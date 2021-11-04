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Super Girls Heidi認同Yanny嘈過交 Heidi：依家真係少見

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撰文：娛聞

當年Super Grils組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇，隊長Aka更在節目上公開承認擘面真有其事。Heidi日前出席活動時終於開腔回應，直認同Yanny嘈過交！

文：東方新地 ｜圖：Heidi [email protected]、Aka [email protected]_chio、Cheronna [email protected]、Yanny [email protected]、Jessica [email protected]、Viutv《晚吹》截圖、新傳媒圖片庫

Super Girls李靜儀認同Yanny有嘈交 Heidi：依家真係少機會見到
Super Girls成員Heidi（李靜儀）。（圖片來源：Heidi [email protected]

承認當年同Yanny嘈過交

Super Girls成員近年各有發展，團隊有名無實，組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）更被爆出因爭仔而反目成仇，連隊長Aka亮相ViuTV節目《晚吹-有酒今晚吹》時，飲大兩杯亦直認有組員為爭仔而擘面。日前Heidi出席活動時，終於開腔回應與Yanny不和事件，她說：「係嗰時嘈過交，咁多年到依家都冇嘢啦，大佬我哋一隊女子組合，話冇嘈交都唔好信啦！不過依家真係少機會見到」。

Super Girls李靜儀認同Yanny有嘈交 Heidi：依家真係少機會見到
Super Girls Heidi與其他成員近年各有發展，團隊有名無實。（圖片來源：Heidi [email protected]
Super Girls李靜儀認同Yanny有嘈交 Heidi：依家真係少機會見到
當年Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
Super Girls李靜儀認同Yanny有嘈交 Heidi：依家真係少機會見到
日前Heidi出席活動時直認與Yanny嘈過交！（圖片來源：Heidi [email protected]

5缺1獨欠Heidi

女團Super Girls（SG）成員Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）剛出道時五人情同姊妹，之後為爭寵爭 job傳聞不停，幾年前，組合成員Yanny與Heidi更被爆出因爭仔而反目成仇後，近年成員已各有發展，更多次傳出拆夥消息﹗不過日前團隊難得獲護膚品牌邀請拍攝廣告，SG罕有再次合體，但奈何始終「唔齊章」，5缺1獨欠Heidi，十分可惜。

Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
女團Super Girls（SG）成員（左起）Yanny（陳穎欣）、Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）及Jessica（蔡明思）難得合體拍攝護膚品牌廣告，奈何獨欠Heidi（李靜儀）未有現身。（圖片來源：Yanny [email protected]
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Super Girls隊長Aka（趙慧珊）。（圖片來源：Aka [email protected]_chio）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Super Girls 成員Jessica。（圖片來源：Jessica [email protected]
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
Super Girls 成員Yanny。（圖片來源：Yanny [email protected]
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Super Girls 成員Cheronna。（圖片來源：Cheronna [email protected]heronna）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
可惜Heidi未有現身。（圖片來源：Heidi [email protected]
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網友留言。（圖片來源：Yanny [email protected]陳穎欣Yanny）
Super Girls罕有合體五缺一 Yanny被指孕味濃
網友留言。（圖片來源：Yanny [email protected]陳穎欣Yanny）

Aka趙慧珊甩隊友單人上《晚吹》

女團Super Girls（SG）成員Aka（趙慧珊）、Cheronna（吳嘉禧）、Yanny（陳穎欣）、Jessica（蔡明思）和Heidi（李靜儀）於12年出道，曾紅過一陣子，但三年前開始各自有不同發展，Aka和Cheronna主攻唱歌，Yanny更已簽約古天樂的電影公司旗下，亦曾拍攝ViuTV劇集《地產仔》，Jessica嫁台灣老公後轉戰主持，又開設煮食頻道，Heidi轉型做時裝達人﹗自18年Super Girls推出單曲《睡衣派對》後，便沒有組合的作品，加上期間曾傳出有成員為爭仔而不和，屢傳拆夥﹗隊長Aka單人匹馬上 《晚吹-有酒今晚吹》節目一一回應傳聞﹗

Aka單飛後主力唱歌，最近初次拍劇，與林峯、黃浩然、李璨琛合作拍攝邵氏劇《黑金風暴》。（圖片來源：Aka@IG）
Aka單飛後主力唱歌，最近初次拍劇，與林峯、黃浩然、李璨琛等合作拍攝邵氏劇《黑金風暴》。（圖片來源：Aka [email protected]_chio）
Super Girls最後一次合體已是2018年出單曲的時候﹗（圖片來源：SuperGirlshk@IG）
Super Girls最後一次合體已是2018年出單曲的時候﹗（圖片來源：SG [email protected]

Aka趙慧珊認成員為爭仔不和

曾傳出Yanny硬撬Heidi牆腳爭食有米監製，Aka在節目直認真有其事，並指當時大家互相unfollow，Aka話：「女仔嘈起上嚟，就係會unfriend，感情嘅嘢，佢哋都冇辦法控制，當時大家係一時衝動﹗依家有follow番，咁依家大家都有幾好嘅生活﹗」女人堆是非多，Aka直認以前不時為造型、㨂歌、服裝等嘈交，解釋：「因為始終係女仔，大家各有意見﹗」

Aka接受《晚吹》訪問﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka單人匹馬接受《晚吹-有酒今晚吹》訪問﹗（圖片來源：Viutv《晚吹》截圖）

