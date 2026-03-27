Grand 住享樂人生｜高海寧自爆初入行勁徬徨！名模陳嘉容教一招優雅脫衣震驚全場？
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在明晚（28日）播出的《Grand 住享樂人生》中，高海寧（高Ling）驚爆初入行時極度徬徨，面對慈善晚宴竟手足無措！她坦言當時要上網狂煲片學習餐桌禮儀，場面尷尬。節目中她更聯同名模陳嘉容，親身示範優雅秘訣，究竟一個簡單動作如何體現個人教養？
高Ling憶述初入行尷尬史 出席晚宴勁徬徨
在明晚（28日）播出的節目中，主題為「培育下一代 Grand 住過人生」，高Ling坦言自己小時候沒有機會上禮儀班，導致剛入行時面對重要場合感到非常不安。她回憶道：「剛入行要出席慈善晚宴會感到徬徨」，所以經常要上網觀看關於餐桌禮儀等課程，惡補社交技巧。這次她訪問形象及禮儀導師陳嘉容，正是要探討培育菁英新生代的秘訣，從自身經歷出發，分享學習禮儀的重要性。
陳嘉容點出現代通病 親授優雅脫外套秘訣
名模兼形象及禮儀導師陳嘉容直指，現時很多小朋友都被過度嬌生慣養，學習禮儀對待人接物有莫大幫助。她一針見血地表示：「學識咗之後會尊重對方，對方亦會尊重佢，令到呢個世界更加和諧。」陳嘉容認為禮儀是雙向尊重，能讓社會更美好。節目期間，高Ling除了即場示範優雅步姿外，更親自向小朋友傳授如何優雅地脫下外套，一個簡單動作已盡顯功架。
網民熱議禮儀重要性 細節見人品
節目預告一出，隨即引起網民熱烈討論，不少人對高Ling的坦白表示認同，亦大讚陳嘉容的觀點。「高Ling好真實，好多人都係咁樣惡補返嚟！」、「細節真係見人品，學識禮儀對自己有好處。」、「陳嘉容講得好啱，而家啲小朋友真係要教下。」、「好想學點樣優雅除褸，等睇！」更有網民表示：「估唔到一個簡單動作都有咁多學問，好實用！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期