32歲Heidi李靜儀突然變靚激似BLACKPINK成員 卻一開口便女神樣大崩壞

32歲前Super Girls成員Heidi（李靜儀）以一身性感睡衣打扮出席內衣品牌活動，一登場已經令人眼前為之一亮。不過，有不少網民甚至現場的媒體都表示認不出她，因為「變髮」後的她連五官都望落唔同晒樣……