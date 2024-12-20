TVB大叔小生合體組最強男團 總年齡超過278歲 獲網民一致睇好
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曹永廉、黃智賢、唐文龍、麥長青和李思捷這五位演員，曾在李思捷主持的節目《思家大戰》中以「區區有叔叔隊」的身份亮相，並在節目中的表現獲得了觀眾的廣泛好評。有傳五人將會推出新歌，成為TVB第一隊大叔男團！
最強大叔男團「Hey Brother」疑將推出新歌
隨後，他們在2023年的大年初一推出了《祝福你》MV，深受網民好評。據悉，這五位演員將以全新的男子組合「Hey Brother」身份回歸，預計將推出全新歌曲，再次展現他們的魅力。有傳他們已經完成了新歌的MV拍攝，並邀請了福祿壽訓練學院的成員友情客串，叫一班網民都非常期待！
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總年齡超過278歲 網民超睇好大叔男團
60歲曹永廉、57歲黃智賢、55歲唐文龍、56歲麥長青和50歲李思捷都是演技派演員，儘管這五位成員的年齡加起來已經達到了278歲，平均年齡係55.6歲！而LOONG 9 12位仔仔平均年齡只係23歲！
不過，大叔男團魅力都才華都唔輸一班後生仔。網民們都表示只要他們五人願意出新歌，人氣一定會超越Super Tiger以及LOONG 9等TVB男團。
圖片來源：IG@akalexkwok、TVB、YouTube@曹永廉 Raymond Cho Fanpage、微博@loong9_official、IG@ken__sung資料或影片來源：YouTube@ 曹永廉 Raymond Cho Fanpage