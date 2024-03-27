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《Hands Up》女神瑜伽爭霸戰 陳若思誠意爆棚獲讚完勝曹銦玲

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TVB近來有不少節目都盛產女神，除了「東張女神」在內的《東張西望》外，兒童節目《Hands Up》，亦是另一個有不少隱藏版女神在內的節目。而現年27歲的陳若思（Amber），以及現年26歲的曹銦玲（Natalie）就是其中人氣超高的《Hands Up》女神之一。早前陳若思就孖曹銦玲齊齊去做瑜伽，2位女神仲開心share靚爆鏡的合照，不過網民就只係留意到其中1位……

陳若思誠意上陣完勝曹銦玲

陳若思早前在社交平台分享與曹銦玲齊齊去上瑜伽堂的相片，相中陳若思以吊帶背心配瑜伽褲示人，大騷纖腰同事業線！而曹銦玲亦同樣以瑜伽褲上陣，不過就只配一件短袖衫出鏡，比起陳若思而言相對輸蝕。而2位女神的極大反差亦引來不少網民留言：「Natalie好似冇咩誠意咁」、「點解反差大到咁」、「強烈建議Natalie下次可以學下Amber！」、「Hands Up女神pk戰，Amber先拔頭籌」

（圖片來源：IG@amberchann46）
陳若思早前孖曹銦玲齊齊去做瑜珈。（圖片來源：IG@amberchann46）
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陳若思在顯示動態po了2人上堂時的照片。（圖片來源：IG@amberchann46）
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陳若思仲同曹銦玲開心玩自拍。（圖片來源：IG@amberchann46）
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網民大讚陳若思夠晒誠意出鏡，相反曹銦玲就相對小氣。（圖片來源：IG@amberchann46）

陳若思演MK妹成功彈出！IG大量福利圖成網民新女神

TVB台慶劇《新聞女王》個案角色亦相繼彈出，今周27歲陳若思 （Amber）是其中一位討論度極高的個案人物。第14集，其角色更遇到重大轉折，下場超慘！上位小花陳若思IG不少性感福利，身材出眾的她更迅速成為網民的新寵！

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上位小花陳若思IG不少性感福利！（圖片來源：IG@ambberchann46）

陳若思事前有做足功課 參考「MK妹」穿搭法

2020年參選港姐入行的Amber拍劇經驗相對較少，並多以客串性質演出。雖然劇齡尚淺，Amber演出絕不遜色，飾演凡事與家姐對著幹的MK妹的她，不但每次出場都令人眼前一亮。Amber受訪時，坦言是次是首次入劇組飾演有名字的角色，又談到角色造型，Amber笑言沒覺得特別性感，但坦言事前有做功課參考「MK妹」穿搭法，並指最想感激是角色髮型：

「呢個劇係我戲份最重、亦係我第一個入劇組嘅角色；我之前啲角色都係冇名嘅，做過宮女，客人同埋粉絲。」

「我覺得個髮型已經好壞、好猖狂，所以每次一紮起個頭，我都覺得自己特別反叛、好有霸氣，隔籬啲人都會畀我嚇親。」

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Amber笑言沒覺得特別性感，但坦言事前有做功課參考「MK妹」穿搭法，並指最想感激是角色髮型。（圖片來源：TVB

陳若思笑指角色像「女版山雞」：我當正自己大家姐去兇依婷

為了投入角色，Amber拍攝期間喪Loop 90後熱捧的MK song，並於腦海內不斷反覆哼唱增加投入感：「另外我仲有睇啲黑社會嘅電影，我當正自己係女版陳浩南，雖然最後我覺得自己比較似山雞多啲，鬧人嘅時候都係大聲靠惡，我當正自己係黑社會大家姐咁樣去兇依婷。」談到昨晚兇依婷場口，Amber笑言全靠佘詩曼阿佘出手幫拖，才順利完成拍攝：

「有場戲有句對白係：『我唔想郁呀，一係你爬出去囉』，我無論點講都講唔好，阿佘就提議我伸直隻腳擋住我家姐（何依婷飾），唔畀佢出去，加咗呢個設計後，我即刻覺得成件事順咗。」

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為了投入角色，Amber拍攝期間喪Loop 90後熱捧的MK song，並於腦海內不斷反覆哼唱增加投入感（圖片來源：TVB
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第14集劇情，高海寧終於因為權鬥成功上位，更主動報料叫警察掃黃拘捕何依婷妹妹陳若思，企圖令何依婷出醜，結果害死陳若思。陳若思在被捕前，七情上面，連鼻孔都有戲！（圖片來源：《新聞女王》截圖）

即睇更多陳若思fit爆靚相！

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（圖片來源：IG@amberchann46）
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《Hands Up》主持曹銦玲人氣急升愈來愈多劇拍 網民勁讚撞樣一前電波少女

現年25歲的曹銦玲（Natalie）為兒童節目《Hands Up》的主持，加入TVB已有兩年，因為甜美笑容而備受網民關注，近日她更愈來愈多劇拍，獲網民睇好可以跳出兒童節目，升呢做新一代人氣小花，網民更指她樣貌勁似一位前電波少女！

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曹銦玲在《Hands Up》中扮演「蚌蚌公主」。（圖片來源：《Hands Up》截圖）
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被網民封為《Hands Up》女神！（圖片來源：IG@cholingggb）

《Hands Up》主持曹銦玲 曾演《愛回家》「綠茶婊」

曹銦玲出身自2021年由馬浚偉擔任校長的第31期TVB藝員訓練班，初入行時已被指外形亮眼，除了主持《Hands Up》外，去年她又曾參演《愛·回家之開心速遞》，飾演「綠茶婊」小瑤一角，表現亦令人眼前一亮！

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曹銦玲自2021年藝訓班畢業後已開始主持《Hands Up》。（圖片來源：IG@cholingggb）
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去年曾在《愛回家》飾演「綠茶婊」小瑤。（圖片來源：《愛回家》截圖）
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網民都話好期待佢長駐《愛回家》！（圖片來源：《愛回家》截圖）

私下多靚相 有旗袍、泳裝照

曹銦玲平日走文青路線，但在其IG中亦不乏各種造型的靚相，包括有各式小背心、晚裝、旗袍和婚紗Look等，甚至有泳裝照，獲不少網民大讚她「好GFable」、「好Pure好True」，有網民更指她的甜美面容勁指年輕時的前電波少女梁雪湄！

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有網民指曹銦玲貌似年輕時的梁雪湄。（圖片來源：劇集截圖）
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現在梁雪㴘已46歲，仍Keep得勁好。（圖片來源：IG@koei_koei）
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曹銦玲人氣愈來愈高，有網民更特別為她建立了粉絲專頁。（圖片來源：IG@cholingggb）
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曹銦玲穿著兩件頭泳裝，款式較為保守。（圖片來源：IG@cholingggb）
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仲有小背心Look。（圖片來源：IG@cholingggb）
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（圖片來源：IG@cholingggb）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：IG@amberchann46、IG@cholingggb

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