Heidi李靜儀罕見誘人內衣照曝光 網民勁讚：第一次見咁Sexy
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33歲的前女團Super Girls成員李靜儀（Heidi），一向以甜美形象示人，近日卻在社交平台上分享了數張性感內衣照，罕有大騷女人味，令網民睇到嘩嘩聲，極速獲得了近2萬個讚好！
Heidi李靜儀性感造型引網民熱議
Heidi李靜儀經常在社交網上更新自己的日常生活和工作動態，但一向很少公開性感照的她，這次卻忽然大膽分享出誘人內衣照，相中的她穿著藍色蕾絲內衣和白色性感睡褲，展現出她若隱若現的事業線，讓人眼前一亮。
網民勁讚Heidi「靚到好似AI」
網民對於Heidi今次罕見的性感打扮反應熱烈，紛紛留言大讚：「性感得嚟好健康」、「咁樣會失眠」、「又屈機」、「Sexy bae」、「紅都面晒」、「第一次見咁sexy」、「靚到好似AI」、「優雅」、「性感女神」等等。
Heidi自謙膠原流失未夠凍齡
有網民更驚訝於她的凍齡外貌，指出她的靚樣和她在2014年拍攝永成萬成廣告時一模一樣，未有走樣，搞笑問她：「食開咩牌子防腐劑？」Heidi亦有幽默回應：「皮膚已經變差了很多，我懷念以前嘅膠原BB！」
「港女世紀對決」Heidi獲讚顏值完勝
Heidi李靜儀早前同前隊友Aka趙慧珊、剛新婚的麥明詩、同埋歌手Kayan9896（吳家忻）現身活動，並一齊影合照，惹來網民關注，仲隨即在討論區以「港女世紀對決！mmc9896 vs HeidiAka」為題開帖討論，結果有不少網民大讚Heidi靚樣完勝另外3人：「一個heidi都正過晒3個加埋啦」、「Heidi淨係對腳都夠贏」、「Heidi世一」、「Heidi拉高晒水平」等。
睇埋Heidi其他靚相：
撰文：東方新地圖片來源：IG@heidibibe、YouTube@ Super Girls