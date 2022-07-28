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Hillary自爆與洪卓立打麻雀撻着同居：搵到個幫我吹頭嘅男人

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「膠戰女神」劉沛蘅（Hillary）和洪卓立公開戀情後，經常在網上放閃，Hillary日前在IG的限時動態與網民chit chat，不少網民都關心她和洪卓立的戀情，Hillary都一一大方回答，還分享了兩人的小情趣。

Hillary上月31歲生日，攬實洪卓立慶祝放閃。
Hillary上月31歲生日，攬實洪卓立慶祝放閃。（圖片來源：[email protected]
Hillary與洪卓立蜜運中，常在社交網晒幸福：「臨睡前翻看一下相簿，希望今晚發個甜夢。」
Hillary與洪卓立蜜運中，常在社交網晒幸福：「臨睡前翻看一下相簿，希望今晚發個甜夢。」（圖片來源：[email protected]
洪卓立公開讚Hillary：「佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」
洪卓立公開讚Hillary：「佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」（圖片來源：[email protected]

Hillary洪卓立打麻雀撻着

Hillary和洪卓立今年3月公開戀情，洪卓立大讚女友：「佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」Hillary日前在IG的限時動態與網民chit chat，網民即八卦問：「你同立立點識？」Hillary大方回應：「我哋打麻雀識㗎！」網民好關心Hillary：「立立錫唔錫你？你哋一定要幸福！」她甜絲絲說：「佢唔錫我點同佢一齊呀！（拍咗10幾個鐘嘢收工返到屋企攰到癲，搵到個肯幫我吹頭嘅男人都唔錯）！」附上洪卓立為她吹頭的短片。

Hillary自爆與洪卓立的戀情萌芽於麻雀枱。
Hillary自爆與洪卓立的戀情萌芽於麻雀枱。（圖片來源：[email protected]
網民問「立立錫唔錫你？」Hillary甜絲絲說：「佢唔錫我點同佢一齊呀！」
網民問「立立錫唔錫你？」Hillary甜絲絲說：「佢唔錫我點同佢一齊呀！」（圖片來源：[email protected]

爆洪卓立貼心冧女大法

有網民想知道洪卓立對Hillary做過最貼心的一件事，Hillary公開了一張相，枱面有一杯水、一樽藥，壓着一張洪卓立親手寫的愛心便條：「親愛的⋯⋯你又打邊爐，又通頂，一定會熱氣，瞓前記得食兩粒。已準備好睡衣底褲毛巾，落妝沖完涼吹完頭搽完cream就上床攬我兩吓就瞓啦，MISS YOU 你的HH」Hillary冧爆寫道：「He’s always so sweet.」

Hillary公開洪卓立給她的貼心紙條，寫明已幫她準備睡衣內褲替換。
Hillary公開洪卓立給她的貼心紙條，寫明已幫她準備睡衣內褲替換。（圖片來源：[email protected]

Hillary小情趣感幸福

有網民問Hillary可有為洪卓立做過甚麼sweet嘢？她指自己好享受製造小情趣：「佢唔開心嘅時候，通常都會收埋自己唔想講嘢，我都唔會嘈佢，其中一次我就喺佢會行過／見到嘅地方，用我嘅方式話畀佢知我會默默支持佢，（雖然佢隔咗幾日先睇到）我哋sweet嘅嘢其實多數都係生活嘅瑣碎事，而呢啲小事／小情趣，係會令我哋段關係幸福感滿滿。」

Hillary表示會用她的方式默默支持洪卓立。
Hillary表示會用她的方式默默支持洪卓立。（圖片來源：[email protected]

網民讚越來越有夫妻相

有網民搞笑問Hillary：「有冇人話你同洪卓立好似樣？」Hillary公開一張兩人面胋面合照，留言：「好多，但我哋兩個唔覺。」Hillary已飼養多隻愛犬，網民問：「畀你揀養多一隻狗，你會揀咩品種？」她貼心寫道：「金毛！因為洪生喜歡。」有網民叫Hillary鼓勵洪卓立唱多啲歌，Hillary即po私伙舊片：「我成日鼓勵佢唱歌㗎！」很少藝人肯大方分享戀事，Hillary表示：「我覺得都係開心事呀，答到嘅我都會盡量答。」

有網民問Hillary有無人指她和洪卓立好似樣，她公開一張兩人面胋面合照，留言：「好多，但我哋兩個唔覺。」
有網民問Hillary有無人指她和洪卓立好似樣，她公開一張兩人面胋面合照，留言：「好多，但我哋兩個唔覺。」（圖片來源：[email protected]
網民問Hillary：「畀你揀養多一隻狗，你會揀咩品種？」她貼心寫道：「金毛！因為洪生喜歡。」
網民問Hillary：「畀你揀養多一隻狗，你會揀咩品種？」她貼心寫道：「金毛！因為洪生喜歡。」（圖片來源：[email protected]
有網民叫Hillary鼓勵洪卓立唱多啲歌，Hillary即po私伙舊片：「我成日鼓勵佢唱歌㗎！」
有網民叫Hillary鼓勵洪卓立唱多啲歌，Hillary即po私伙舊片：「我成日鼓勵佢唱歌㗎！」（圖片來源：[email protected]

洪卓立曾戀湯怡11年

Hillary坦言與洪卓立的戀情萌芽於麻雀枱，Hillary曾先後擔任洪卓立歌曲《數寄屋橋次郎》及《喜劇收場》的MV女主角，洪卓立今年1月於IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的照片，「男友視角」惹來外界猜測，但洪卓立否認拍拖。至3月Hillary被傳媒拍到出入洪卓立的寓所疑似同居，洪卓立始承認戀情。洪卓立曾與湯怡相戀11年，2018年分手，湯怡去年與麥秋成奉女成婚。

Hillary 洪卓立曾與湯怡相戀11年，2018年分手。
洪卓立曾與湯怡相戀11年，2018年分手。（圖片來源：[email protected]大洪小怡）
Hillary 湯怡去年與舞蹈員麥秋成去年奉女成婚。
湯怡去年與舞蹈員麥秋成去年奉女成婚。（圖片來源：[email protected]

Hillary夜蒲經驗豐富

擁有純純兔外表的Hillary，在ViuTV節目《膠戰》經常被暗示夜蒲經驗豐富兼酒量好，有「諾士佛Lary」之稱！早前她上楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的YouTube節目《絲打圍爐》，便直認夜店知識極豐富，更曾醉倒廁所要女友人幫她抹pat pat！網民亦大讚Hillary：「真係好cute好純樣，估唔到佢咁識飲酒，撒嬌真係好得意！」

擁有純純兔外表的Hillary，在《膠戰》常被暗示夜蒲經驗豐富兼酒量好，有「諾士佛Lary」之稱！
擁有純純兔外表的Hillary，在《膠戰》常被暗示夜蒲經驗豐富兼酒量好，有「諾士佛Lary」之稱！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected][email protected][email protected]大洪小怡

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