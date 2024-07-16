好司機接載女乘客1暖心舉動獲讚 網民表揚的士大哥 竟係前TVB綠葉王

的士司機嘅服務態度在香港良莠不齊，然而也存在著一些例外嘅暖心故事。近日，一位網民在社交媒體上分享了一段經歷，主角竟是已離巢TVB藝人及配音員的「Gordon哥哥」蕭徽勇。這位網民回憶起在地鐵偶遇Gordon哥哥的情景，並感慨地說：「遇到TVB兒童節目主持 兒時回憶」。其中一位女網民更分享了她如何偶然地透過叫車服務遇到Gordon哥哥的接載經歷。

