好司機接載女乘客1暖心舉動獲讚 網民表揚的士大哥 竟係前TVB綠葉王
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的士司機嘅服務態度在香港良莠不齊，然而也存在著一些例外嘅暖心故事。近日，一位網民在社交媒體上分享了一段經歷，主角竟是已離巢TVB藝人及配音員的「Gordon哥哥」蕭徽勇。這位網民回憶起在地鐵偶遇Gordon哥哥的情景，並感慨地說：「遇到TVB兒童節目主持 兒時回憶」。其中一位女網民更分享了她如何偶然地透過叫車服務遇到Gordon哥哥的接載經歷。
蕭徽勇接載女乘客 1暖心舉動獲激讚
一位女網民分享了她如何偶然地透過叫車服務遇到蕭徽勇作為司機的經歷。她原本急著趕最後一班車，卻在下車時目睹巴士司機駛離。在這緊急關頭，Gordon哥哥見狀後迅速表示：「阿妹 上車！我幫你追返架車！」最終，她決定讓Gordon哥哥直接開車送她回家。到達目的地後，儘管車資是$120，她付了現金，Gordon哥哥卻退回$20給她，說：「$100夠啦 唔使啦」
網民：每個artist都值得被看見！
這名女網民對Gordon哥哥的善行印象深刻，她在網上發文表達對他的敬佩和感動，並指出做藝人的不易。她寫道：「每個artist都值得被看見！」此外，她也提到雖然過咗一段時間，但每當回想起這段經歷，依然感動不已。她衷心感謝蕭徽勇先生多年來堅持在香港追逐夢想，並說：「蕭徽勇先生，好多謝你咁多年為自己嘅夢想繼續留喺香港奮鬥，你係好多香港人嘅童年回憶嚟，好多人都記得你演嘅戲，你配嘅角色，同埋你做主持嘅兒童節目架!!!」
網民分享相同經歷：我有次搭Uber都係佢！！勁好禮貌
不少網民留言：「佢一直都有配音inside out2佢都有份」、「我有次搭Uber都係佢！！勁好禮貌！！」、「佢真係好正，好有人性，超級sweet ，呢個行徑證明佢做咩都係敬業，正，加油！」蕭徽勇亦在該Post回應：「多謝你喔」
「綠葉王」蕭徽勇代表作超多
蕭徽勇今年年初在社交平台宣佈正式與TVB結束23年合作關係，並發文感謝TVB的養育之恩，叫一班網民都感到非常可惜。他在2001年參加第17期藝員訓練班加入TVB，除了擔任過兒童節目《放學ICU》的「Gordon哥哥」之外，在演戲方面亦飾演過多個經典綠葉角色，包括《十八年後的終極告白》的鬼仔強、《降魔的2.0》的士司機黃志龍等。蕭徽勇在2008年正式被調入配音組，更曾擔任《好聲好戲2》的評判。
圖片來源：Threads圖片、TVB、[email protected]