Super Girls Heidi認同Yanny嘈過交 Heidi：依家真係少見
文：東方新地 ｜圖：Heidi [email protected]、Aka [email protected]_chio、Cheronna [email protected]、Yanny [email protected]、Jessica [email protected]、Viutv《晚吹》截圖、新傳媒圖片庫
承認當年同Yanny嘈過交
Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）更被爆出因爭仔而反目成仇，連隊長Aka亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》時，飲大兩杯亦直認有組員為爭仔而擘面。日前Heidi出席活動時，終於開腔回應與Yanny不和事件，她說：「係嗰時嘈過交，咁多年到依家都冇嘢啦，大佬我哋一隊女子組合，話冇嘈交都唔好信啦！不過依家真係少機會見到」。
5缺1獨欠Heidi
女團Super Girls（SG）成員Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）剛出道時五人情同姊妹，之後為爭寵爭 job傳聞不停，幾年前，組合成員Yanny與Heidi更被爆出因爭仔而反目成仇後，近年成員已各有發展，更多次傳出拆夥消息﹗不過日前團隊難得獲護膚品牌邀請拍攝廣告，SG罕有再次合體，但奈何始終「唔齊章」，5缺1獨欠Heidi，十分可惜。
Aka趙慧珊甩隊友單人上《晚吹》
女團Super Girls（SG）成員Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於12年出道，曾紅過一陣子，但三年前開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自18年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品，加上期間曾傳出有成員為爭仔而不和，屢傳拆夥﹗隊長Aka單人匹馬上 《晚吹-有酒今晚吹》節目一一回應傳聞﹗
Aka趙慧珊認成員為爭仔不和
曾傳出Yanny硬撬Heidi牆腳爭食有米監製，Aka在節目直認真有其事，並指當時大家互相unfollow，Aka話：「女仔嘈起上嚟，就係會unfriend，感情嘅嘢，佢哋都冇辦法控制，當時大家係一時衝動﹗依家有follow番，咁依家大家都有幾好嘅生活﹗」女人堆是非多，Aka直認以前不時為造型、㨂歌、服裝等嘈交，解釋：「因為始終係女仔，大家各有意見﹗」
回應拆夥？Aka感觸落淚：好掛住五個女仔一齊嘅日子﹗
雖然組女團時有拗撬，但提到當年女團的日子，Aka突然感觸眼濕濕：「真係好掛住嗰時五個女仔一齊嘅做嘢嘅日子，好懷念每一次工作完上保姆車時嘅時光，因為喺工作完上番車換衫呀，最放鬆嘅時候，真係好掛住嗰啲時光﹗」Aka又指曾經有一位成員在除夕時失戀，當時Super Girls出席倒數活動，四位成員安慰失戀成員時齊齊爆喊，到五人上台時都仲喊緊，Aka話：「呢次係好深刻，fans唔知咩事我哋上緊台到上到台都仲係喊緊﹗」
Aka不停自責：如果我多啲關懷同愛護大家，情況可能會唔同
主持強尼問明年Super Girls成軍十年，會再合體嗎？Aka坦言好想亦同經理人提出要求：「好想可以Super Girls出首歌、開個音樂會、同啲fans一齊慶祝﹗」強尼問慶祝完十年之後還會合作嗎？Aka指真的好難：「依家大家各自做緊自己嘅嘢，真係好難再集合番﹗」講到呢度，Aka再一次哽咽怪責當年做隊長不力，佢話：「覺得自己唔夠care大家，付出唔夠多愛﹗如果嗰時care同愛多啲，可能所有嘢又唔同﹗」Aka話雖然身為隊長但當時不夠成熟：「嗰時好多嘢做，但仲細唔識諗，淨係想快啲收工返屋企或者約朋友去玩﹗冇更加好咁同大家相處得更好﹗」
Aka自認好酒量：係天生嘅﹗
Aka在《晚吹》豪言「酒量是天生」，更指幾乎冇醉過，她笑言曾有一個男仔帶她去試酒，當中紅酒、白酒、雞尾酒試勻，最後男仔已醉倒，但Aka完全沒醉意﹗不過Aka雖然千杯不醉，不過都有飲醉經驗，她說：「以前每年聖誕Super Girls同CAllStar一齊開party，嗰次真係飲醉，我突然喺地下做拱橋，地下仲要又濕又黑，第二日醒番周身瘀﹗」Aka又指自己醉倒會在地上打筋斗，相當神奇﹗令主持強尼、娟姐笑爆﹗