Him林澤謙再戰戀愛節目 入獄黑歷史重提 親述事件兼認後悔
Him林澤謙2021年因賄選案入獄6星期
林澤謙於2016年立法會資訊科技界功能界別賄選案中，被廉署起訴共17名人士之一。當時只有22歲、就讀寶覺中學的Him，與籃球隊隊長等3人同被起訴，成為案中第12被告。案情指當年的士司機從業員總會時任幹事雷亞福邀請胞妹及兒子參與「種票計劃」，要求登記成為電機暨電子工程師學會會員，再登記為選民按指示投票可獲1,000元報酬。雷敬賢其後邀請同學及朋友加入並從中「抽佣」，Him因「無合理辯解而於2016年5月22日以相同目的接受850元作為投票予某候選人的誘因」，案件由2019年開始審訊，最終於2021年10月被判入獄6星期。
《女神配對計劃》播出期間主動發文道歉
當Him參加TVB《女神配對計劃》後，網民翻出其入獄紀錄引起熱議。沉默多日後，Him於2025年7月1日在個人社交平台首度發文回應，親述當年事件並表達悔意。他寫道：「事情係10年前，自己無知愚昧冇諗清楚，將資料交咗畀朋友，而呢啲資料最後亦被不妥當使用。我並冇參與任何投票行為，但我始終係做錯咗。我好後悔，亦承擔咗應有嘅後果。」Him強調相關紀錄已經無效，並非刻意隱瞞或不作申報，如被問起會大方承認，更以「要學打波，先要學做人」勉勵自己。
Him呼籲勿惡意中傷節目參加者
在道歉文中，Him亦為節目組表達歉意，並呼籲觀眾勿惡意中傷任何參加者。他表示：「係節目中我係真誠咁同每一位交流，我相信每位女神同參加者都係。鏡頭前我哋認真盡力參與、鏡頭下我哋係朋友，會傾唔同嘅嘢，只係節目時間有限大家未必有機會睇到更多。所以無論你係支持邊一位，我認為都冇需要惡意去中傷攻擊其他人。」同為葉蒨文組別「求愛勇者」的林堡熙Eddie亦留言支持：「對得住自己就夠，加油！」
網民兩極反應有人力撐有人質疑
Him的道歉文發布後引來兩極反應，不少網民力撐其知錯能改：「人誰無錯啊 最緊要係知道錯並改正」、「成長就係咁 唔完美先叫人，每個人都會犯錯 最重要係你有勇氣面對同承擔」、「讓昨天歸於昨天 勇於承認 努力向前 真誠待人 撐你啊澤謙」、「每個人都有過去 知錯能改就好」、「欣賞你大大方方的態度」。不過亦有人質疑：「啲人睇人哋表面就話人哋老實 誠懇 點知畀佢外表呃曬 原來係坐過監」、「知自己事仲上，而家所有都查三代，只可以講有勇氣」、「身家唔清白對下一代影響很大」。