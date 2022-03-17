Hillary劉沛蘅誇口要做女主角 三字回應洪卓立緋聞 自爆為前度做一件瘋狂事
Hillary劉沛蘅學唱歌戒魔音
Hillary劉沛蘅 在《家族榮耀》與同門師姐熊黛林做母女，劇集播出後，Hillary備受關注，最近她接受Viu1娛樂新聞專訪，揚言定下目標要當女一，Hillary目光堅定話：「劇又好戲又好，最想做女主角，呢個係我短期內目標﹗」Hillary曾在《膠戰S2》 展歌喉，被阿正笑：「呢個世界果然係公平嘅﹗」從而激發她去學唱歌，以擺脫魔音之名，Hillary話：「雖然喺節目有綜藝效果，但之後多咗唔少有關唱歌嘅工作，我唔想衰，所以跟老師學唱歌﹗」
Hillary劉沛蘅冧爆講戀情：日日都好開心
早前Hillary劉沛蘅被爆前度是狄易達，她表示唔介意因為是她過去的一部分，「我都三十歲，拍過拖都好正常﹗」但同時被指三年前擔任洪卓立《數寄屋橋次郎》MV女主角而結緣，早前對方疑似上載一張其素顏抱狗照，因而傳緋聞﹗一直封口的Hillary透露揀男朋友最緊要是孝順和有愛心，其次是上進心能照顧到自己﹗Hillary近日在另一個訪問中被問感情狀況時，由最初避談到甜笑指現在日日都好開心，並以「了解中」來形容和洪卓立關係﹗
自爆為前度做過一件瘋狂事
Hillary仲自爆那些年的另一段情，曾苦等前度成晚的慘劇！她透露曾與前男友凌晨三、四點在家鬧交，出動喊功男友都唔理佢，更嬲到奪門就走，Hillary九秒九換衫衝落街欲追返男友，但卻發現男友走了，Hillary即坐的士急追，但遭對方封鎖電話冇法聯絡， 最後在前度屋企樓下公園等到第二朝十點，原來曾經係一名癡女﹗
劉沛蘅Hillary情史超豐富？單眼皮前度與阿正撞樣！失戀水著派福利
Hillary談5膠 對Jeffrey首個印象：睇唔起人
Hillary劉沛蘅坦言《膠戰》令她名利雙收，對各膠有不同評價，先講阿正，Hillary第一次見到阿正：「以為佢斯斯文文，又係DJ應該講嘢應該好官腔，點知原來癲嘅，轉數好快﹗」之後講到Jeffrey，Hillary指他是外表同真實反差最大：「我唔識佢，只係睇過《調校你男友》，以為佢好chok好酷，有少少睇唔起人咁，你知佢顏值幾高啦﹗點知原來好膠，男仔之中同佢傾最多偈﹗」之後數到珈其，Hillary指若然流落荒島必定揀珈其：「佢有安全感，而且求生意識強，喺BBQ嗰集佢又識起火﹗」之後提到Edan，笑言被對方在其中一集欺騙後，對他信任度跌至零，笑言自此對男人失去信心﹗
王敏奕介紹入行 原來「誤中副車」
Hillary自爆入行經過，原來被睇中的不是她而是其妹妹，她指中三嗰年因為王敏奕介紹入行做兼職Model，Hillary話細妹同王敏奕是同學：「其實嗰時王敏奕係叫我細妹，但佢怕醜，我好鍾意上鏡，所以同媽咪去咗見模特兒公司經理人傾，就咁就開始做兼職模特兒﹗」