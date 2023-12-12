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Google搜尋榜2023｜素海霖力壓微辣成搜尋量冠軍 MIRROR冇人上榜微辣排第二

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早前Yahoo公開完本年度的搜尋榜，結果由MIRROR成員姜濤稱霸成最高搜尋量藝人，Google香港亦隨即公開2023年度的搜尋榜，然而結果卻與Yahoo非常不同，本地娛樂名人第1名是年初宣布去日本發展的港產女優素海霖aka繪麗奈，MIRROR成員卻無人上榜……

Google搜尋榜2023︳本地娛樂名人排行 素海霖登榜首

榮登「Google 香港 2023 年度熱搜本地娛樂名人」的，是香港首名女優素海霖，她於今年3月宣布轉戰日本做AV女優轟動全港；第2名是微辣，自從前經理人阿晶於7月尾自殺離世後，微辣疑似欺凌事件隨即引爆，大批網民到涉嫌相關的微辣成員個人社交平台上聲討，引起社會高度關注；第3、4位分別是KOL陳怡和林作，今年7月因捲入JPEX事件而被捕受到關注。

google 搜尋榜 素海霖穩奪第一。
素海霖穩奪第一。（圖片來源：《 生於香港長於香港的新人Erina Avdebut – 繪麗奈 (素海霖)》截圖）
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林作。（圖片來源：HOYTV）
google 搜尋榜 jpex｜網紅陳怡被捕 現時的她化全妝才出鏡。
KOL陳怡。（圖片來源：YouTube@陳怡ChanYee）

Google搜尋榜2023︳MIRROR冇人上榜

MIRROR成員在Yahoo搜尋榜共佔5位，包括第1的姜濤、第3的MIRROR、第4的Anson Lo、第5的Edan呂爵安以及第9的Ian陳卓賢。然而，MIRROR竟然在Google搜尋榜入面一個位置都沒有，令人非常驚訝。

google 搜尋榜 MIRROR全員沒有上榜。
MIRROR全員沒有上榜。（圖片來源：IG@mirror.weare）
google 搜尋榜 姜濤 姜濤連續第三年登上「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1位。
姜濤連續第三年登上Yahoo「十大熱搜娛樂圈風雲人物」第1位，卻榜上無名。（圖片來源：IG@keung_show）

Google 2023 年度本地娛樂名人排名：

1素海霖

2 微辣

3 陳怡

4 林作

5 張婉婷

6 何超蓮

7 杜如風

8 梁朝偉

9 莊子璇

10 周吉佩

Google搜尋榜︳《新聞女王》奪第一 《社內相親》唔上榜

今年最多人在Google搜尋榜的節目，以TVB節目佔多數，包括台慶劇《新聞女王》，於11月才首播就已經登上第1名；另外《隱形戰隊》、《破毒強人》和《一舞傾城》分別第4、7和8位。ViuTV則有一部劇集上榜，8月播出的ViuTV驚慄劇《那年盛夏我們綻放如花》穩坐第2位，但上月底首播的《社內相親》雖然在網上討論度十足，但卻沒有上榜。

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（圖片來源：TVB
google 搜尋榜 姜濤 那年盛夏我們綻放如花 ViuTV劇集《那年盛夏我們綻放如花》播出以來深受觀眾喜愛，有消息指有可能會推出電影版。
《那年盛夏我們綻放如花》（圖片來源：ViuTV）

Google 2023 年度熱搜節目排名：

1《新聞女王》（TVB

2《那年盛夏我們綻放如花》（ViuTV）

3《長風渡》（內地劇）

4《隱形戰隊》（TVB

5《黑暗榮耀》（韓劇）

6《想見你》（台劇）

7《破毒強人》（TVB

8《一舞傾城》（TVB）

9《天龍八部》（內地劇）

10《以愛為營》（內地劇）

Google搜尋榜︳2023 年度熱搜電影

香港電影近年復甦，六套港產片成為熱搜電影！由票房高開，億元票房電影「毒舌大狀」順利成為年度熱搜電影之首，其次「白日之下」、「給十九歲的我」、「年少日記」、「正義迴廊」、及「風再起時」，其中「正義迴廊」更連續兩年（2022 年及 2023 年）上榜。

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（圖片來源：大會提供大會提供）

Google搜尋榜︳2023 年度熱搜演唱會

疫情過後，本地以至海外歌手空群而出在港舉行演唱會，港人亦對之展現「報復式」關注，大大小小演唱會一票難求，而云云演唱會中，本地幫「Twins」、「張學友」、「鄭秀文」、「陳奕迅」、「張天賦」、及「姜濤」在十大熱搜演唱會中佔有六位，台灣幫「周杰倫」、「五月天」及「周興哲」佔三位，韓國代表則有女子天團「BLACKPINK」，更高踞第二位。

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（圖片來源：大會提供）

Google搜尋榜︳環球娛樂名人

至於環球娛樂名人方面，第1、2名分別是今年被爆#metoo的黃子佼、炎亞綸；第3名是奪奧斯卡影后的楊紫瓊；第4名是被爆偷食的廣末涼子；第5至10位分別為Jackson王嘉爾、新田真劍佑、安普賢、Alan Walker、梁云菲及五月天。

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（圖片來源：大會提供）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：《 生於香港長於香港的新人Erina Avdebut - 繪麗奈 (素海霖》截圖、HOYTV、YouTube@陳怡ChanYee、IG@mirror.weare、IG@keung_show、TVB、ViuTV、大會提供大會提供、大會提供

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