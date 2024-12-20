TVB大叔小生合體組最強男團 總年齡超過278歲 獲網民一致睇好

曹永廉、黃智賢、唐文龍、麥長青和李思捷這五位演員，曾在李思捷主持的節目《思家大戰》中以「區區有叔叔隊」的身份亮相，並在節目中的表現獲得了觀眾的廣泛好評。有傳五人將會推出新歌，成為TVB第一隊大叔男團！

