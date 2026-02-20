Him林澤謙再戰戀愛節目 入獄黑歷史重提 親述事件兼認後悔

28歲前港隊手球員林澤謙（Him）繼TVB《女神配對計劃》後，再度挑戰戀愛綜藝節目《戀愛等高線》。這位曾因賄選案入獄6星期的運動員，早前被爆黑歷史後主動發文道歉，坦承當年「無知愚昧」接受850元參與種票計劃。如今重新出發尋愛，網民對這位「戀綜常客」議論紛紛，有人質疑動機，亦有粉絲力撐其真誠態度。