第43屆香港電影金像獎名單｜網民投選心水影帝影后提名名單5強
最佳男主角提名名單：
郭富城 《臨時劫案》
許冠文 《破・地獄》
林峯 《九龍城寨之圍城》
劉青雲 《爸爸》
游學修 《看我今天怎麼說》
最佳女主角提名名單：
區嘉雯 《從今以後》
衛詩雅 《破・地獄》
鍾雪瑩 《看我今天怎麼説》
吳君如 《我談的那場戀愛》
莫文蔚 《焚城》
最佳男配角提名名單：
古天樂 《九龍城寨之圍城》
伍允龍 《九龍城寨之圍城》
劉俊謙 《九龍城寨之圍城》
劉德華 《談判專家》
朱栢康 《破・地獄》
最佳女配角提名名單：
谷祖琳 《爸爸》
金燕玲 《破・地獄》
許素瑩 《從今以後》
鄧麗欣 《我談的那場戀愛》
王丹妮 《焚城》
最佳新演員提名名單：
蘇文濤 《爸爸》
熊諾頤 《爸爸》
陳卓賢 《久別重逢》
邱彥筒 《寄了一整個春天》
蘇振維 《盜月者》
香港電影金像獎2021得獎名單｜謝賢85歲奪影帝 劉雅瑟憑《智齒》奪影后
（甲）參選資格 2024年度參選電影
凡於2024年1月1日至12月31日在香港作首輪公開售票放映，連續七天丙於五十個座位以上的常規放映電影場地(註一）上映不少於五場的香港電影(註二），影片長度六十分鐘或以上，並以數碼放映（註八）或三十五毫米菲林放映，及已取得由電影報刊及物品管理辦事處簽發之有效「核准證明書」，均自動獲資格參選「第四十三屆香港電影金像獎」。
獎項
最佳電影
最佳導演
最佳編劇
最佳男主角
最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
最佳新演員
最佳攝影
最佳剪接
最佳美術指導
最佳服装造型設計
最佳動作設計
最佳原創電影音樂
最佳原創電影歌曲
最佳音響效果
最佳視覺效果
新晉導演
最佳亞洲華語電影
注意：
1 所有獎項的參選人及參選的出品公司，必須記名於該片的片頭或片尾字幕，並以香港上映的版本為準。
2「顧問」：不被視作任何獎項的參選人。
3「總導演」：如該部電影有總導演及導演崗位，將被視為聯合導演。
(乙）評選方法
第一輪評選
1. 由「香港電影金像獎選民」及「第一輪專業評審團」投票選出所有獎項的提名名單。
2.「香港電影金像獎選民」是指符合金像獎選民資格 (http:/hkfaa.com/registration.html)及已獲本會確認接納其申請之人士 。
3「第一輪專業評審團」（共120人)是由香港電影金像獎評選事務組推薦及邀請的電影業丙人士和專業媒體工作者組成
4. 第一輪評選第2及3項人士的票份各佔第一輪總積分的百份之五十(50%）。
5. 在各獎項中得票最高的首五名可獲進入第二輪評選。每個獎項提名以不超過五個為原則，若有兩名候選者分數相同而名列第五位，則可增加至六個提名名額；若有超過兩名候選者分數相同而名列第五位，則提名名額只有四個。如在提名名單內發現有不符合資格的候選者，其提名資格會被取消，空缺由下位得分最高者補上。
7.「第一輪專業評審團」不能以金像獎選民身份在第一輪中投票，亦不得重疊為「第二輪專業評審團」，但可於第二輪以屬會會員身份投票。
第二輪誣選
1.由「第二輪專業評審團」（共80人），以及金像獎十七個屬會的會員，共同選出得獎者
2「第二輪專業評審團」是由香港電影金像獎評選事務組推薦及邀請的共75位電影工作者和電影相關專業人士，以及5位非香港電影從業員的電影專業人士組成評審可於第一輪投票時以金像獎選民身份投票，但不能以屬會會員身份於第二輪投票。「第二輪專業評審團」佔第二輪投票總積分 55%。
3. 金像獎十七個屬會的會員可於第二輪中投選答獎項，屬會票份佔總積分 20%，屬會專業票份佔總積分25%
4. 若有任何第二輪專業評審榮獲提名，包括入圍「最佳電影」及「最佳亞洲華語電影」的出品人(包括聯合出品人等）、監製（包括聯合監製、執行監製等）、攝製及發行範嚼者，則會由香港電影金像獎董事局另行邀請相同界別的電影工作者代替其評審職位
5. 每個獎項得分最高的為得獎者。若在同一獎項中有兩名候選者獲得相同的最高分數，該兩名候選者可一起獲得該獎項；若超過兩名候選者獲得相同的最高分數則會以「第二輪專業評審團」投票中最高分者獲得該獎項
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