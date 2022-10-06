李靜儀

Heidi李靜儀@Super Girls解散後性感出擊 忽然有料到獲網民激讚

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Super Girls自從解散後，5位成員各走各路，當日在直播因為唔捨得喊足十分鐘的Heidi李靜儀，成為YouTube網紅亦向時尚界發展。Heidi多年來身材被指平平無奇，近月激罕性感出擊，在最新一輯出海照，更以比堅尼上身帶來驚喜，唔止身材有進步，Heidi生活亦好富貴，拍片狂晒價值超過20萬的Chanel手袋，搖身一變成為有米KOL。

李靜儀 Heidi上載了多張出海照，身穿比堅尼外披恤衫加牛仔褲，看似密實，不過留意番，褲頭鈕解開都好性感。
Heidi上載了多張出海照，身穿比堅尼外披恤衫加牛仔褲，看似密實，不過留意番，褲頭鈕解開都好性感。（圖片來源：[email protected]

李靜儀Heidi平地一聲雷

31歲的Heidi李靜儀，在Super Girls被指是身材最普通的一位，不過爛船都有三分釘，日前她在社交網公開一輯出海照，身穿比堅尼上身配牛仔褲的她，忽然有料到，網民留言表示見到有驚線好驚喜，Heidi亦好大方在Facebook上回應，她說：「謝謝大家對於小女子從來沒有什麼身材而言還仍然這麼留意我(身材上我真係無能為力改變 希望大家見諒)」，還說很感激媽媽給予我地一切（身體），希望自己以後會再更努力，不讓支持她的人感到失望。」

李靜儀 在船上晒身材的Heidi，被網民指有線可睇。
在船上晒身材的Heidi，被網民指有線可睇。（圖片來源：[email protected]
李靜儀 面對網民讚賞，Heidi好謙虛。
面對網民讚賞，Heidi好謙虛。（圖片來源：[email protected]
李靜儀 網民留意到Heidi有線睇。
網民留意到Heidi有線睇。（圖片來源：[email protected]
李靜儀 擁有天使面孔的Heidi，曾被指身材毫無睇頭。
擁有天使面孔的Heidi，曾被指身材毫無睇頭。（圖片來源：[email protected]
李靜儀
（圖片來源：東方新地YouTube截圖）
李靜儀
（圖片來源：東方新地YouTube截圖）

收埋超過20萬Chanel珍藏

除了突然激罕晒身材，Heidi更把自己收藏的Chanel手袋拍片與網民分享，近年活躍於時尚界的她，已成為YouTube網紅，單靠YT的點擊率收入非常可觀，早前她拍片大晒價值超過20萬的Chanel 手袋，片中見她擁有的款式非常多，相信她早已是Chanel VIP。

李靜儀 Heidi拍片晒Chanel袋，幾乎乜款都有。
Heidi拍片晒Chanel袋，幾乎乜款都有。（圖片來源：[email protected]
李靜儀 原來Heidi是Chanel鐵粉。
原來Heidi是Chanel鐵粉。（圖片來源：[email protected]
李靜儀 Heidi逐個手袋數。
Heidi逐個手袋數。（圖片來源：[email protected]
李靜儀 白色心型Chanel手袋，好少見，究竟Heidi捨唔捨得用。
白色心型Chanel手袋，好少見，究竟Heidi捨唔捨得用。（圖片來源：[email protected]

Heidi其他靚相

Super Girls於2018年推出最後單曲《睡衣派對》

女團Super Girls（SG）前名Icon Girls，2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。

李靜儀 Heidi 女團 女團Super Girls於2012年正式出道，今年成軍十年﹗
女團Super Girls於2012年正式出道，今年成軍十年﹗（圖片來源：FB＠Super Girls）

大肚Jessica忙安胎

去年傳出Super Girls拆夥，源於三位成員包括隊長Aka、Jessica和Heidi都不再續約經理人公司，當時正懷胎八個月的台灣新抱Jessica回應傳媒查詢時，她直認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，所以沒有心思去想續約事宜，但就相當感激公司仍然為她處理工作，所以感到跟以前沒有太大分別，再一次感謝公司的幫忙及體諒﹗

李靜儀 Heidi 女團 早前Jessica大住肚同Yanny一起出席活動﹗
早前Jessica大住肚同Yanny一起出席活動﹗（圖片來源：FB＠Super Girls）

Aka高呼畢業了﹗

至於隊長Aka亦承認跟公司約滿，雖然未有續約，但與公司保持良好關係，還會繼續為她安排工作﹗Aka同時感慨時光飛逝，感覺就像五個同學仔一起讀書及成長，現在畢業了﹗至於Heidi在IG上的工作聯絡方式已改為私人電郵﹗而經理人公司則回應SG未有合體方案活動，即是Aka一直渴望的成軍十年活動夢碎﹗

