Google搜尋榜2023｜素海霖力壓微辣成搜尋量冠軍 MIRROR冇人上榜微辣排第二

早前Yahoo公開完本年度的搜尋榜，結果由MIRROR成員姜濤稱霸成最高搜尋量藝人，Google香港亦隨即公開2023年度的搜尋榜，然而結果卻與Yahoo非常不同，本地娛樂名人第1名是年初宣布去日本發展的港產女優素海霖aka繪麗奈，MIRROR成員卻無人上榜……