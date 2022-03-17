Hillary劉沛蘅誇口要做女主角 三字回應洪卓立緋聞 自爆為前度做一件瘋狂事

Hillary劉沛蘅在《家族榮耀》飾演熊黛林長女「馬招娣」，獲讚演技自然，外界對這「新臉孔」有讚冇彈，其實Hillary入行已十四年，憑ViuTV《膠戰》才開始為人熟識﹗Hillary對事業充滿野心，定下目標要做女主角，早前被爆戀事的Hillary更首度開腔回應﹗