李靜儀 Heidi 女團 Aka早前為CK女裝內衣任代言人﹗
Aka早前為CK女裝內衣任代言人﹗（圖片來源：[email protected]_chio）

李靜儀Heidi不捨拆夥喊足十分鐘

李靜儀Heidi曾單拖開直播，初時她心情不俗同網民閒話家常，有網民問到Super Girls拆夥一事，李靜儀直認不諱並表示很不捨，看到網民的鼓勵留言，李靜儀突然感動落淚，對住鏡頭喊足十分鐘，她指感到很大壓力，因為外界對拆夥一事矛頭都集中在不續約的成員身上，她指其實單飛需要很大勇氣﹗其後情緒平伏後，李靜儀臉上再現笑容，更邊食士多啤梨邊同網民交流，又因為喊到妝容都溶掉，李靜儀索性即場落妝以素顏示人﹗心情起伏變化都幾大吓﹗

女團 李靜儀Heidi表示雖然同經理人公司無約，但會以自由形式繼續合作，沒有合約約束﹗
李靜儀Heidi表示雖然同經理人公司無約，但會以自由形式繼續合作，沒有合約約束﹗（圖片來源：FB＠李靜儀）
女團 見到網民的鼓勵說話，李靜儀Heidi突然感觸落淚，話自己都好唔捨得要拆夥﹗
見到網民的鼓勵說話，李靜儀Heidi突然感觸落淚，話自己都好唔捨得要拆夥﹗（圖片來源：[email protected]
李靜儀 Heidi 女團 喊到瞇晒眼﹗
喊到瞇晒眼﹗（圖片來源：[email protected]
Heidi 女團 嘁足十分鐘，心情穏定後，李靜儀食住士多啤梨同大家繼續開心吹水﹗
嘁足十分鐘，心情穏定後，李靜儀食住士多啤梨同大家繼續開心吹水﹗（圖片來源：[email protected]
李靜儀 Heidi 女團 後來更即場落妝以全素顏示人，網民大讚有氣質﹗
後來更即場落妝以全素顏示人，網民大讚有氣質﹗（圖片來源：[email protected]
李靜儀 女團 Heidi去年拍攝電影《假冒女團》，戲中跟教主Anson Lo等組女團﹗
Heidi（右一）前年拍攝電影《假冒女團》，戲中跟教主Anson Lo等人組成女團﹗（圖片來源：FB＠Super Girls）
李靜儀 Heidi 女團 吳嘉禧去年在ViuTV節目《唔試唔知份工好》學劏魚，學整魚蛋，因為肯捱又毫無偶包，呢位「魚蛋妹」得到好多正評﹗
吳嘉禧前年在ViuTV節目《唔試唔知份工好》學劏魚，學整魚蛋，因為肯捱又毫無偶包，呢位「魚蛋妹」得到好多正評﹗（圖片來源：[email protected]

Super Grils組合成員Heidi認跟Yanny嘈過交！

當年Super Grils組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇，隊長Aka更在節目上公開承認擘面真有其事。Heidi之前出席活動時終於開腔回應，直認同Yanny嘈過交！

女團 Super Girls李靜儀認同Yanny有嘈交 Heidi：依家真係少機會見到
Super Girls成員Heidi（李靜儀）。（圖片來源：Heidi [email protected]

承認當年同Yanny嘈過交

Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）更被爆出因爭仔而反目成仇，連隊長Aka亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》時，飲大兩杯亦直認有組員為爭仔而擘面。及後Heidi出席活動時，終於開腔回應與Yanny不和事件，她說：「係嗰時嘈過交，咁多年到依家都冇嘢啦，大佬我哋一隊女子組合，話冇嘈交都唔好信啦！不過依家真係少機會見到」。

女團 Super Girls李靜儀認同Yanny有嘈交 Heidi：依家真係少機會見到
當年Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

5缺1獨欠Heidi

女團Super Girls（SG）剛出道時五人情同姊妹，之後為爭寵爭 job傳聞不停，幾年前，組合成員Yanny與Heidi更被爆出因爭仔而反目成仇後，近年成員已各有發展，更多次傳出拆夥消息﹗不過去年團隊難得獲護膚品牌邀請拍攝廣告，SG罕有再次合體，但奈何始終「唔齊章」，5缺1獨欠Heidi，十分可惜。

李靜儀 Heidi 女團 Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
女團Super Girls（SG）成員（左起）Yanny（陳穎欣）、Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）及Jessica（蔡明思）難得合體拍攝護膚品牌廣告，奈何獨欠Heidi（李靜儀）未有現身。（圖片來源：Yanny [email protected]
李靜儀 Heidi 女團 Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
可惜Heidi未有現身。（圖片來源：Heidi [email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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