回應拆夥？Aka感觸落淚：好掛住五個女仔一齊嘅日子﹗

雖然組女團時有拗撬，但提到當年女團的日子，Aka突然感觸眼濕濕：「真係好掛住嗰時五個女仔一齊嘅做嘢嘅日子，好懷念每一次工作完上保姆車時嘅時光，因為喺工作完上番車換衫呀，最放鬆嘅時候，真係好掛住嗰啲時光﹗」Aka又指曾經有一位成員在除夕時失戀，當時Super Girls出席倒數活動，四位成員安慰失戀成員時齊齊爆喊，到五人上台時都仲喊緊，Aka話：「呢次係好深刻，fans唔知咩事我哋上緊台到上到台都仲係喊緊﹗」

Aka好懷念以前Super Girls一起工作的日子，一時感觸落淚﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka好懷念以前Super Girls一起工作的日子，一時感觸落淚﹗（圖片來源：Viutv《晚吹》截圖）
（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka愈講愈激動，直認Super Girls再合體並不容易﹗（圖片來源：Viutv《晚吹》截圖）
Aka在節目中不停自責﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka在節目中不停自責﹗（圖片來源：Viutv《晚吹》截圖）

Aka不停自責：如果我多啲關懷同愛護大家，情況可能會唔同

主持強尼問明年Super Girls成軍十年，會再合體嗎？Aka坦言好想亦同經理人提出要求：「好想可以Super Girls出首歌、開個音樂會、同啲fans一齊慶祝﹗」強尼問慶祝完十年之後還會合作嗎？Aka指真的好難：「依家大家各自做緊自己嘅嘢，真係好難再集合番﹗」講到呢度，Aka再一次哽咽怪責當年做隊長不力，佢話：「覺得自己唔夠care大家，付出唔夠多愛﹗如果嗰時care同愛多啲，可能所有嘢又唔同﹗」Aka話雖然身為隊長但當時不夠成熟：「嗰時好多嘢做，但仲細唔識諗，淨係想快啲收工返屋企或者約朋友去玩﹗冇更加好咁同大家相處得更好﹗」

Aka自試千杯不醉，豪言酒量是天生﹗（圖片來源：《晚吹》截圖）
Aka爆做女團時自己沒有偶包，與團員開直播會照講「屎尿屁」，公司都唔會叫佢哋收口，但對飲食卻相當著緊，Aka話：「經理人唔畀食咁多凍嘢，佢話對我哋女仔子宮唔好﹗」（圖片來源：Viutv《晚吹》截圖）

Aka自認好酒量：係天生嘅﹗

Aka在《晚吹》豪言「酒量是天生」，更指幾乎冇醉過，她笑言曾有一個男仔帶她去試酒，當中紅酒、白酒、雞尾酒試勻，最後男仔已醉倒，但Aka完全沒醉意﹗不過Aka雖然千杯不醉，不過都有飲醉經驗，她說：「以前每年聖誕Super Girls同CAllStar一齊開party，嗰次真係飲醉，我突然喺地下做拱橋，地下仲要又濕又黑，第二日醒番周身瘀﹗」Aka又指自己醉倒會在地上打筋斗，相當神奇﹗令主持強尼、娟姐笑爆﹗

36歲Aka今年單飛第三年，本來舉行音樂會，但因疫情關係而取消﹗Aka指現在最大心願是明年Super Girls舉行成軍十年音樂會﹗（圖片來源：Aka@IG）
34歲Aka今年單飛第三年，本來舉行音樂會，但因疫情關係而取消﹗Aka指現在最大心願是明年Super Girls舉行成軍十年音樂會﹗（圖片來源：Aka [email protected]_chio）
Aka出道前曾任娛樂主播，更曾被派去做過狗仔隊追蹤陳冠希同農夫﹗所以現在變成藝人會明白狗仔隊的辛苦﹗（圖片來源：Aka@IG）
Aka出道前曾任娛樂主播，更曾被派去做過狗仔隊追蹤陳冠希同農夫﹗所以現在變成藝人會明白狗仔隊的辛苦﹗（圖片來源：Aka [email protected]_chio）
32歲Cheronna最先單飛出單曲，主力喺樂壇發展。（圖片來源：Cheronna@IG）
32歲Cheronna最先單飛出單曲，主力喺樂壇發展。（圖片來源：Cheronna [email protected]
升呢台灣人妻的36歲Jessica為無綫主持過旅遊及煮食節目，又推出個人時尚品牌，有傳她約滿後就專注個人品牌發展，不過Jessica表示自己都唔清楚約滿年期﹗（圖片來源：Jessica@IG）
升呢台灣人妻的36歲Jessica為無綫主持過旅遊及煮食節目，又推出個人時尚品牌，有傳她約滿後就專注個人品牌發展，不過Jessica表示自己都唔清楚約滿年期﹗（圖片來源：Jessica [email protected]
31歲Yanny簽約古天樂的電影公司旗下，除了參與電影，又為ViuTV劇集《地產仔》演出，更主唱劇集片尾曲。今年3月成為YouTube頻道試當真常駐幕前成員。（圖片來源：Yanny@IG）
31歲Yanny簽約古天樂的電影公司旗下，除了參與電影，又為ViuTV劇集《地產仔》演出，更主唱劇集片尾曲。今年3月成為YouTube頻道試當真常駐幕前成員。（圖片來源：Yanny [email protected]
30歲Heidi（圖片來源：Heidi@IG）
30歲Heidi現為時裝達人，不時分享靚相。（圖片來源：Heidi [email protected]

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