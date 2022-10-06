Heidi李靜儀@Super Girls解散後性感出擊 忽然有料到獲網民激讚
李靜儀Heidi平地一聲雷
31歲的Heidi李靜儀，在Super Girls被指是身材最普通的一位，不過爛船都有三分釘，日前她在社交網公開一輯出海照，身穿比堅尼上身配牛仔褲的她，忽然有料到，網民留言表示見到有驚線好驚喜，Heidi亦好大方在Facebook上回應，她說：「謝謝大家對於小女子從來沒有什麼身材而言還仍然這麼留意我(身材上我真係無能為力改變 希望大家見諒)」，還說很感激媽媽給予我地一切（身體），希望自己以後會再更努力，不讓支持她的人感到失望。」
收埋超過20萬Chanel珍藏
除了突然激罕晒身材，Heidi更把自己收藏的Chanel手袋拍片與網民分享，近年活躍於時尚界的她，已成為YouTube網紅，單靠YT的點擊率收入非常可觀，早前她拍片大晒價值超過20萬的Chanel 手袋，片中見她擁有的款式非常多，相信她早已是Chanel VIP。
Heidi其他靚相
Super Girls於2018年推出最後單曲《睡衣派對》
女團Super Girls（SG）前名Icon Girls，2012年正式以女團SG亮相《勁歌金曲》首度與觀眾見面，成為罕有香港韓風跳舞女團，曾紅過一陣子，但2018年開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自2018年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品。
大肚Jessica忙安胎
去年傳出Super Girls拆夥，源於三位成員包括隊長Aka、Jessica和Heidi都不再續約經理人公司，當時正懷胎八個月的台灣新抱Jessica回應傳媒查詢時，她直認滿約後沒有再續約，因為要先處理切身的問題，所以沒有心思去想續約事宜，但就相當感激公司仍然為她處理工作，所以感到跟以前沒有太大分別，再一次感謝公司的幫忙及體諒﹗
Aka高呼畢業了﹗
至於隊長Aka亦承認跟公司約滿，雖然未有續約，但與公司保持良好關係，還會繼續為她安排工作﹗Aka同時感慨時光飛逝，感覺就像五個同學仔一起讀書及成長，現在畢業了﹗至於Heidi在IG上的工作聯絡方式已改為私人電郵﹗而經理人公司則回應SG未有合體方案活動，即是Aka一直渴望的成軍十年活動夢碎﹗
李靜儀Heidi不捨拆夥喊足十分鐘
李靜儀Heidi曾單拖開直播，初時她心情不俗同網民閒話家常，有網民問到Super Girls拆夥一事，李靜儀直認不諱並表示很不捨，看到網民的鼓勵留言，李靜儀突然感動落淚，對住鏡頭喊足十分鐘，她指感到很大壓力，因為外界對拆夥一事矛頭都集中在不續約的成員身上，她指其實單飛需要很大勇氣﹗其後情緒平伏後，李靜儀臉上再現笑容，更邊食士多啤梨邊同網民交流，又因為喊到妝容都溶掉，李靜儀索性即場落妝以素顏示人﹗心情起伏變化都幾大吓﹗
Super Grils組合成員Heidi認跟Yanny嘈過交！
當年Super Grils組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇，隊長Aka更在節目上公開承認擘面真有其事。Heidi之前出席活動時終於開腔回應，直認同Yanny嘈過交！
承認當年同Yanny嘈過交
Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）更被爆出因爭仔而反目成仇，連隊長Aka亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》時，飲大兩杯亦直認有組員為爭仔而擘面。及後Heidi出席活動時，終於開腔回應與Yanny不和事件，她說：「係嗰時嘈過交，咁多年到依家都冇嘢啦，大佬我哋一隊女子組合，話冇嘈交都唔好信啦！不過依家真係少機會見到」。
5缺1獨欠Heidi
女團Super Girls（SG）剛出道時五人情同姊妹，之後為爭寵爭 job傳聞不停，幾年前，組合成員Yanny與Heidi更被爆出因爭仔而反目成仇後，近年成員已各有發展，更多次傳出拆夥消息﹗不過去年團隊難得獲護膚品牌邀請拍攝廣告，SG罕有再次合體，但奈何始終「唔齊章」，5缺1獨欠Heidi，十分可惜。