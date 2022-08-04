Hebe田馥甄食意粉被歸納做「辱華藝人」 炎亞綸揀早餐都出事！
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近日中國及台灣關係緊張，就連台灣名星一言一行亦盡收內地網民眼簾。當中SHE的成員Hebe田馥甄以及飛輪海舊成員炎亞綸雙雙落入中國Fans「辱華藝人」的名單當中。
Hebe田馥甄食意粉出事
Hebe田馥甄在近日在IG分享一張正在吃意粉的限時動態，圖片卻被中國網民解讀為「支持佩洛西」，原因是佩洛西為義大利裔人士，「食意粉」竟然被網民解讀成「支持佩洛西訪」
Hebe一張照片引起中台網民隔空罵戰
事件一出引起中國與台灣網民隔空對罵，有中國網民就轟：「白瞎這麼多年的喜歡了」、「別來大陸了，來一次罵一次」、「雙面人」、「怎麼微博不敢發」等等。不過台灣網民就當然力撐Hebe，指「笑死，義大利麵錯了嗎？」、「我聽見有個聲音，是玻璃心碎一地」、「吃個義大利面都能這樣聯想？搞文字獄呢。」等等，兩地網民都隔空對罵。
炎亞綸寫個字都出事
除了「食意粉」成為敏感行為之外，炎亞綸在社交平台提及：「你喜歡台式早餐？美式？」，旋即被中國網民鬧爆，直指炎亞綸的動態正正就是在表達「辱華」態度，直接叫對方：「滾出中國領土」、「我的青春喂了狗」、「別來大陸撈錢」等等。
港網民：勉強到咁都算..
而香港網民就認為內地人的反應過激，又指因為呢兩件「小事」而被冠上「辱華」名號，實在是有點難說過去。不少網民都指：「意粉會唔會勉強咗少少？」、「真係要好有創造力同幻想力先諗得出」等等。
常見問題
內地網民以咩理由攻擊Hebe田馥甄食意粉？
Hebe田馥甄在近日在IG分享一張正在吃意粉的照片，卻被中國網民解讀為「支持佩洛西」，原因是佩洛西本身是⋯⋯詳情請看
炎亞綸為何又被牽連？
炎亞綸在社交平台提及喜歡吃什麼早餐，都被中國網民即時鬧爆⋯⋯詳情請看
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]，[email protected]_tien_0330，微博截圖
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