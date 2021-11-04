Super Girls Heidi認同Yanny嘈過交 Heidi：依家真係少見

當年Super Grils組合成員Heidi（李靜儀）與Yanny（陳穎欣）被爆出因爭仔而反目成仇，隊長Aka更在節目上公開承認擘面真有其事。Heidi日前出席活動時終於開腔回應，直認同Yanny嘈過交！

文：東方新地 ｜圖：Heidi [email protected]、Aka [email protected]_chio、Cheronna [email protected]、Yanny [email protected]、Jessica [email protected]、Viutv《晚吹》截圖、新傳媒圖片庫