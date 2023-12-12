Google搜尋榜2023｜素海霖力壓微辣成搜尋量冠軍 MIRROR冇人上榜微辣排第二
Google搜尋榜2023︳本地娛樂名人排行 素海霖登榜首
榮登「Google 香港 2023 年度熱搜本地娛樂名人」的，是香港首名女優素海霖，她於今年3月宣布轉戰日本做AV女優轟動全港；第2名是微辣，自從前經理人阿晶於7月尾自殺離世後，微辣疑似欺凌事件隨即引爆，大批網民到涉嫌相關的微辣成員個人社交平台上聲討，引起社會高度關注；第3、4位分別是KOL陳怡和林作，今年7月因捲入JPEX事件而被捕受到關注。
Google搜尋榜2023︳MIRROR冇人上榜
MIRROR成員在Yahoo搜尋榜共佔5位，包括第1的姜濤、第3的MIRROR、第4的Anson Lo、第5的Edan呂爵安以及第9的Ian陳卓賢。然而，MIRROR竟然在Google搜尋榜入面一個位置都沒有，令人非常驚訝。
Google 2023 年度本地娛樂名人排名：
1素海霖
2 微辣
3 陳怡
4 林作
5 張婉婷
6 何超蓮
7 杜如風
8 梁朝偉
9 莊子璇
10 周吉佩
Google搜尋榜︳《新聞女王》奪第一 《社內相親》唔上榜
今年最多人在Google搜尋榜的節目，以TVB節目佔多數，包括台慶劇《新聞女王》，於11月才首播就已經登上第1名；另外《隱形戰隊》、《破毒強人》和《一舞傾城》分別第4、7和8位。ViuTV則有一部劇集上榜，8月播出的ViuTV驚慄劇《那年盛夏我們綻放如花》穩坐第2位，但上月底首播的《社內相親》雖然在網上討論度十足，但卻沒有上榜。
Google 2023 年度熱搜節目排名：
2《那年盛夏我們綻放如花》（ViuTV）
3《長風渡》（內地劇）
4《隱形戰隊》（TVB）
5《黑暗榮耀》（韓劇）
6《想見你》（台劇）
7《破毒強人》（TVB）
8《一舞傾城》（TVB）
9《天龍八部》（內地劇）
10《以愛為營》（內地劇）
Google搜尋榜︳2023 年度熱搜電影
香港電影近年復甦，六套港產片成為熱搜電影！由票房高開，億元票房電影「毒舌大狀」順利成為年度熱搜電影之首，其次「白日之下」、「給十九歲的我」、「年少日記」、「正義迴廊」、及「風再起時」，其中「正義迴廊」更連續兩年（2022 年及 2023 年）上榜。
Google搜尋榜︳2023 年度熱搜演唱會
疫情過後，本地以至海外歌手空群而出在港舉行演唱會，港人亦對之展現「報復式」關注，大大小小演唱會一票難求，而云云演唱會中，本地幫「Twins」、「張學友」、「鄭秀文」、「陳奕迅」、「張天賦」、及「姜濤」在十大熱搜演唱會中佔有六位，台灣幫「周杰倫」、「五月天」及「周興哲」佔三位，韓國代表則有女子天團「BLACKPINK」，更高踞第二位。
Google搜尋榜︳環球娛樂名人
至於環球娛樂名人方面，第1、2名分別是今年被爆#metoo的黃子佼、炎亞綸；第3名是奪奧斯卡影后的楊紫瓊；第4名是被爆偷食的廣末涼子；第5至10位分別為Jackson王嘉爾、新田真劍佑、安普賢、Alan Walker、梁云菲及五月天。
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