錦心似玉》以及《燕雲台》分別佔三、四位，到到五名終於有自家製的《星空下的仁醫》，ViuTV皇牌節目《全民造星4》緊隨其後排第六。
「2021熱搜節目」Google十大：
令人失望的孖寶
至於近日人氣非常高的陶大宇以及梅啟明卻未能後來趕上，雖然在前者因為《倒轉地球》、後者靠《梅艷芳》成為話題人物在最近一個月成為網民的話題重心，風頭甚至蓋過剛有電影《冒牌女團》上畫的Anson Lo，但依然能躋身十大，略嫌令人失望。