Hillary自爆與洪卓立打麻雀撻着同居：搵到個幫我吹頭嘅男人
Hillary洪卓立打麻雀撻着
Hillary和洪卓立今年3月公開戀情，洪卓立大讚女友：「佢係我見過最善良最有愛心嘅女仔，我哋每一日都好開心。」Hillary日前在IG的限時動態與網民chit chat，網民即八卦問：「你同立立點識？」Hillary大方回應：「我哋打麻雀識㗎！」網民好關心Hillary：「立立錫唔錫你？你哋一定要幸福！」她甜絲絲說：「佢唔錫我點同佢一齊呀！（拍咗10幾個鐘嘢收工返到屋企攰到癲，搵到個肯幫我吹頭嘅男人都唔錯）！」附上洪卓立為她吹頭的短片。
爆洪卓立貼心冧女大法
有網民想知道洪卓立對Hillary做過最貼心的一件事，Hillary公開了一張相，枱面有一杯水、一樽藥，壓着一張洪卓立親手寫的愛心便條：「親愛的⋯⋯你又打邊爐，又通頂，一定會熱氣，瞓前記得食兩粒。已準備好睡衣底褲毛巾，落妝沖完涼吹完頭搽完cream就上床攬我兩吓就瞓啦，MISS YOU 你的HH」Hillary冧爆寫道：「He’s always so sweet.」
Hillary小情趣感幸福
有網民問Hillary可有為洪卓立做過甚麼sweet嘢？她指自己好享受製造小情趣：「佢唔開心嘅時候，通常都會收埋自己唔想講嘢，我都唔會嘈佢，其中一次我就喺佢會行過／見到嘅地方，用我嘅方式話畀佢知我會默默支持佢，（雖然佢隔咗幾日先睇到）我哋sweet嘅嘢其實多數都係生活嘅瑣碎事，而呢啲小事／小情趣，係會令我哋段關係幸福感滿滿。」
網民讚越來越有夫妻相
有網民搞笑問Hillary：「有冇人話你同洪卓立好似樣？」Hillary公開一張兩人面胋面合照，留言：「好多，但我哋兩個唔覺。」Hillary已飼養多隻愛犬，網民問：「畀你揀養多一隻狗，你會揀咩品種？」她貼心寫道：「金毛！因為洪生喜歡。」有網民叫Hillary鼓勵洪卓立唱多啲歌，Hillary即po私伙舊片：「我成日鼓勵佢唱歌㗎！」很少藝人肯大方分享戀事，Hillary表示：「我覺得都係開心事呀，答到嘅我都會盡量答。」
洪卓立曾戀湯怡11年
Hillary坦言與洪卓立的戀情萌芽於麻雀枱，Hillary曾先後擔任洪卓立歌曲《數寄屋橋次郎》及《喜劇收場》的MV女主角，洪卓立今年1月於IG限時動態上載了一張Hillary抱住狗仔的照片，「男友視角」惹來外界猜測，但洪卓立否認拍拖。至3月Hillary被傳媒拍到出入洪卓立的寓所疑似同居，洪卓立始承認戀情。洪卓立曾與湯怡相戀11年，2018年分手，湯怡去年與麥秋成奉女成婚。
Hillary夜蒲經驗豐富
擁有純純兔外表的Hillary，在ViuTV節目《膠戰》經常被暗示夜蒲經驗豐富兼酒量好，有「諾士佛Lary」之稱！早前她上楊詩敏（蝦頭）和連詩雅主持的YouTube節目《絲打圍爐》，便直認夜店知識極豐富，更曾醉倒廁所要女友人幫她抹pat pat！網民亦大讚Hillary：「真係好cute好純樣，估唔到佢咁識飲酒，撒嬌真係好得意！」
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