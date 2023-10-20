32歲Heidi李靜儀突然變靚激似BLACKPINK成員 卻一開口便女神樣大崩壞

32歲前Super Girls成員Heidi（李靜儀）以一身性感睡衣打扮出席內衣品牌活動，一登場已經令人眼前為之一亮。不過，有不少網民甚至現場的媒體都表示認不出她，因為「變髮」後的她連五官都望落唔同晒樣……
激似Hebe、Jisoo混合體
Heidi穿上一件的喱士吊帶內衣配短褲示人，出面再穿上一件白色西裝褸，集型格及性感於一身。向來Heidi形象百變，染了金色頭髮之後更加甜美可人，不過可能與之前相比變化實在太大，令不少人都認不出她來。其實早於今月初她出席意大利時裝周時，已經有不少網民見到她的街拍照時留言表示認錯了她做韓國女團成員Jisoo！當日活動上的Heidi確實有幾分似Jisoo，不過亦有網民覺得現時的她亦與JJ賈曉晨、台灣女歌手Hebe田馥甄和韓國女演員申世景非常相似，簡直就像4位女星的混合體一樣。
一開口即崩壞
身為不少宅男粉絲心中的完美女神，Heidi多年來都保持住完美的女神形象，近日她更於社交網站透露自己接受了全瓷牙貼面打造更亮白的笑容。不過，未知是否Heidi仍然未習慣「新牙齒」的關係，笑起上來笑容明顯略為生硬兼突兀，極白的牙齒亦望落有欠自然，令不少網民慨嘆Heidi「唔整好過整」。
自爆歐洲行有艷遇
最近參加歐洲時裝週的Heidi透露，在觀看fashion show期間竟然有艷遇，並認識了一位年僅22歲的日本模特兒，對方一直以來都非常貼心照顧她非常有風度，又透露事後大家都有交換IG。至於會否有發展機會，Heidi則表示要講緣分：「我比較鍾意同一個文化嘅男仔，咁所以首選係香港嘅男仔，但我就唔介意小鮮肉，不過始終都係要講緣份。」
恥笑身材事件簿
如果講返Heidi被網民嘲笑身材事件簿，一定要提兩年前的香港先生選舉！擔任嘉賓的Heidi一襲蕾絲長裙，長腿與上圍若隱若現，高貴又性感，完美呀！
不過等等先.. 另一個角度睇就穿晒煲啦！一向身材平板的Heidi搏到盡谷胸，不過衰在太貪心，加得太多墊搞到離晒罩，成件事錯晒！下次Heidi都係揀番件適合自己嘅晚裝啦⋯
仲有呢張「代表作」…
改晒靚背無得輸！
其實人最緊要認清自己優點，上圍唔「胸」湧又有咩所謂！Heidi BB身材高佻又平均，肌膚白滑，所以佢就決定唔哂咁多胸，改哂靚背！今年新年時，Heidi大放福利。牛仔褲再搭一件性感上衣，大晒玉背，把她嬌嫩白滑的肌膚表露無遺！
之後的年初四，她仍不忘大晒性感，除了美中不足是上圍未夠豐滿外，其他部位都是100分的。
同日繼續發放玉背圖，在泳池中回眸一望，仙氣湧現！
在年初五那天她上載了自拍照，大家有無發現同一副太陽眼鏡而掛在Heidi胸口多天嗎？
年初六，再放泳池玉背圖，大晒長腿。
初七又有一張，今次騷性感小肚皮。
之隔咗幾日，終於有正面睇啦！
小編就覺得Heidi BB樣子甜美，著衫又好睇，唔係下下露胸先靚嘛！
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！