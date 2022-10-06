Heidi李靜儀@Super Girls解散後性感出擊 忽然有料到獲網民激讚

Super Girls自從解散後，5位成員各走各路，當日在直播因為唔捨得喊足十分鐘的Heidi李靜儀，成為YouTube網紅亦向時尚界發展。Heidi多年來身材被指平平無奇，近月激罕性感出擊，在最新一輯出海照，更以比堅尼上身帶來驚喜，唔止身材有進步，Heidi生活亦好富貴，拍片狂晒價值超過20萬的Chanel手袋，搖身一變成為有米KOL。